Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: összeverekedett ezer szurkoló a bajnokavató előtt

2026.04.20. 14:35
A Bayern München szurkolói további két trófeáért izgulhatnak az idényben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München VfB Stuttgart Bundesliga szurkolók verekedés
Ezer szurkoló verekedett össze a Bayern München–VfB Stuttgart mérkőzés előtt vasárnap délután, amikor a bajorok 4–2-es győzelmükkel megszerezték 35. bajnoki címüket a német labdarúgó Bundesligában.

A rendőrség szerint a két tábor egy parkolóban beszélte meg előzetesen az összetűzést, az egyenruhások pedig gumibotot és gázsprét is alkalmaztak. A huligánok közül többen eltakarták az arcukat, hogy ne lehessen azonosítani őket a térfigyelő kamerákkal, s ötvenen fogvédővel érkeztek a verekedésre.

Az akció során nyolc rendőr megsérült, 350 vendégszurkolót különbuszokkal több müncheni őrszobára szállítottak, százötvenet pedig a helyszínen előállítottak. Az este folyamán valamennyien szabadlábra kerültek.

Német labdarúgás
3 órája

Kompany a Bayern újabb bajnoki címe után: Ennél is több van bennünk!

A csapat elődöntős a Bajnokok Ligájában és a Német Kupában is: előbbiben a Paris Saint-Germain, utóbbiban a Bayer Leverkusen a következő ellenfél.

A bajorok négy fordulóval a szezon vége előtt biztosították be újabb elsőségüket, míg a Stuttgart a harmadik helyen áll.

NÉMET BUNDESLIGA
30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés
Bayern München–VfB Stuttgart 4–2 (Guerreiro 31., Jackson 33., A. Davies 37., Kane 52., ill. Führich 21., Ch. Andrés 89.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Bayern München

30

25

4

1

109–29

+80 

79 

  2. Borussia Dortmund

30

19

7

4

61–31

+30 

64 

  3. RB Leipzig

30

18

5

7

59–37

+22 

59 

  4. Stuttgart

30

17

5

8

62–42

+20 

56 

  5. Hoffenheim

30

16

6

8

59–44

+15 

54 

  6. Bayer Leverkusen

30

15

7

8

60–41

+19 

52 

  7. Freiburg

30

12

7

11

44–48

–4 

43 

  8. Eintracht Frankfurt

30

11

9

10

55–57

–2 

42 

  9. Augsburg

30

10

6

14

38–54

–16 

36 

10. Mainz

30

8

10

12

36–45

–9 

34 

11. Union Berlin

30

8

8

14

34–52

–18 

32 

12. 1. FC Köln

30

7

10

13

44–51

–7 

31 

13. Mönchengladbach

30

7

10

13

36–50

–14 

31 

14. Hamburg

30

7

10

13

33–48

–15 

31 

15. Werder Bremen

30

8

7

15

35–53

–18 

31 

16. St. Pauli

30

6

8

16

26–51

–25 

26 

17. Wolfsburg

30

6

6

18

41–66

–25 

24 

18. Heidenheim

30

4

7

19

33–66

–33 

19 

 

