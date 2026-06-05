Nemzeti Sportrádió

Bukarestben lesz a női kézilabda Eurokupa négyes döntője

2026.06.05. 12:29
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A négyes döntőben a magyar válogatott is érdekelt (Fotó: Árvai Károly)
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Bukarestben rendezik a női kézilabda Eurokupa négyes döntőjét, amelyben az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott is szerepel.

Az európai szövetség pénteki közleménye szerint az elődöntőket szeptember 26-án, a helyosztókat 27-én rendezik. Az első napon Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Norvégiával találkozik, a másik ágon pedig Dánia és a házigazda Románia játszik a fináléba jutásért.

Az Eurokupa mostani kiírásában a 2024-es kontinensviadal három érmese, illetve az idei Európa-bajnokság öt társrendezője szerepelt két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vettek részt az Eb selejtezősorozatában. A csoportok első két helyezettje jutott a négyes döntőbe.

 

Eurokupa női kézilabda női kézilabda Eurokupa
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