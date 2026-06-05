MotoGP: Marc Márquez nyitott az élen a magyar hétvége első szabadedzésén

Balatonfőkajáron található pályához közeledve már rögtön szembe jöttek a Magyar Nagydíjat hirdető táblák, kilenc órakor pedig már messziről is meghallhatta mindenki, elkezdődött a MotoGP hétvégéjének érdemi része.

A Moto3 és Moto2 szabadedzéseit követően a MotoGP mezőnye vette birtokba a Balaton Park Circuitot, a 45 perces gyakorlásnak rögtön neki is vágtak a pilóták, gyorsan jöttek is ért körök. Az első komolyabb próbálkozása Francesco Bagnaiának volt, aki gyorsan az élre állt és viszonylag sokáig meg ott is maradt a táblázat elején. A pilóták próbálták felvenni a pálya ritmusát, ebben persze néhány hiba is becsúszott olykor, időnként egy elmért féktávot követően a kavicságyon keresztül tértek vissza a versenyzők a pályára.

Az összetett pontversenyt vezető két Aprilla-versenyző, Marco Bezzecchi, valamint Jorge Martin is szenvedett az edzés első felében, a féktávokon nagyon idegesen mozgott alattuk a motor. Féltávnál megvillant a címvédő, a tavalyi magyarországi hétvégét uraló Marc Márquez az élre állt, a Ducati kifejezetten jól mozgott a balatoni aszfaltcsíkon. Raúl Fernández, a Trackhouse MotoGP Team pilótája megmutatta, hogy egy Aprilla ülésében is lehet jó köridőket menni, szűk két tizeddel maradt csak el a kilencszeres világbajnoktól, a harmadik helyre Pedro Acosta ért oda a KTM-mel. A világbajnokságot vezető Marco Bezzecchi a kilencedik pozícióban zárta az első szabadedzést, bár a gyakorlás második felében már jobban mozgott alatta a motor, de így is több mint hét tizedet kapott.

A királykategória programja péntek délután háromkor folytatódik egy újabb edzéssel.