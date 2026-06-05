Másképpen nézi a futballt, mint a legtöbben – bemutatjuk Gert Remmelt, a DVSC edzőjét

ÚJ SZAKVEZETŐVEL KEZDI a felkészülést a 2026–2027-es idényre a Debreceni VSC – amint lapunk korábban előrevetítette, Gert Remmel ül le a Loki kispadjára. Az ötvenéves észt tréner neve a magyar futballközeg számára szinte teljesen ismeretlen: korábban nem dolgozott vezetőedzőként profi klubban, játékosként sem szerzett nemzetközi ismertséget. A háttérben azonban egészen más kép rajzolódik ki róla.

Fotó: Motor Lublin

Húszévesen kezdett el edzősködéssel foglalkozni, két évtizede dolgozik különböző stábokban, több országban is megfordult, Finnországtól, Olaszországon, Cipruson és Horvátországon át egészen Lengyelországig. Az elmúlt években a lengyel élvonalban szereplő Motor Lublin szakmai stábjának egyik kulcsfigurája volt, emellett a finn U21-es válogatottnál dolgozott segédedzőként. A róla kialakult kép szinte minden megszólalónál ugyanaz: felkészült, adatvezérelt, a futballt más szemszögből néző szakember, aki emberileg is könnyen elfogadtatja magát.

A holland Dick Schreuder – aki az elmúlt években a PEC Zwolle és a Castellón kispadján jelentős sikereket ért el, a NEC Nijmegennel pedig kivívta a szakma elismerését azzal, hogy kockázatvállaló, intenzív játékkal a harmadik helyre vezette csapatát az Eredivisie-ben – többször találkozott Remmellel.

„Kétszer-háromszor is meglátogatott tanulmányút keretében – mondta lapunknak Dick Schreuder. – Többször beszélgettünk, ilyenkor különböző elemzéseket és szakmai anyagokat mutatott nekem. Lenyűgözőnek találtam a tudását, láttam rajta, mélyen gondolkodik a labdarúgásról. Nem dolgoztam vele közvetlenül együtt, ezért a pontos elképzeléseiről nem tudok teljes képet adni, de az meggyőző volt, ahogyan a lengyelországi munkájukat felépítették. Látszott, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a futballisták egyéni képzésére, a csapat fejlődésére és a játékstílus kialakítására. Megérdemli az esélyt vezetőedzőként – persze ezt most már bizonyítania kell. A találkozásaink alapján jó személyiségnek tartom. Tudja, miről beszél, még akkor is, ha sokan elsőre talán nem értik. Ennek az az oka, hogy nagyon mélyre megy a részletekben. Tapasztalatom szerint ha sokan nem értik az edző gondolkodásmódját, az gyakran azért van, mert az illető kifejezetten jó szakember. Erősen adatvezérelt gondolkodású. Amikor rólam beszélt és elemezte a munkámat, többször azon kaptam magam, olyanokat mond rólam, amit korábban senki sem fogalmazott meg – ez engem is meglepett. Különösen tetszett benne, hogy nemcsak használja az adatokat, hanem át is tudja ültetni őket a pályára. Lengyelországban ezt jól lehetett látni: az edzéseken és a gyakorlatokban is megjelent az a szemlélet, amely az elemzésekből következett. Egyszerűen másképpen nézi a futballt, mint az emberek többsége, és szerintem ez nagy előnyt is jelenthet.”

A „másképpen gondolkodás” visszatérő elem Remmel pályafutásában. Már másfél évtizeddel ezelőtt publikált szakmai írásokat Finnországban, amelyek gyakran provokatív módon kérdőjelezték meg a futballban elfogadott dogmákat. Több kollégája szerint mindig az foglalkoztatta, hogyan lehet versenyelőnyt találni ott, ahol mások nem keresik.

Erről beszélt lapunknak Mika Lehkosuo aki mintegy húsz éve ismeri az észt szakembert.

„Hosszú közös út van mögöttünk: még a Honkánál találkoztunk először, később együtt dolgoztunk a finn élvonalban, az utóbbi években pedig a finn U21-es válogatottnál – elevenítette fel lapunknak Mika Lehkosuo, aki jelenleg is a finn U21-es válogatott szövetségi edzője. – Bizonyos értelemben ma is ugyanannak az embernek látom, akit húsz évvel ezelőtt megismertem: mindig is kíváncsi volt, sokat kérdezett, rendre új megoldásokat keresett, és ez a mai napig így van. Mivel hasonlóan gondolkodunk a futballról, könnyű volt vele együtt dolgozni.”

