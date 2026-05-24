BL-döntő: az MTK Sportparkba várja szurkolóit a PSG

2026.05.24. 18:32
Az MTK Sportpark is kiveszi a részét a BL-döntő napján (Fotó: Kovács Péter)
Budapest Paris Saint-Germain szurkolók MTK Sportpark Puskás Aréna BL-döntő
A Paris Saint-Germain hivatalos honlapján jelentette be, hogy a jövő szombati Bajnokok Ligája-döntő alkalmából hivatalos szurkolói találkozóhelyet alakít ki Budapesten. A klub az MTK Sportparkban várja a párizsi drukkereket, amely mintegy 15 perces sétára található a finálé helyszínétől, a Puskás Arénától.

A Paris Saint-Germain közlése szerint az MTK Sportpark a mérkőzés előtti és utáni központi gyülekezőhely lesz a szurkolók számára, ahol családias, fesztiválhangulatú környezetben élhetik át a hatalmas jelentőségű nap eseményeit. A létesítmény május 30-án, a finálé napján ingyenesen látogatható, és akár 14 ezer PSG-szurkolót is képes fogadni.

A találkozóhely reggel 8 órától délután 3 óráig tart nyitva szombaton, ugyanakkor újdonságként a klub a mérkőzés után is nyitva tartja a helyszínt egészen hajnali 2 óráig, hogy a drukkerek együtt ünnepelhessenek vagy dolgozhassák fel a döntő eseményeit. A PSG külön buszjáratokat is biztosít a repülőtér és a szurkolói zóna között.

A párizsi klub Budapest több pontján is megjelenik majd: ideiglenes üzletet nyit a Petőfi Sándor utcában, emellett egy PSG-teherautó is helyet kap a Városháza Parkban.

A teljes egészében PSG-színekbe öltöztetett sportparkban árnyékos pihenőhelyek, közösségi asztalok, valamint széles étel- és italkínálat várja a látogatókat. A szervezők számos programmal készülnek: lesznek fotózási lehetőségek, arcfestő állomások, játékzónák, klubtörténeti kiállítások, nyereményjátékok, óriáskivetítők, DJ-k és színpadi műsorok is.

A PSG azt is bejelentette, hogy a stadionban minden jegytulajdonos szurkoló a helyére érkezve egy klubszínekből álló pólót talál majd, amellyel tovább szeretnék erősíteni a lelátók egységes látványát.

A szurkolói találkozóhelyen több korábbi PSG-kedvenc is részt vesz. A meghívott legendák között szerepel Pedro Miguel Pauleta, Javier Pastore, Blaise Matuidi és Christophe Jallet, de a klub további meglepetésvendégeket is ígér.

A nap programja délelőtt 10 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik, majd kvízek, szurkolói események, legendákkal folytatott színpadi beszélgetések és zenei fellépések követik egymást. A rendezvény hivatalos programja délután 3 órakor zárul, ezt követően indulnak közösen a szurkolók a Puskás Arénához.

 

