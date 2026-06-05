Nemzeti Sportrádió

MotoGP: a világ legjobb versenyzői visszatértek a Balatonhoz

BEKE ZSOMBORBEKE ZSOMBOR
2026.06.05. 10:52
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Marc Márquez tavaly győzelemmel távozott a Balaton mellől (Fotó: Dömötör Csaba)
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Balatonfőkajár Lukács Tamás Marc Márquez Balaton Park Circuit Moto GP
A hétvégén ismét felbőgnek a motorok a Balaton Park Circuit pályán, tavaly augusztus után újra Magyarországra érkezett a MotoGP mezőnye. A királykategória mellett több betétfutam is színesíti a programot.

Több mint három évtizedet követően 2025-ben visszatért a MotoGP Magyarországra, méghozzá új helyszínre, a Balatonhoz. Tavaly augusztusban a 2023-ban átadott, Balatonfőkajár mellett található Balaton Park Circuiten körözött a királykategória mezőnye, ez idén sem lesz másképp. Az első verseny tapasztalatai alapján csupán néhány módosítást kért a jogtulajdonos, egy bukóteret kellett még pluszaszfalttal ellátni, a 8-as kanyar kijáratánál szélesítettek a betonos részen, valamint az egyik felfestésen kellett variálni, mondhatni, ezek apróságok egy ilyen volumenű pályán. 
A 2026-os futammal kapcsolatban már az is nagy pozitívum, hogy lesz nagydíj. Ugyanis az elmúlt hónapokban több bizonytalanság is övezte, az esemény eredeti promótere, a HUMDA csődbe ment, így sokáig nem is kezdődtek el a jegyeladások. Aztán márciusban a Hungaroring Sport Zrt. kezébe került a futam, így az idén is láthatjuk a Balaton mellett a világ legjobb motorversenyzőit.

LESZNEK HIÁNYZÓK     
 

Fotó: Dömötör Csaba

Az idényt eddig a sérülések határozzák meg. Az előző Magyar Nagydíjat uraló, a világbajnoki címet is biztosan megszerző Marc Márquez a Francia Nagydíj sprintfutamán bukott és eltört a lábközépcsontja. Ha ehhez hozzávesszük az előző idény végi sérüléseit, a 33 éves versenyző az elmúlt hónapokban a kelleténél több időt töltött partvonalon kívül. Utólag kiderült, a lába mellett a vállát is megoperálták, ugyanis a tavalyi sérülése után behelyezett csavarok nyomtak egy ideget, így gyakorlatilag másfél kézzel versenyzett. Ám a spanyolt kemény fából faragták, és ugyan a hazai hétvégéjét kihagyta, a múlt heti olaszországi viadalon rögzítőcsizmában, de ott volt a rajtrácson. Nem is teljesített rosszul, a sprinten az ötödik, míg a nagydíjon a hetedik helyen ért célba. Ő minden bizonnyal ott lesz a hétvégén a Balatonnál, ám testvére, Alex Márquez biztosan nem, ugyanis a Barcelonában elszenvedett kulcscsonttöréséből és csigolyarepedéséből még lábadozik. Szintén kihagyja a hétvégét, sőt, lehet, hogy a teljes évadot Johann Zarco, aki szintén Barcelonában sérült meg, a lába egy másik motor alá szorult esés közben, a térdszalagja elszakadt, valamint több csontja is megsérült. 

LENDÜLETBEN AZ APRILIA   
Az olasz Marco Bezzecchi, valamint csapattársa, Jorge Martín az Aprilia Racing színeiben az eddigi hat fordulóból négyet megnyert, Bezzecchi hármat, Martín egy futamot. Bezzecchi ráadásul extra érzelmi töltöttel utazhatott Magyarországra, hiszen pályafutása során először megnyerte az Olasz Nagydíjat. A jelenlegi forma mellett az is mellettük szól, hogy 2025-ben sem mentek itt rosszul, a 3. és a 4. helyen fejezték be a nagydíjat. Persze a diadalért vívott harcba még sokan beleszólhatnak, köztük a visszatérő Marc Márquez, aki egy éve a teljes hétvégét uralta nálunk.  

EZÚTTAL IS SZURKOLHATUNK MAGYARNAK     
2025-ben Varga Tiborért  szoríthattunk a MotoE mezőnyében, ám a fiatal versenyzőnek nem sikerült a hazai hétvégéje, a szombati első futamon hatalmasat bukott, elveszítette az eszméletét, és mentő szállította a pályakórházba. Szerencsére súlyosabb sérülése nem lett, ám nem állhatott rajthoz vasárnap. Ezúttal sem maradunk magyar induló nélkül, Lukács Tamás szabadkártyával a Moto4 Northern Cup viadalán ül motorra. Pénteken a szabadedzésekkel elrajtol a hétvége érdemi része, a futamok mellett a szervezők rengeteg színes, kísérő programmal várják a szurkolókat, látványos eseményekből nem lesz hiány.

A PÉNTEKI PROGRAM
MotoGP: 1. szabadedzés, 10.45. Edzés, 15.
Moto2: 1. szabadedzés, 9.50. Edzés 14.05.
Moto3: 1. szabadedzés, 9. Edzés. 13.15.
Moto4: 1. szabadedzés, 12.35. 2. szabadedzés, 16.25. Időmérő edzés, 18.

 

 

Balatonfőkajár Lukács Tamás Marc Márquez Balaton Park Circuit Moto GP
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