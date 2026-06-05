Nemzeti Sportrádió

Ismét a Városligetben lesz vasárnap a női futógála

V. J./MTIV. J./MTI
2026.06.05. 11:06
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Fotó: Női futógála/FB
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női futógála futás Városliget
Vasárnap a budapesti Városligetben rendezik meg Magyarország egyetlen női futóeseményét, a 31. Aldi női futógálát.

Az 1996 és 2025 között összesen több mint 200 000 résztvevőt megmozgató versenyre eddig már 650-nél is több hazai településről érkeztek nevezések – tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda (BSI) az MTI-t.

A Városliget 2017 után ad újra otthont az eseménynek, a hosszabb távok a Hősök teréről rajtolnak és az Andrássy úton haladnak.

„Pontosan tudjuk, mekkora szervezést és elszántságot igényel a mai rohanó világban, hogy a nők – ahogyan Monspart Sarolta fogalmazott: a család karmesterei – a munka, a család és a végtelen teendők mellett időt szakítsanak a sportra. Ezért ezen a napon nemcsak a lefutott kilométereket ünnepeljük, hanem azt az elhatározást is, hogy önmagukra is figyelnek. Itt tényleg nem az időeredmény a legfontosabb: legyen szó a 10 kilométeres táv teljesítéséről vagy egy nevetéssel teli, barátnős gyaloglásról, nálunk mindenki győztes, aki ezen a vasárnapon a mozgást választja” – mondta Kocsis Árpád, a BSI ügyvezetője.

A futógála 9 órakor kezdődik a 10 kilométeres versennyel, az indulók hét táv közül választhatják ki a felkészültségüknek legmegfelelőbbet.

 

női futógála futás Városliget
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