Harry Kane triplázott, hat év után újra kupagyőztes a Bayern München

PATAKI GYULA
2026.05.23. 21:58
Harry Kane három góljával nyerte meg a kupát a Bayern (Fotó: Getty Images)
A Bayern München Harry Kane triplájával 3–0-ra legyőzte a VfB Stuttgartot a labdarúgó Német Kupa döntőjében.

A Bayern München hat év után játszhatott ismét a Német Kupa-döntőt, Vincent Kompany együttese azzal a Stuttgarttal csapott össze, amely címvédőként jutott el újra idáig.

A bajnoki címet megnyerő bajorok az idény során mindhárom mérkőzésükön legyőzték ellenfelüket. A Stuttgart bátrabban kezdett, de az első félidőben kevés helyzetet láthattunk, így gól nélkül vonultak pihenőre a csapatok.

Az 55. percben megtört a jég, Michael Olise jobblábas beadása után a teljesen egyedül hagyott Harry Kane az ötösről a kapuba fejelt. Bár néhány perccel később Konrad Laimer nagy helyzeténél még nem tudta megduplázni az előnyét a Bayern, a 80. percben megszületett a második bajor gól: Kane lefordult az emberéről, majd kilőtte a bal sarkot, megszerezve idénybeli 60. gólját.

Sőt, a ráadás kezdetén Angelo Stiller kezezett Olise beadásánál, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt. Kane biztosan lőtt a bal sarokba, beállítva a 3–0-s végeredményt.

A Bayern München hat év után nyerte meg újra a serleget, ez volt a 21. kupasikere.

NÉMET KUPA
DÖNTŐ
Bayern München–VfB Stuttgart 3–0 (Kane 55., 80., 90+2. – az utóbbit 11-esből)

 

