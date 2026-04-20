Bundesliga: összeverekedett ezer szurkoló a bajnokavató előtt

A rendőrség szerint a két tábor egy parkolóban beszélte meg előzetesen az összetűzést, az egyenruhások pedig gumibotot és gázsprét is alkalmaztak. A huligánok közül többen eltakarták az arcukat, hogy ne lehessen azonosítani őket a térfigyelő kamerákkal, s ötvenen fogvédővel érkeztek a verekedésre.
Az akció során nyolc rendőr megsérült, 350 vendégszurkolót különbuszokkal több müncheni őrszobára szállítottak, százötvenet pedig a helyszínen előállítottak. Az este folyamán valamennyien szabadlábra kerültek.
Kompany a Bayern újabb bajnoki címe után: Ennél is több van bennünk!
A bajorok négy fordulóval a szezon vége előtt biztosították be újabb elsőségüket, míg a Stuttgart a harmadik helyen áll.
NÉMET BUNDESLIGA
30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés
Bayern München–VfB Stuttgart 4–2 (Guerreiro 31., Jackson 33., A. Davies 37., Kane 52., ill. Führich 21., Ch. Andrés 89.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
30
25
4
1
109–29
+80
79
|2. Borussia Dortmund
30
19
7
4
61–31
+30
64
|3. RB Leipzig
30
18
5
7
59–37
+22
59
|4. Stuttgart
30
17
5
8
62–42
+20
56
|5. Hoffenheim
30
16
6
8
59–44
+15
54
|6. Bayer Leverkusen
30
15
7
8
60–41
+19
52
|7. Freiburg
30
12
7
11
44–48
–4
43
|8. Eintracht Frankfurt
30
11
9
10
55–57
–2
42
|9. Augsburg
30
10
6
14
38–54
–16
36
|10. Mainz
30
8
10
12
36–45
–9
34
|11. Union Berlin
30
8
8
14
34–52
–18
32
|12. 1. FC Köln
30
7
10
13
44–51
–7
31
|13. Mönchengladbach
30
7
10
13
36–50
–14
31
|14. Hamburg
30
7
10
13
33–48
–15
31
|15. Werder Bremen
30
8
7
15
35–53
–18
31
|16. St. Pauli
30
6
8
16
26–51
–25
26
|17. Wolfsburg
30
6
6
18
41–66
–25
24
|18. Heidenheim
30
4
7
19
33–66
–33
19