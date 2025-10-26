Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: otthon legyőzte a Mainzot, ismét dobogós a Stuttgart

V. H. L.V. H. L.
2025.10.26. 19:37
Deniz Undav a győztes gólt ünnepli (Fotó: Getty Images)
Bár 1–0-ra még a Mainz vezetett Stuttgartban, a házigazdák még a szünet előtt egyenlítettek, majd Deniz Undav mesteri emelésével 2–1-es előnyhöz jutottak, és győztek is a német első osztályú labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 8. fordulójának második vasárnapi mérkőzésén.

Több mint fél órán keresztül gyürkőztek egymással eredménytelenül a csapatok Stuttgartban, ahol a Mainz vendégeskedett. A 39. percben aztán a hazaiak spanyol középpályása, Chema Andrés kézzel ért a labdába a saját tizenhatosán belül – a mozdulatot elsőre nem szúrta ki Felix Zwayer játékvezető, de a VAR-vizsgálat után tizenegyest ítélt, s a büntetőt Nadiem Amiri annak rendje s módja szerint értékesítette. Már az első félidő hosszabbításában jártunk, amikor egyenlítettek a stuttgartiak: Chris Führich vágta a labdát a jobb alsó sarokba.

A labdabirtoklás és a gólszerzési kísérletek tekintetében is nagy fölényben lévő stuttgarti csapat nyomást gyakorolt a vendégvédelemre, amely a 79. percben meg is roppant: Alexander Nübel kapus indítását Deniz Undav vette át jól, majd mesterien emelt át a kimozduló Robin Zentner fölött – fordítottak a vendéglátók! A hosszabbításban jött még egy Undav–Zentner párharc, amely ezúttal a mainzi kapus győzelmével végződött, ám ez igencsak sovány vigasz volt a látogatóknak: a meccset 2–1-re a Stuttgart nyerte meg, amivel fellépett a 3. helyre.

NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
VfB Stuttgart–Mainz 2–1 (Führich 45+4., Undav 79., ill. Amiri 41. – 11-esből)
Bayer Leverkusen–Freiburg 2–0 (Poku 22., Tapsoba 52.)
Kiállítva: Lienhart (77., Freiburg)

Szombaton játszották
Borussia Dortmund–1. FC Köln 1–0 (M. Beier 90+6.)
Augsburg–RB Leipzig 0–6 (Diomande 10., Romulo Cardoso 18., Nusa 22., C. Baumgartner 38., Ouédraogo 56., Lukeba 66.)
Mönchengladbach–Bayern München 0–3 (Kimmich 64., Guerreiro 70., Karl 81.)
Kiállítva: Castrop (19., Mönchengladbach)
Eintracht Frankfurt–St. Pauli 2–0 (Burkardt 36., 56.)
Hamburg–Wolfsburg 0–1 (Daghim 15.)
Hoffenheim–Heidenheim 3–1 (F. Asllani 18., Lemperle 45+2., Kramaric 63., ill. Schimmer 75.)
Pénteken játszották
Werder Bremen–Union Berlin 1–0 (Grüll 72.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München8830–4+26 24 
2. RB Leipzig861116–9+7 19 
3. Stuttgart86213–7+6 18 
4. Borussia Dortmund852114–6+8 17 
5. Bayer Leverkusen852118–11+7 17 
6. Eintracht Frankfurt841321–18+3 13 
7. Hoffenheim841315–13+2 13 
8. 1. FC Köln832312–11+1 11 
9. Werder Bremen832312–16–4 11 
10. Union Berlin831411–15–4 10 
11. Freiburg823311–13–2 
12. Wolfsburg82249–13–4 
13. Hamburg82247–11–4 
14. St. Pauli82158–14–6 
15. Augsburg821512–20–8 
16. Mainz81169–16–7 
17. Heidenheim81167–16–9 
18. Mönchengladbach8356–18–12 

 

 

Ezek is érdekelhetik