Atlétika: Pap Kristóf bő két évtizede nem látott eredményt ért el Szlovéniában

„Egészen kiemelkedő eredmény ez Kristóftól. Szinte emberemlékezet óta nem jutott magyar ugró nyolc méter fölé, nagyon örülünk neki” – kommentálta a TFSE sportolójának csütörtöki teljesítményét némileg tréfásan Scheidler Géza, a hazai szövetség sportszakmai igazgatója, aki az MTI-nek azt is elmondta, hogy a 28 éves sportoló harmadik éve az országos csúcstartó (830 centiméter) Szalma László irányításával készül, s a közös munkának most már egyértelműen látszik az eredménye.

Jól érzékelteti Pap eredményének értékét, hogy – Spiriev Attila, a Gyulai Memorial versenyigazgatójának tájékoztatása szerint – ezzel mindössze a hetedik magyar távolugró lett, aki nyolc méter fölé jutott. A 811 centiméteres eredménnyel pedig a hazai örökranglista ötödik helyére került. Csak Szalma László, Pálóczi Gyula (825 centiméter), Margl Tamás (820) és Almási Csaba (814) előzi meg. Pap előtt csaknem 22 éve, 2004-ben Margl ugrott 8 méternél nagyobbat a magyar mezőnyben.

A TFSE atlétája nagy csatában nyerte meg a versenyt, melyen két centivel utasította maga mögé a horvát Filip Pravdicát.

Scheidler Géza arra is felhívta a figyelmet, hogy Pap a 13. magyar atléta, aki teljesítette a birminghami kontinensviadal kvalifikációs szintjét.

A 12. Mátó Sára volt, aki csütörtökön St. Pöltenben rendezett Sportunion Liese Prokop-emlékversenyen 55.08 másodperces egyéni csúcsot futott 400 méter gáton. Az ausztriai viadalon több magyar atléta is elindult. Közülük Mátó mellett egyértelműen Bánhidi-Farkas Petra teljesített a legjobban. Az MTK távolugrója 663 centiméterrel második lett négy nappal azután, hogy Budapesten 678 centiméterre javította egyéni legjobbját és azzal megugrotta az Eb-szintet.