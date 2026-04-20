Kompany a Bayern újabb bajnoki címe után: Ennél is több van bennünk!

A lefújás után a játékosok és a szakmai stáb együtt ünnepelte a bajnoki címet, élükön a felszabadult Vincent Kompany vezetőedzővel: „Csodálatos érzés. Az ilyen pillanatokért rengeteget kell dolgozni, ezért ki kell élvezni őket. De még nyerhetünk trófeákat ebben az idényben. Nincs vége, ennél is több van bennünk” – nyilatkozta a belga szakember a DAZN-nak.

Kompany kiemelte, hogy a siker kulcsa a mentalitás: csapata már a felkészülési időszakban is magabiztos győzelmeket aratott, ez megalapozta az idénybeli dominanciát.

A csapat egyik legnagyobb sztárja, Jamal Musiala szintén hangsúlyozta az állandó sikeréhséget: „Fantasztikus érzés. Meccsről meccsre ugyanazzal a hozzáállással és motiváltsággal léptünk pályára, ennek pedig meglett az eredménye. Ez nagy tanulság számunkra, amit a jövőbe is magunkkal kell vinnünk.”

A Bayern már most rekordot döntött a legtöbb szerzett gólt tekintve egy Bundesliga-kiírásban, és még esélye van beállítani a 91 pontos csúcsot is.

A keret egyik legnagyobb vezére, Joshua Kimmich kiemelte a játékosok kiegyensúlyozottságát: „Nagyon jól játszunk ebben az idényben. Nem magától értetődő, hogy a Real Madrid elleni meccs után ilyen teljesítményt nyújtunk a harmadik helyen álló ellenféllel szemben. Rendkívül magabiztosak és következetesek voltunk.”

A bombaformában futballozó Kane is a csapat mentalitását dicsérte: „Fantasztikus idényünk. Ahogy lezártuk a bajnokságot és ahány gólt szereztünk, az mind a csapat hozzáállását tükrözi. Az első meccstől az utolsóig hajtani fogunk, hiszen más sorozatokban is komoly céljaink vannak.”

A Bayernre sűrű program vár: a következő mérkőzésen a Bayer Leverkusen otthonába látogatnak a Német Kupában, miközben a címvédő Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-elődöntő is közeleg. A bajorok számára így a triplázás sem tűnik elérhetetlen célnak.

NÉMET BUNDESLIGA

30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés

Bayern München–VfB Stuttgart 4–2 (Guerreiro 31., Jackson 33., A. Davies 37., Kane 52., ill. Führich 21., Ch. Andrés 89.)