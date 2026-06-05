Nemzeti Sportrádió

A Benfica megerősítette, hogy kapott ajánlatot Florentino Péreztől José Mourinhóért

V. J./MTIV. J./MTI
2026.06.05. 11:02
Fotó: Getty Images
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Real Madrid José Mourinho Florentino Pérez
A Benfica labdarúgócsapata megerősítette, hogy Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke kész kifizetni José Mourinho 15 millió eurós (5.3 milliárd forintos) kivásárlási árát, ha vasárnap megnyerni az elnökválasztást.

A portugál klub közleményben kijelentette: Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke „kifejezte határozott szándékát” arra vonatkozóan, hogy José Mourinhót szerződtesse vezetőedzőnek, ha elnök marad.

„Ha ez megvalósul, akkor a tréner szerződésében szereplő kivásárlási záradéknak megfelelően 15 millió eurót kell fizetnie” – közölte a Benfica.

Mourinho madridi reaktiválása Pérez elnökválasztási kampányának szerves része. Ennek egyik elemeként olyan képet mutatott a sportvezető a sajtónak, amelyen az edző már Real-mezben pózolt. A portugál sajtó úgy értesült, hogy Mourinho a kép megjelenése után azonnal jelezte a Benfica vezetőinek, hogy a kép hamis, állítása szerint a fotót a mesterséges intelligencia segítségével készítették.

A 63 éves Mourinho 2010-től 2013-ig irányította a Real Madridot, amellyel bajnoki címet (2012), spanyol Király-kupát (2011) és Szuperkupát (2012) nyert. Azóta már hat klubnál dolgozott, a legutóbbi idényben a Benficánál.

Pérez ellenfele az elnökválasztáson Enrique Riquelme lesz, aki spanyol sajtóinformációk szerint Jürgen Kloppot ültetné a madridiak kispadjára.

 

Real Madrid José Mourinho Florentino Pérez
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