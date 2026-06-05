Nemzeti Sportrádió

A kétszeres Eb-aranyérmes Özbas Szofit sérülés miatt műteni kell

V. J./MTIV. J./MTI
2026.06.05. 11:08
Fotó: Getty Images
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judo cselgáncs Özbas Szofi
Özbas Szofi kétszeres Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes cselgáncsozó sérülése miatt műtétre szorul, emiatt várhatóan csak jövő márciusban térhet vissza.

Erről Cirjenics Miklós, a magyar szövetség sportigazgatója adott tájékoztatást az M4 Sportnak, a szervezet egy hónappal ezelőtt megválasztott elnökével, Tóth Krisztiánnal együtt volt a Nemzeti Sporthíradó vendége.

Cirjenics Miklós elmondta: Özbas Szofi sérülést szenvedett, és múlt héten kapták meg róla a hírt, hogy műtétre is szorul. Így aztán nemcsak a hét végi országos bajnokságon, hanem előreláthatóan még az októberi világbajnokságon sem tud részt venni az idén és tavaly is Európa-bajnok dzsúdós – tette hozzá a sportigazgató. A két esemény között olyan rangos versenyekről is kénytelen így távol maradni, mint a júniusi olimpiai kvalifikációs megméretés Ulánbátorban, illetve szeptemberben a budapesti Grand Slam-esemény.

Az ifjúsági korosztályban olimpiai aranyérmes és Európa-bajnok, a junioroknál vb- és Eb-aranyérmes Özbas Szofinak a kétéves olimpiai kvalifikációs időszak során Cirjenics Miklós közlése alapján jövő márciusig nem lesz már lehetősége ranglistapontokat gyűjteni, de a sportigazgató számítása szerint visszatérése után „négy vagy akár öt” olyan nagy versenyen is részt tud venni, mint az Európa-bajnokság, illetve a világbajnokság, valamint több GS-viadal.

 

judo cselgáncs Özbas Szofi
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