Tülkölni tilos! – kitiltották a vuvuzelákat a vb-stadionokból

A hosszú műanyag csőből készült vuvuzela a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon vált ismertté, ugyanakkor monoton, zümmögő hangja – amely leginkább egy méhrajéra hasonlított – miatt bírálatok kereszttüzébe került.

A FIFA a vuvuzelák mellett a sípokat, a légkürtöket és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is kitiltotta az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő torna 16 helyszínéről. Tilos továbbá a meztelenkedés, és a magatartási kódex kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak.

A FIFA korábban biztonsági okokra hivatkozva megtiltotta a műanyag vizes palackok bevitelét.

A szabályokat megszegő nézőktől megtagadhatják a belépést, vagy eltávolíthatják őket a stadionból.

A vb jövő csütörtökön kezdődik és július 19-ig tart.