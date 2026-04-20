Kompany a Bayern újabb bajnoki címe után: Ennél is több van bennünk!

ROCK PÉTER
2026.04.20. 11:40
Két év, két Bundesliga-elsőség Vincent Kompany mérlege (Fotó: Getty Images)
Bayern München Bundesliga Vincent Kompany Jamal Musiala Harry Kane Joshua Kimmich
A Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany szerint csapata még korántsem mondta ki az utolsó szót a 2025–2026-os idényben, miután a bajorok a 30. fordulóban matematikailag is bebiztosították bajnoki címüket.

A Bayern München játékosai a VfB Stuttgart ellen úgy léptek pályára vasárnap, hogy egy pont is elegendő lett volna az aranyéremhez, ám végül győzelemmel tették fel a koronát teljesítményükre. Pedig nem indult könnyen a meccs számukra: a vendégek Chris Führich góljával a 21. percben vezetést szereztek. A müncheni gárda azonban villámgyorsan fordított, hat perc alatt háromszor is betalált: Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson és Alphonso Davies is eredményes volt.

A második félidőben a csereként beálló Harry Kane állította be a végeredményt, aki idénybeli 32. bajnoki gólját szerezte a Bundesligában.

A lefújás után a játékosok és a szakmai stáb együtt ünnepelte a bajnoki címet, élükön a felszabadult Vincent Kompany vezetőedzővel: „Csodálatos érzés. Az ilyen pillanatokért rengeteget kell dolgozni, ezért ki kell élvezni őket. De még nyerhetünk trófeákat ebben az idényben. Nincs vége, ennél is több van bennünk” – nyilatkozta a belga szakember a DAZN-nak.

Kompany kiemelte, hogy a siker kulcsa a mentalitás: csapata már a felkészülési időszakban is magabiztos győzelmeket aratott, ez megalapozta az idénybeli dominanciát.

A csapat egyik legnagyobb sztárja, Jamal Musiala szintén hangsúlyozta az állandó sikeréhséget: „Fantasztikus érzés. Meccsről meccsre ugyanazzal a hozzáállással és motiváltsággal léptünk pályára, ennek pedig meglett az eredménye. Ez nagy tanulság számunkra, amit a jövőbe is magunkkal kell vinnünk.”

A Bayern már most rekordot döntött a legtöbb szerzett gólt tekintve egy Bundesliga-kiírásban, és még esélye van beállítani a 91 pontos csúcsot is.

A keret egyik legnagyobb vezére, Joshua Kimmich kiemelte a játékosok kiegyensúlyozottságát: „Nagyon jól játszunk ebben az idényben. Nem magától értetődő, hogy a Real Madrid elleni meccs után ilyen teljesítményt nyújtunk a harmadik helyen álló ellenféllel szemben. Rendkívül magabiztosak és következetesek voltunk.”

A bombaformában futballozó Kane is a csapat mentalitását dicsérte: „Fantasztikus idényünk. Ahogy lezártuk a bajnokságot és ahány gólt szereztünk, az mind a csapat hozzáállását tükrözi. Az első meccstől az utolsóig hajtani fogunk, hiszen más sorozatokban is komoly céljaink vannak.”

A Bayernre sűrű program vár: a következő mérkőzésen a Bayer Leverkusen otthonába látogatnak a Német Kupában, miközben a címvédő Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-elődöntő is közeleg. A bajorok számára így a triplázás sem tűnik elérhetetlen célnak.

NÉMET BUNDESLIGA
30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés
Bayern München–VfB Stuttgart 4–2 (Guerreiro 31., Jackson 33., A. Davies 37., Kane 52., ill. Führich 21., Ch. Andrés 89.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München302541109–29+80 79 
2. Borussia Dortmund30197461–31+30 64 
3. RB Leipzig30185759–37+22 59 
4. Stuttgart30175862–42+20 56 
5. Hoffenheim30166859–44+15 54 
6. Bayer Leverkusen30157860–41+19 52 
7. Freiburg301271144–48–4 43 
8. Eintracht Frankfurt301191055–57–2 42 
9. Augsburg301061438–54–16 36 
10. Mainz308101236–45–9 34 
11. Union Berlin30881434–52–18 32 
12. 1. FC Köln307101344–51–7 31 
13. Mönchengladbach307101336–50–14 31 
14. Hamburg307101333–48–15 31 
15. Werder Bremen30871535–53–18 31 
16. St. Pauli30681626–51–25 26 
17. Wolfsburg30661841–66–25 24 
18. Heidenheim30471933–66–33 19 

 

