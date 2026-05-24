Hétfői sportműsor: Egyesült Államok–Magyarország a hoki-vb-n

2026.05.24. 23:59
Hétfőn az olimpiai bajnok Egyesült Államok lesz a magyar válogatott ellenfele a férfi jégkorong-világbajnokságon. Eldőlhet a bajnoki arany sorsa a Falco és a Szolnok között férfi kosárlabdában. Fucsovics Márton, Bondár Anna és UdvardyPanna is teniszezik a Roland Garroson.

 MÁJUS 24., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

NÉMET BUNDESLIGA
Osztályozó
2. mérkőzés
20.30: Paderborn–Wolfsburg (Tv: Arena4)

ANGLIA
Negyedosztály, Rájátszás, döntő
15.45: Notts County–Salford (Tv: Match4)

SKÓCIA
Rájátszás, döntő, visszavágó
20.45: St. Mirren–Partick Thistle (Tv: Match4)

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG
13.15: Horvátország–Belgium (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL
MLB
20.00: Milwaukee Brewers–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 11. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (Zürich, Swiss Life Arena)
16.20: Egyesült Államok–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.20: Németország–Nagy-Brtiannia (Tv: Sport1)

B-CSOPORT (Fribourg, BCF Arena)
16.20: Csehország–Norvégia
20.20: Szlovénia–Olaszország

KOSÁRLABDA 
NB I, férfiak
Döntő, 4. mérkőzés
19.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport)
A 3. helyért, 5. mérkőzés
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE
NBA
Rájátszás, Keleti főcsoport, döntő, 4. mérkőzés
kedd, 2.00: Cleveland Cavaliers–New York Knicks

LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1078 (Tv: Sport2)

TENISZ 
Roland Garros, Párizs
Férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
11.00: Fucsovics Márton–Matteo Berrettini (olasz)
12.40: Elina Szvitolina (ukrán, 7.)–Bondár Anna
13.50: Udvardy Panna–Viktorija Golubic (svájci)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel.
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás 
6.00: Korábbi adások legjobb pillanatainak ismétlése
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó BEK/BL  története, 5. rész (1986–1992)
12.00: Bajnokok
13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjaminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem

Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Beszélgetés Szalay-Berzeviczy Attilával – ismétlés
16.00: Újratöltve. Csalással „teljesített” szintidők az atlantai olimpia előtti fantomversenyen
17.15: A BEK/BL-döntők története, 2021
17.30: Bajnokok: Jászó Ádámmal Nyáguly Gergely beszélget

Körkapcsolás. 
Szerkesztő-műsorvezető: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Közvetítés a Falco–Szolnok férfi kosár­labda NB I-es döntőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
20.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre, Hét hősei rovat
21.00: Kézilabda-utánpótlás: interjú ifj. Kiss Szilárddal; az adai klub sikereiről
22.30: Sportvilág Kreisz Bálinttal

 

