Ismét a Városligetben lesz vasárnap a női futógála

Az 1996 és 2025 között összesen több mint 200 000 résztvevőt megmozgató versenyre eddig már 650-nél is több hazai településről érkeztek nevezések – tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda (BSI) az MTI-t.

A Városliget 2017 után ad újra otthont az eseménynek, a hosszabb távok a Hősök teréről rajtolnak és az Andrássy úton haladnak.

„Pontosan tudjuk, mekkora szervezést és elszántságot igényel a mai rohanó világban, hogy a nők – ahogyan Monspart Sarolta fogalmazott: a család karmesterei – a munka, a család és a végtelen teendők mellett időt szakítsanak a sportra. Ezért ezen a napon nemcsak a lefutott kilométereket ünnepeljük, hanem azt az elhatározást is, hogy önmagukra is figyelnek. Itt tényleg nem az időeredmény a legfontosabb: legyen szó a 10 kilométeres táv teljesítéséről vagy egy nevetéssel teli, barátnős gyaloglásról, nálunk mindenki győztes, aki ezen a vasárnapon a mozgást választja” – mondta Kocsis Árpád, a BSI ügyvezetője.

A futógála 9 órakor kezdődik a 10 kilométeres versennyel, az indulók hét táv közül választhatják ki a felkészültségüknek legmegfelelőbbet.