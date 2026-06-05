Vb 2026: Bozsik József meze is New Yorkban

Bozsik József a magyar válogatott mezében (Fotó: Puskás Intézet)

Háromnapos pop-up kiállítást rendez a MatchWornShirt a 2026-os amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokság mérkőzéseinek otthont adó városok egyikében, a döntő helyszínén, New Yorkban, méghozzá Manhattanben, az ikonikus Broadwayen. A június 12. és 14. között megtekinthető The Legend Collection NYC című tárlat a világ legnagyobb futballtornáján viselt mezeket mutatja be – több mint hét évtizedet felölelve.

A kiállításon megtekinthető mez (Fotó: Puskás Intézet)

A kiállított szerelések között – Diego Maradona, Roberto Baggio, Ronaldo vagy éppen Kylian Mbappé dressze mellett – helyet kap a Puskás Intézet gyűjteményét gazdagító, 5-ös számú eredeti meggypiros válogatott mez is, amelyet az 1954-es svájci világbajnokság összecsapásain viselt a világverő magyar válogatott, az Aranycsapat játékosa, korának legkiválóbb jobbfedezete, Bozsik József, aki Puskás Ferenc helyetteseként két vb-meccsen is kapitányként vezette pályára a legendás nemzeti csapatot – írja a pfla.hu.

Az 1954-es vb magyar–brazil (4:2) negyeddöntőjében is Bozsik József (jobbra) vezette ki kapitányként a pályára a magyar csapatot (Fotó: Puskás Intézet)

A Puskás Intézet egyik legnagyobb kincsének számító mezt Szöllősi György, a Puskás Akadémia tanácsadója adta át Dragan Kosanovicnak, a MatchWornShirt képviselőjének. „Bozsik József meze a korábbi vébéfinálék dresszeit bemutató kiállítás egyik dísze lesz, mielőtt visszatér a Puskás Intézetbe – fogalmazott Szöllősi György. – Büszkék lehetünk rá, hogy magyar szereplői is voltak a világbajnoki döntőknek, és ezt ilyen módon is meg tudjuk mutatni a világnak.”

Szöllősi György a Bajnokok Ligája-döntő napján adta át a mezt Dragan Kosanovicnak (Fotó: Szöllősi György/FB)