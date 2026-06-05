Nemzeti Sportrádió

Shakira nemcsak a vb-döntő szünetében, hanem a nyitó mérkőzés előtt is fellép

V. J./MTIV. J./MTI
2026.06.05. 10:51
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Shakira márciusi, mexikóvárosi koncertjén (Fotó: Getty Images)
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Mexikóváros vb-nyitómeccs Mexikó vb-döntő Shakira
Shakira nem csupán a záró napon, a finálé félidejében, hanem a mexikóvárosi nyitó mérkőzést felvezető programban is fellép a jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságon.

Az amerikai, kanadai és mexikói vb szervezői csütörtök este közölték, hogy a kolumbiai énekesnő a vb hivatalos dalát, a „Dai Dai”-t adja majd elő a nigériai Burna Boyjal közösen a torna első meccsét, a Mexikó–Dél-Afrika találkozót megelőzően.

A világbajnokságon rendhagyó módon három nagyszabású nyitóünnepséget is rendeznek. Az első a mexikóvárosi lesz, mely a közép-európai idő szerint 21 órára kiírt mérkőzés előtt másfél órával kezdődik. Ezen Shakiráék mellett többek között a szintén kolumbiai J Balvin és a dél-afrikai Tyla lép színpadra.

Másnap Torontóban, az első kanadai meccs, a Kanada–Bosznia-Hercegovina találkozó előtt folytatódik a nyitóünnepségek sora, majd közép-európai idő szerint szombat hajnalban az első amerikai mérkőzés, az Egyesült Államok-Paraguay összecsapás előtt is lesz egy ünnepség. Torontóban Alanis Morissette és Michael Bublé, míg Los Angelesben Katy Perry is fellép.

 

Mexikóváros vb-nyitómeccs Mexikó vb-döntő Shakira
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