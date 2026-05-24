Hétfői sportműsor: Egyesült Államok–Magyarország a hoki-vb-n

Hétfőn az olimpiai bajnok Egyesült Államok lesz a magyar válogatott ellenfele a férfi jégkorong-világbajnokságon. Eldőlhet a bajnoki arany sorsa a Falco és a Szolnok között férfi kosárlabdában. Fucsovics Márton, Bondár Anna és UdvardyPanna is teniszezik a Roland Garroson.

MÁJUS 24., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM NÉMET BUNDESLIGA

Osztályozó

2. mérkőzés

20.30: Paderborn–Wolfsburg (Tv: Arena4) ANGLIA

Negyedosztály, Rájátszás, döntő

15.45: Notts County–Salford (Tv: Match4) SKÓCIA

Rájátszás, döntő, visszavágó

20.45: St. Mirren–Partick Thistle (Tv: Match4) U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG

13.15: Horvátország–Belgium (Tv: M4 Sport) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK BASEBALL

MLB

20.00: Milwaukee Brewers–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2) JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 11. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (Zürich, Swiss Life Arena)

16.20: Egyesült Államok–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.20: Németország–Nagy-Brtiannia (Tv: Sport1) B-CSOPORT (Fribourg, BCF Arena)

16.20: Csehország–Norvégia

20.20: Szlovénia–Olaszország KOSÁRLABDA

NB I, férfiak

Döntő, 4. mérkőzés

19.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport)

A 3. helyért, 5. mérkőzés

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE

NBA

Rájátszás, Keleti főcsoport, döntő, 4. mérkőzés

kedd, 2.00: Cleveland Cavaliers–New York Knicks LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1078 (Tv: Sport2) TENISZ

Roland Garros, Párizs

Férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

11.00: Fucsovics Márton–Matteo Berrettini (olasz)

12.40: Elina Szvitolina (ukrán, 7.)–Bondár Anna

13.50: Udvardy Panna–Viktorija Golubic (svájci) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel.

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Korábbi adások legjobb pillanatainak ismétlése

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó BEK/BL története, 5. rész (1986–1992)

12.00: Bajnokok

13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjaminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Beszélgetés Szalay-Berzeviczy Attilával – ismétlés

16.00: Újratöltve. Csalással „teljesített” szintidők az atlantai olimpia előtti fantomversenyen

17.15: A BEK/BL-döntők története, 2021

17.30: Bajnokok: Jászó Ádámmal Nyáguly Gergely beszélget Körkapcsolás.

Szerkesztő-műsorvezető: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Közvetítés a Falco–Szolnok férfi kosár­labda NB I-es döntőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

20.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre, Hét hősei rovat

21.00: Kézilabda-utánpótlás: interjú ifj. Kiss Szilárddal; az adai klub sikereiről

22.30: Sportvilág Kreisz Bálinttal