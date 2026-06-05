Nemzeti Sportrádió

Több mint 1400-an vettek részt az újraélesztési kampányban a BL-döntő napján

T. Z.T. Z.
2026.06.05. 12:40
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Fotó: Magyar Resuscitatiós Társaság
Címkék
budapesti BL-döntő életmentés Hősök tere BL-döntő
Kiemelkedő sikerrel zárult a „Get Trained, Save Lives”, magyarra fordítva „Tanulj meg segíteni, hogy életet menthess!” program budapesti állomása, amelynek során több mint 1400 látogató vett részt alapszintű újraélesztési képzésen a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Hősök terén kialakított szurkolói zónában – számolt be róla pénteken az SzPress hírszolgálat.

Az UEFA és az Európai Újraélesztési Tanács (European Resuscitation Council) kezdeményezéséhez csatlakozva a Magyar Resuscitatiós Társaság oktatói mutatták be az úgynevezett laikus életmentés legfontosabb lépéseit: a hirtelen keringésmegállás felismerését, a segítséghívás módját, és a mellkaskompressziók megkezdését – derült ki az SzPress hírszolgálat tájékoztatásából. 

„A kórházon kívüli keringésmegállás túlélésének javításában kulcsszerepe van a laikus segítőknek. Minden egyes ember, aki megtanulja az újraélesztés alapjait, növeli annak esélyét, hogy egy váratlan rosszullét esetén a segítség időben érkezzen” – hangsúlyozta dr. Kovács Enikő, a Magyar Resuscitatiós Társaság elnöke.

Az UEFA és az Európai Újraélesztés Tanács „Get Trained, Save Lives” kampányának célja, hogy a futball népszerűségét felhasználva minél több európai állampolgár sajátítsa el az életmentés alapvető készségeit. A Magyar Resuscitatiós Társaság szerint a budapesti rendezvény sikere is azt mutatja, hogy jelentős az érdeklődés a lakosság körében az újraélesztési képzések iránt.

„A sportesemények kiváló lehetőséget teremtenek az újraélesztés fontosságának hangsúlyozására és a gyors segítségnyújtással kapcsolatos teendők ismertetésére. Bár a sport közben bekövetkező hirtelen keringésmegállás ritka, a gyors felismerés, az azonnal megkezdett mellkaskompresszió és a korai defibrillálás életeket menthet. Ezért kiemelten fontos, hogy sportolók, edzők és szurkolók is rendelkezzenek ezekkel az alapvető életmentő ismeretekkel” – hangsúlyozta Prof. Zima Endre, a Magyar Resuscitatiós Társaság Szakmai Bizottságának tagja.

 

budapesti BL-döntő életmentés Hősök tere BL-döntő
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