A Benfica megerősítette, hogy kapott ajánlatot Florentino Péreztől José Mourinhóért

A portugál klub közleményben kijelentette: Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke „kifejezte határozott szándékát” arra vonatkozóan, hogy José Mourinhót szerződtesse vezetőedzőnek, ha elnök marad.

„Ha ez megvalósul, akkor a tréner szerződésében szereplő kivásárlási záradéknak megfelelően 15 millió eurót kell fizetnie” – közölte a Benfica.

Mourinho madridi reaktiválása Pérez elnökválasztási kampányának szerves része. Ennek egyik elemeként olyan képet mutatott a sportvezető a sajtónak, amelyen az edző már Real-mezben pózolt. A portugál sajtó úgy értesült, hogy Mourinho a kép megjelenése után azonnal jelezte a Benfica vezetőinek, hogy a kép hamis, állítása szerint a fotót a mesterséges intelligencia segítségével készítették.

A 63 éves Mourinho 2010-től 2013-ig irányította a Real Madridot, amellyel bajnoki címet (2012), spanyol Király-kupát (2011) és Szuperkupát (2012) nyert. Azóta már hat klubnál dolgozott, a legutóbbi idényben a Benficánál.

Pérez ellenfele az elnökválasztáson Enrique Riquelme lesz, aki spanyol sajtóinformációk szerint Jürgen Kloppot ültetné a madridiak kispadjára.