Több mint 1400-an vettek részt az újraélesztési kampányban a BL-döntő napján

Az UEFA és az Európai Újraélesztési Tanács (European Resuscitation Council) kezdeményezéséhez csatlakozva a Magyar Resuscitatiós Társaság oktatói mutatták be az úgynevezett laikus életmentés legfontosabb lépéseit: a hirtelen keringésmegállás felismerését, a segítséghívás módját, és a mellkaskompressziók megkezdését – derült ki az SzPress hírszolgálat tájékoztatásából.

„A kórházon kívüli keringésmegállás túlélésének javításában kulcsszerepe van a laikus segítőknek. Minden egyes ember, aki megtanulja az újraélesztés alapjait, növeli annak esélyét, hogy egy váratlan rosszullét esetén a segítség időben érkezzen” – hangsúlyozta dr. Kovács Enikő, a Magyar Resuscitatiós Társaság elnöke.

Az UEFA és az Európai Újraélesztés Tanács „Get Trained, Save Lives” kampányának célja, hogy a futball népszerűségét felhasználva minél több európai állampolgár sajátítsa el az életmentés alapvető készségeit. A Magyar Resuscitatiós Társaság szerint a budapesti rendezvény sikere is azt mutatja, hogy jelentős az érdeklődés a lakosság körében az újraélesztési képzések iránt.

„A sportesemények kiváló lehetőséget teremtenek az újraélesztés fontosságának hangsúlyozására és a gyors segítségnyújtással kapcsolatos teendők ismertetésére. Bár a sport közben bekövetkező hirtelen keringésmegállás ritka, a gyors felismerés, az azonnal megkezdett mellkaskompresszió és a korai defibrillálás életeket menthet. Ezért kiemelten fontos, hogy sportolók, edzők és szurkolók is rendelkezzenek ezekkel az alapvető életmentő ismeretekkel” – hangsúlyozta Prof. Zima Endre, a Magyar Resuscitatiós Társaság Szakmai Bizottságának tagja.