A visszatérő Adi Hütter az Eintracht Frankfurt új vezetőedzője

Az 56 éves osztrák tréner előzőleg – 2023 júliusa és 2025 októbere között – a Monacót irányította, a német klubnál pedig három idényre szóló szerződést írt alá. Ez a második szerepvállalása Frankfurtban, ahol 2018 és 2021 között már ült a kispadon. Akkor az első idényében az Európa-liga elődöntőjébe vezette a csapatot, a következő szezonban pedig a hazai kupában menetelt csapata a legjobb négyig.

„Számomra különleges élmény és megható, hogy ismét az Eintracht edzője lehetek. A frankfurti közös időszakunk mély nyomot hagyott bennem, és soha nem felejtettem el. Mindig is úgy éreztem, hogy ez még nem ért véget” – idézte az új vezetőedzőt a klub közleménye.

Korábbi távozását követően egy évet a Borussia Mönchengladbachnál töltött, majd Monacóba került. A hercegség csapatával előbb második, aztán harmadik lett a francia bajnokságban, a legutóbbi idény azonban nem jól indult, így tavaly ősszel véget ért az együttműködés.

Frankfurti elődje Albert Riera volt, akit két hete menesztettek, miután a csapat lemaradt a nemzetközi kupaszereplésről. A szakítás hátterében az is ott állt, hogy a spanyol edző időnként megosztó nyilatkozatot tett és egyes hírek szerint megromlott a kapcsolata a játékosokkal.