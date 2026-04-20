Kompany a Bayern újabb bajnoki címe után: Ennél is több van bennünk!
A Bayern München játékosai a VfB Stuttgart ellen úgy léptek pályára vasárnap, hogy egy pont is elegendő lett volna az aranyéremhez, ám végül győzelemmel tették fel a koronát teljesítményükre. Pedig nem indult könnyen a meccs számukra: a vendégek Chris Führich góljával a 21. percben vezetést szereztek. A müncheni gárda azonban villámgyorsan fordított, hat perc alatt háromszor is betalált: Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson és Alphonso Davies is eredményes volt.
A második félidőben a csereként beálló Harry Kane állította be a végeredményt, aki idénybeli 32. bajnoki gólját szerezte a Bundesligában.
Hatperces rohammal szerezte meg a 35. bajnoki címét a Bayern München
A lefújás után a játékosok és a szakmai stáb együtt ünnepelte a bajnoki címet, élükön a felszabadult Vincent Kompany vezetőedzővel: „Csodálatos érzés. Az ilyen pillanatokért rengeteget kell dolgozni, ezért ki kell élvezni őket. De még nyerhetünk trófeákat ebben az idényben. Nincs vége, ennél is több van bennünk” – nyilatkozta a belga szakember a DAZN-nak.
Kompany kiemelte, hogy a siker kulcsa a mentalitás: csapata már a felkészülési időszakban is magabiztos győzelmeket aratott, ez megalapozta az idénybeli dominanciát.
A csapat egyik legnagyobb sztárja, Jamal Musiala szintén hangsúlyozta az állandó sikeréhséget: „Fantasztikus érzés. Meccsről meccsre ugyanazzal a hozzáállással és motiváltsággal léptünk pályára, ennek pedig meglett az eredménye. Ez nagy tanulság számunkra, amit a jövőbe is magunkkal kell vinnünk.”
A Bayern már most rekordot döntött a legtöbb szerzett gólt tekintve egy Bundesliga-kiírásban, és még esélye van beállítani a 91 pontos csúcsot is.
A keret egyik legnagyobb vezére, Joshua Kimmich kiemelte a játékosok kiegyensúlyozottságát: „Nagyon jól játszunk ebben az idényben. Nem magától értetődő, hogy a Real Madrid elleni meccs után ilyen teljesítményt nyújtunk a harmadik helyen álló ellenféllel szemben. Rendkívül magabiztosak és következetesek voltunk.”
A bombaformában futballozó Kane is a csapat mentalitását dicsérte: „Fantasztikus idényünk. Ahogy lezártuk a bajnokságot és ahány gólt szereztünk, az mind a csapat hozzáállását tükrözi. Az első meccstől az utolsóig hajtani fogunk, hiszen más sorozatokban is komoly céljaink vannak.”
A Bayernre sűrű program vár: a következő mérkőzésen a Bayer Leverkusen otthonába látogatnak a Német Kupában, miközben a címvédő Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-elődöntő is közeleg. A bajorok számára így a triplázás sem tűnik elérhetetlen célnak.
NÉMET BUNDESLIGA
30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés
Bayern München–VfB Stuttgart 4–2 (Guerreiro 31., Jackson 33., A. Davies 37., Kane 52., ill. Führich 21., Ch. Andrés 89.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|30
|25
|4
|1
|109–29
|+80
|79
|2. Borussia Dortmund
|30
|19
|7
|4
|61–31
|+30
|64
|3. RB Leipzig
|30
|18
|5
|7
|59–37
|+22
|59
|4. Stuttgart
|30
|17
|5
|8
|62–42
|+20
|56
|5. Hoffenheim
|30
|16
|6
|8
|59–44
|+15
|54
|6. Bayer Leverkusen
|30
|15
|7
|8
|60–41
|+19
|52
|7. Freiburg
|30
|12
|7
|11
|44–48
|–4
|43
|8. Eintracht Frankfurt
|30
|11
|9
|10
|55–57
|–2
|42
|9. Augsburg
|30
|10
|6
|14
|38–54
|–16
|36
|10. Mainz
|30
|8
|10
|12
|36–45
|–9
|34
|11. Union Berlin
|30
|8
|8
|14
|34–52
|–18
|32
|12. 1. FC Köln
|30
|7
|10
|13
|44–51
|–7
|31
|13. Mönchengladbach
|30
|7
|10
|13
|36–50
|–14
|31
|14. Hamburg
|30
|7
|10
|13
|33–48
|–15
|31
|15. Werder Bremen
|30
|8
|7
|15
|35–53
|–18
|31
|16. St. Pauli
|30
|6
|8
|16
|26–51
|–25
|26
|17. Wolfsburg
|30
|6
|6
|18
|41–66
|–25
|24
|18. Heidenheim
|30
|4
|7
|19
|33–66
|–33
|19