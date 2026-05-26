Dudek: A PSG esélyesebb, mert tapasztaltabb; Érdi Mária élete gödréből mászott ki

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk

Már csak 3 nap a budapesti BL-döntőig. Jerzy Dudek, a 2005-ös Bajnokok Ligája-győztes lengyel kapushőse exkluzív interjút adott a Nemzeti Sportnak, ebben egyebek mellett párizsi és londoni kollégáját, Szaponovot és Rayát is összehasonlította, továbbá Kvaracheliában és Rice-ban látja a mezőnyjátékosok között a két kulcsembert, amúgy pedig a BL-döntők terén tapasztaltabb Paris Saint-Germainnek ad hajszállal több esélyt. Címlapsztori két oldalon.

Tóth Balázs tudja, nem automatikus, hogy ő az első számú kapus. Mármint a válogatottban, hiába élvezi Marco Rossi feltétlen bizalmát. A Blackburnnel ragyogó évet futó magyar kapus ugyanakkor ifjú poszttársairól, Pécsi Árminról és Yaakobishvili Áronról is kiváló véleménnyel van. A válogatott „doorstep” sajtótájékoztatóján Somogyi Zsolt járt.

Krnjajszki Borisz szerint a mentális erő dönt majd szerda este. A férfi kosárbajnoki döntő ötödik meccsét Szombathelyen kiharcoló Szolnok hátvédje azt is elmesélte Fazekas Zoltánnak, hogy miként került a fejére a sérült Somogyi Ádám hajpántja…

Érdi Mária súlyos gerincsérüléséből felépülve lett Európa-bajnok. A legjobb magyar női vitorlázó Vincze Szabolcsnak őszintén beszélt pályafutása legnehezebb időszakáról, de arról is, hogy a nyílt Eb-n amerikai riválisát is nagyon meg akarta verni – és sikerült is neki.

…és még: nagy vereség a hoki-vb végére, de jövőre visszajövünk; Gálfi Dalmával az utolsó magyar is kiesett egyesben Párizsban; szerda este eldől, ki nyeri meg a „legkisebb európai kupát”.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!