Magyaros nyolcaddöntő, kilencgólos meccsek, és őrült elődöntő – a BL-idény tíz legérdekesebb mérkőzése

ELSŐ FORDULÓ: JUVENTUS–DORTMUND 4–4

Az alapszakasz első napja rögtön emlékezetes mérkőzéssel indult, noha az első félidőben ennek semmi jele sem látszott. A gól nélküli első játékrész után azonban beindultak a csapatok. Két góllal elhúzott a Dortmund, majd négy perc alatt egalizáltak az olaszok. A vendégek aztán Yan Cuoto és Rami Benszebaini révén ismét kétgólos előnybe kerültek. A Juventus viszont kétszer is betalált a hosszabbításban: előbb Dusan Vlahovics lőtt közelről a kapuba, majd a 96. percben Lloyd Kelly fejese állította be a 4–4-es végeredményt.

Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4–4

HARMADIK FORDULÓ: BAYER LEVERKUSEN–PSG 2–7

Két piros lap, egy értékesített és egy kihagyott tizenegyes és kilenc gól, ilyen volt a címvédő PSG leverkuseni vendégjátéka. A hét párizsi gólt hat különböző játékos szerezte, egyedül Desiré Doué duplázott a vendégeknél, de betalált többek között a sérülésből visszatérő Ousmane Dembélé is.

Bayer Leverkusen (német)–Paris SG (francia) 2–7

ÖTÖDIK FORDULÓ: OLYMPIAKOSZ–REAL MADRID 3–4

Abban nincs meglepő, hogy a Real Madrid idegenben is megverte az Olympiakoszt, még akkor is, ha vezettek a görögök. Kylian Mbappé teljesítménye miatt azonban mindenképp emlékezetes marad a mérkőzés. A francia támadó alig több mint hat perc alatt mesterhármast szerzett az első félidőben, majd a második játékrészben megszerezte negyedik gólját is.

Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) 3–4

NYOLCADIK FORDULÓ: BENFICA–REAL MADRID 4–2

Az alapszakasz utolsó fordulójában egy időben rendezték az összes mérkőzést. A Real Madrid a rájátszás elkerüléséért játszott, míg a Benfica a rájátszásba kerülésért. A hazaiak 58 perc játék után 3–2-re vezettek, de ez a rosszabb gólkülönbség miatt még kevés volt. A 98. percben szabadrúgáshoz jutottak a portugálok, José Mourinho vezetőedző jelezte Anatolij Trubinnak, hogy ő is menjen fel az ellenfél tizenhatosához. És milyen jól tette, ugyanis pont a hazaiak kapusa fejelt a jobb alsó sarokba, ez a gól pedig továbbjutást ért a Benficának, míg a Real Madrid csak a 9. helyen zárt. A két csapat a rájátszásban is összekerült, ott már a madridiak örülhettek.

Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 4–2

NYOLCADDÖNTŐ, ODAVÁGÓ: PSG–CHELSEA 5–2

A klubvilágbajnokság döntőjében a Chelsea legyőzte a PSG-t, a BL-címvédő a nyolcaddöntőben visszavágott. A franciák gyilkos helyzetkihasználással játszottak a párharc mindkét meccsén. Az odavágón kilenc lövésükből nyolc eltalálta az angol kaput, a 0.9-es várható gólértéket (xG) termelő PSG öt gólt szerezve nyerte meg a hazai meccsét, aztán Londonban is hármat vágott.

Paris Saint-Germain (francia)–Chelsea (angol) 5–2

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ: LIVERPOOL–GALATASARAY 4–0

A Galatasaray kisebb meglepetésre búcsúztatta a Juventust a rájátszásban. A legjobb 16 között a törökök a Liverpoollal kerültek össze, így Sallai Roland összecsaphatott Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal. A visszavágón a BL egyenes kieséses szakaszában először lépett egyszerre pályára három magyar. Törökországban egygólos előnyt szerzett a Galata, a visszavágón viszont négy góllal válaszolt a Pool, a gólok sorát Szoboszlai Dominik nyitotta meg.

Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 4–0

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ: SPORTING–BODÖ/GLIMT 5–0

A BL-idény legnagyobb meglepetését okozta a Bodö/Glimt azzal, hogy a rájátszásban kettős győzelemmel búcsúztatta a tavalyi döntős Internazionalét. A norvég csapat hazai pályán a 16 között a Sportingot is felülmúlta. De hiába a háromgólos előny, a portugálok Lisszabonban feltámadtak, és hosszabbítás után továbbmentek.

Sporting (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) 5–0 – h. u.

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ: BARCELONA–NEWCASTLE 7–2

Az Angliában elért 1–1-es döntetlen hízelgő volt a Barcelonának. A visszavágón kétszer is vezetést szereztek a katalánok, de mindkétszer jött a válasz a Newcastle-től. A félidő hajrájában aztán Lamine Yamal büntetőből harmadszor is előnybe juttatta a katalánokat, a szünet után pedig további négyet lőttek a katalánok, eldöntve a továbbjutást. Yamal mellett betalált Fermín López és Marc Bernal is, míg Raphinha és Robert Lewandowski egyaránt duplázott.

Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol) 7–2

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ: BAYERN MÜNCHEN–REAL MADRID 4–3

Madridban egygólos sikert aratott a Bayern München, Németországban azonban mindössze harminc másodperc játék után ledolgozta hátrányát a Real. Arda Güler használta ki Manuel Neuer nagy hibáját. A spanyolok a mérkőzésen háromszor is vezettek, Güler szabadrúgásból lőtt hatalmas gólt, de Kylian Mbappé is eredményes volt. A bajorok azonban mindhárom alkalommal egyenlítettek, sőt a 94. percben Michael Olise góljával kiharcolták a győzelmet is, így kettős sikerrel jutott be az elődöntőbe...

Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 4–3

ELŐDÖNTŐ, ODAVÁGÓ: PSG –BAYERN MÜNCHEN 5–4

...ahol aztán minden idők egyik legszórakoztatóbb mérkőzését játszották a PSG-vel. Két nyíltan, támadó szellemben játszó csapat ütközetében a franciák már 5–2-re elhúztak, a Bayern aztán Upamecano és Luis Díaz révén felzárkózott, nyitott kérdéseket hagyva a visszavágóra.

Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 5–4