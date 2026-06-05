Nemzeti Sportrádió

Tülkölni tilos! – kitiltották a vuvuzelákat a vb-stadionokból

V. J./MTIV. J./MTI
2026.06.05. 10:38
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Vuvuzelát fújó szurkoló a 2010-es vb Hollandia–Szlovákia mérkőzésén (Fotó: Getty Images)
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A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kitiltotta a vuvuzela nevű dél-afrikai kürtöt a jövő héten kezdődő világbajnokság stadionjaiból – írja az MTI.

A hosszú műanyag csőből készült vuvuzela a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon vált ismertté, ugyanakkor monoton, zümmögő hangja – amely leginkább egy méhrajéra hasonlított – miatt bírálatok kereszttüzébe került.

A FIFA a vuvuzelák mellett a sípokat, a légkürtöket és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is kitiltotta az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő torna 16 helyszínéről. Tilos továbbá a meztelenkedés, és a magatartási kódex kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak.

A FIFA korábban biztonsági okokra hivatkozva megtiltotta a műanyag vizes palackok bevitelét. 

A szabályokat megszegő nézőktől megtagadhatják a belépést, vagy eltávolíthatják őket a stadionból.

A vb jövő csütörtökön kezdődik és július 19-ig tart.

 

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