Lehkosuo úgy tartja, Remmel gondolkodásának középpontjában a valószínűségek és a játék hatékonyságának kutatása áll. Csapatainál rendre alapelvekre alapozott. Az egyik ilyen szerint a bedobásokat maximum négy másodpercen belül kell elvégezni, hogy megakadályozza az ellenfél visszarendeződését, egy másik szerint pedig a felezővonalat átlépve nyolc másodpercen belül a tizenhatoson belülre kell juttatni a labdát, statisztikák támasztják ugyanis alá, hogy így nagyobb valószínűséggel születik gól. Elvárja azt is, hogy labdavesztést követően játékosai azonnal elkezdjék a letámadást.

Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy intenzív, direkt futballt láthatunk majd a DVSC-től.

„Gert számára a futball egyik legfontosabb kérdése az, hogy mely események befolyásolják leginkább a mérkőzések végeredményét. Hogyan születnek a gólok? Hogyan lehet csökkenteni az ellenfél gólszerzési esélyeit? Melyek azok a játékszituációk, amelyek a legnagyobb hatással vannak a sikerre? Rengeteg kutatás és adat áll ma már rendelkezésre ezekben a témákban, és ő tudatosan épít ezekre. Ebből következik a prioritások meghatározása: mit kell a legtöbbet gyakorolni, mire kell építeni a játékmodellt, milyen elemeket kell hangsúlyozni az edzéseken. Sokszor beszélünk a modern futballhoz kapcsolódó gyors támadások és az átmenetek szerepéről. A legtöbb csapat manapság nem hosszú, percekig tartó labdabirtoklásból szerez gólokat, hanem gyors akciókból. Gert nemcsak érti ezeket az összefüggéseket, hanem át is tudja ültetni őket a gyakorlatba. Tudja, hogyan kell olyan edzéseket tervezni, amelyek ezeket a helyzeteket elősegítik és fejlesztik, illetve hogyan adja át az elképzeléseit a játékosainak. Ez szerintem az egyik legnagyobb erőssége.”

Az észt szakember ugyanakkor nemcsak a futballról gondolkodik másképpen, hanem a szakmában is tudatosan keresi az új utakat.

„Már régen is olyan ember volt, aki szeretett a megszokott kereteken kívül gondolkodni. Évekkel ezelőtt cikkeket írt finn futballmagazinokban, szakmai vitákat generált. Közel áll hozzá az Albert Einsteinnek tulajdonított gondolat, hogy ha mindenki ugyanazt csinálja, ugyanazt az eredményt is kapja. Természetesen nem arról van szó, hogy csak a különbözőség kedvéért kell másnak lenni. A lényeg az, hogy okosan találjunk olyan megoldásokat, amelyek versenyelőnyt jelenthetnek. Gert Remmel mindig ezt keresi: hogyan lehet valamit jobban, hatékonyabban csinálni a többieknél.”

A legfőbb kérdés vele kapcsolatban az, hogy a sokak által dicsért, szakmailag elismert segédedzőből milyen vezetőedző lesz.

„Kiválóan bánik a játékosokkal és a kollégákkal, intelligens, jó vele együtt dolgozni. Sokszor beszélgettünk arról, hogy a jó dolgok a jó emberekkel történnek, és ezt a szemléletet próbáltuk átadni a finn U21-es válogatottban is. Gert megbízható, őszinte és könnyű vele kapcsolatot teremteni. A játékosok általában szeretik, mert érzik rajta, hogy hiteles. Ami pedig a vezetőedzői szerepet illeti: szerintem készen áll rá. Kíváncsi vagyok, hogyan teljesít Debrecenben, optimista vagyok. Azt viszont nem gondolom, hogy előre meg lehetne mondani, milyen futballt erőltet majd Magyarországon, mert pragmatikus edző: ha a keretben gyors, technikás szélsők vannak, arra épít, ha pedig más típusú játékosok állnak rendelkezésére, ahhoz igazítja a rendszert. Nem egyetlen elképzelést akar mindenáron ráerőltetni a csapatára, hanem a rendelkezésére álló futballistákból próbálja kihozni a maximumot.”

Kemenes Szabolcs akadémiai igazgató lett a Lokinál Fotó: dvsc.hu Akadémiai igazgatóként és utánpótlás-szakágvezetőként a DVSC Labdarúgó Akadémiánál folytatja pályafutását Kemenes Szabolcs – jelentette be hivatalos oldalán a hajdúsági klub. A 40 éves korábbi NB I-es kapust 2024-től az MLSZ alkalmazta, s az elmúlt két évben az U18-as, majd az U19-es válogatottnál dolgozott. A debreceni honlap megjegyezte: Herczeg András továbbra is megbecsült tagja és fontos szereplője marad az akadémia szakmai vezetőségének.