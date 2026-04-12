Fontos pontokat szerzett a Köln, a HSV kiütésével dobogós helyen a Stuttgart

A hazai közönség előtt játszó Köln már a hetedik percben megszerezte a vezetést, egy vitatott, VAR-ozás után is megadott tizenegyesből Szaid El Mala volt eredményes. A vendég brémaiak helyzete a félidő derekán tovább romlott, miután egy rossz passzt követően Friedl utolsó emberként buktatta Ragnar Achét, így Tobias Reichel játékvezető kiállította a bekket.

A fordulás után ismét megzördült a brémai háló, de Castro-Montes gólját les címén érvénytelenítette a VAR. A második kölni találat ezzel együtt nem maradt el. A 65. percben egy szöglet után Özkacar fejese találta el a kapufát, majd Ragnar Ache ismétlését védte a kapus. A kölni támadó szerencséjére az újabb kipattanó is nála kötött ki, s harmadjára már a hálóban kötött ki a labda. Tíz perccel később Romano Schmid VAR-ozás után megítélt tizenegyesével szépített a Werder, de az egyenlítésre már nem maradt ereje a brémai gárdának – sőt, a ráadásban egy kontra végén Ísak Bergmann Jóhannesson éles szögből vette be Backhaus kapuját, beállítva a végeredményt. 3–1

A nap második mérkőzésén a Stuttgart nem adott esélyt a Hamburgnak. A svábok úgy rámoltak be négy gólt az észak-németországiak hálójába, hogy Daniel Heuer Fernandes egyébként nagyokat védett. Sikerével a Höness-csapat utolérte az RB Leipziget a tabellán, sőt jobb gólkülönbségével meg is előzte Gulácsi Péteréket. 4–0

NÉMET BUNDESLIGA

29. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés

1. FC Köln–Werder Bremen 3–1 (El Mala 7. – 11-esből, Ache 65., Jóhannesson 90+7., ill. Schmid 75. – 11-esből)

Kiállítva: Friedl (Bremen, 24.)

VfB Stuttgart–Hamburg 4–0 (Stiller 21., Führich 32., Mittelstädt 56., El-Hanussz 86.)

19.30: Mainz–Freiburg (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

St. Pauli–Bayern München 0–5 (Musiala 9., Goretzka 53., Olise 54., N. Jackson 66., Guerreiro 89.)

Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen 0–1 (Andrich 42.)

Heidenheim–Union Berlin 3–1 (Honsak 9., 36., Zivzivadze 79., ill. Querfeld 75.)

RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach 1–0 (Y. Diomande 81.)

Wolfsburg–Eintracht Frankfurt 1–2 (Pejcinovic 90+7., ill. O. Höjlund 21., Kalimuendo 32.)

Pénteken játszották

Augsburg–Hoffenheim 2–2 (Claude-Maurice 11., Gregoritsch 14., ill. Hranác 35., B. Touré 42.)