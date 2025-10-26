Bundesliga: otthon legyőzte a Mainzot, ismét dobogós a Stuttgart

Több mint fél órán keresztül gyürkőztek egymással eredménytelenül a csapatok Stuttgartban, ahol a Mainz vendégeskedett. A 39. percben aztán a hazaiak spanyol középpályása, Chema Andrés kézzel ért a labdába a saját tizenhatosán belül – a mozdulatot elsőre nem szúrta ki Felix Zwayer játékvezető, de a VAR-vizsgálat után tizenegyest ítélt, s a büntetőt Nadiem Amiri annak rendje s módja szerint értékesítette. Már az első félidő hosszabbításában jártunk, amikor egyenlítettek a stuttgartiak: Chris Führich vágta a labdát a jobb alsó sarokba.

A labdabirtoklás és a gólszerzési kísérletek tekintetében is nagy fölényben lévő stuttgarti csapat nyomást gyakorolt a vendégvédelemre, amely a 79. percben meg is roppant: Alexander Nübel kapus indítását Deniz Undav vette át jól, majd mesterien emelt át a kimozduló Robin Zentner fölött – fordítottak a vendéglátók! A hosszabbításban jött még egy Undav–Zentner párharc, amely ezúttal a mainzi kapus győzelmével végződött, ám ez igencsak sovány vigasz volt a látogatóknak: a meccset 2–1-re a Stuttgart nyerte meg, amivel fellépett a 3. helyre.

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

VfB Stuttgart–Mainz 2–1 (Führich 45+4., Undav 79., ill. Amiri 41. – 11-esből)

Bayer Leverkusen–Freiburg 2–0 (Poku 22., Tapsoba 52.)

Kiállítva: Lienhart (77., Freiburg)

Szombaton játszották

Borussia Dortmund–1. FC Köln 1–0 (M. Beier 90+6.)

Augsburg–RB Leipzig 0–6 (Diomande 10., Romulo Cardoso 18., Nusa 22., C. Baumgartner 38., Ouédraogo 56., Lukeba 66.)

Mönchengladbach–Bayern München 0–3 (Kimmich 64., Guerreiro 70., Karl 81.)

Kiállítva: Castrop (19., Mönchengladbach)

Eintracht Frankfurt–St. Pauli 2–0 (Burkardt 36., 56.)

Hamburg–Wolfsburg 0–1 (Daghim 15.)

Hoffenheim–Heidenheim 3–1 (F. Asllani 18., Lemperle 45+2., Kramaric 63., ill. Schimmer 75.)

Pénteken játszották

Werder Bremen–Union Berlin 1–0 (Grüll 72.)