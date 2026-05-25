A Paderborn nyerte meg az osztályozót, a Wolfsburg 29 év után újra 2. Bundesliga-csapat lesz

A gól nélküli odavágón után ezúttal már a 3. percben gól született, Dzenan Pejcinovic 14 méterről lőtt a jobb alsóba Adam Daghim passza után. Majd igen korán, már a 14. percben emberhátrányba került a Wolfsburg, Joakim Maehle csúszott rá nagyon csúnyán Mattes Hansenre, amiért megkapta a második sárga lapját. A szünet előtt nem sokkal pedig egyenlített a Paderborn, Filip Bilbija négy méterről fejelt a kapu közepébe.

A folytatásban is a hazaiak nyomtak, a vendégek szinte csak a védekezésre koncentráltak, és kétszer is szerencséjük volt. A 61. percben Sebastian Klaas 17 méterről a jobb kapufát találta el, majd Sven Michel a 92. percben a jobb kapufára fejelt. A „farkasok” a hosszabbítást már nem úszták meg kapott gól nélkül, a 100. percben Laurin Curda hét méterről a jobb alsóba lőtt Sven Michel beadásából.

Laurin Curda (jobbra) gólja feljutást ért a Paderbornnak (Fotó: Getty Images)

A Wolfsburg – melyben továbbra sem lehetett ott a térdműtét után lábadozó Dárdai Bence – 2017-ben és 2018-ban is osztályozó útján menekült meg, ezúttal azonban nem úszta meg a kiesést, s 1997 után ismét a másodosztályban szerepel majd (története során először kiesve a Bundesligából). A Paderborn 2020 után futballozhat újra az élvonalban, amelyben fennállása harmadik idényét töltheti el. 2–1

NÉMET BUNDESLIGA

OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ

Paderborn (II.)–Wolfsburg 2–1 (Bilbija 38., Curda 100., ill. Pejcinovic 3.) – h. u.

Kiállítva: Maehle (14., Wolfsburg)

A párharc győztese: a Paderborn, 2–1-es összesítéssel