Bukarestben lesz a női kézilabda Eurokupa négyes döntője

Az európai szövetség pénteki közleménye szerint az elődöntőket szeptember 26-án, a helyosztókat 27-én rendezik. Az első napon Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Norvégiával találkozik, a másik ágon pedig Dánia és a házigazda Románia játszik a fináléba jutásért.

Az Eurokupa mostani kiírásában a 2024-es kontinensviadal három érmese, illetve az idei Európa-bajnokság öt társrendezője szerepelt két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vettek részt az Eb selejtezősorozatában. A csoportok első két helyezettje jutott a négyes döntőbe.