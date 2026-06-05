Nemzeti Sportrádió

A németek többsége nem hisz a válogatott vb-győzelmében

2026.06.05. 11:51
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Fotó: Getty Images
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A németek többsége nem hisz abban, hogy válogatottjuk megnyeri a jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságot.

Egy friss közvéleménykutatás során mindössze a válaszadók 15 százaléka mondta azt, hogy a Nationalelf diadalmaskodik az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő tornán, 72 százalék azonban kételkedik ebben.

A négyszeres világbajnok német csapat az előző két vb-n már a csoportkör után búcsúzott, most azonban mindössze három százalék véli úgy, hogy ezúttal is ez történik majd. A megkérdezettek 15 százaléka szerint a nyolcaddöntő, 33 százaléka szerint a negyeddöntő lesz a végállomás. Tizenöt százalék hisz abban, hogy az elődöntőben búcsúzik az együttes és két százalék véli úgy, hogy a gárda kikap a július 19-ei döntőben.

A vb-n most először 48 csapat vesz részt, a kieséses szakasz első körében 32 válogatott lesz érdekelt. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány együttese június 14-én Curacao ellen kezd, majd Elefántcsonpart és Ecuador lesz még ellenfele csoportjában.

 

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