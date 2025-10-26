Bundesliga: otthon legyőzte a Mainzot, ismét dobogós a Stuttgart
Több mint fél órán keresztül gyürkőztek egymással eredménytelenül a csapatok Stuttgartban, ahol a Mainz vendégeskedett. A 39. percben aztán a hazaiak spanyol középpályása, Chema Andrés kézzel ért a labdába a saját tizenhatosán belül – a mozdulatot elsőre nem szúrta ki Felix Zwayer játékvezető, de a VAR-vizsgálat után tizenegyest ítélt, s a büntetőt Nadiem Amiri annak rendje s módja szerint értékesítette. Már az első félidő hosszabbításában jártunk, amikor egyenlítettek a stuttgartiak: Chris Führich vágta a labdát a jobb alsó sarokba.
A labdabirtoklás és a gólszerzési kísérletek tekintetében is nagy fölényben lévő stuttgarti csapat nyomást gyakorolt a vendégvédelemre, amely a 79. percben meg is roppant: Alexander Nübel kapus indítását Deniz Undav vette át jól, majd mesterien emelt át a kimozduló Robin Zentner fölött – fordítottak a vendéglátók! A hosszabbításban jött még egy Undav–Zentner párharc, amely ezúttal a mainzi kapus győzelmével végződött, ám ez igencsak sovány vigasz volt a látogatóknak: a meccset 2–1-re a Stuttgart nyerte meg, amivel fellépett a 3. helyre.
NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
VfB Stuttgart–Mainz 2–1 (Führich 45+4., Undav 79., ill. Amiri 41. – 11-esből)
Bayer Leverkusen–Freiburg 2–0 (Poku 22., Tapsoba 52.)
Kiállítva: Lienhart (77., Freiburg)
Szombaton játszották
Borussia Dortmund–1. FC Köln 1–0 (M. Beier 90+6.)
Augsburg–RB Leipzig 0–6 (Diomande 10., Romulo Cardoso 18., Nusa 22., C. Baumgartner 38., Ouédraogo 56., Lukeba 66.)
Mönchengladbach–Bayern München 0–3 (Kimmich 64., Guerreiro 70., Karl 81.)
Kiállítva: Castrop (19., Mönchengladbach)
Eintracht Frankfurt–St. Pauli 2–0 (Burkardt 36., 56.)
Hamburg–Wolfsburg 0–1 (Daghim 15.)
Hoffenheim–Heidenheim 3–1 (F. Asllani 18., Lemperle 45+2., Kramaric 63., ill. Schimmer 75.)
Pénteken játszották
Werder Bremen–Union Berlin 1–0 (Grüll 72.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|8
|8
|–
|–
|30–4
|+26
|24
|2. RB Leipzig
|8
|6
|1
|1
|16–9
|+7
|19
|3. Stuttgart
|8
|6
|–
|2
|13–7
|+6
|18
|4. Borussia Dortmund
|8
|5
|2
|1
|14–6
|+8
|17
|5. Bayer Leverkusen
|8
|5
|2
|1
|18–11
|+7
|17
|6. Eintracht Frankfurt
|8
|4
|1
|3
|21–18
|+3
|13
|7. Hoffenheim
|8
|4
|1
|3
|15–13
|+2
|13
|8. 1. FC Köln
|8
|3
|2
|3
|12–11
|+1
|11
|9. Werder Bremen
|8
|3
|2
|3
|12–16
|–4
|11
|10. Union Berlin
|8
|3
|1
|4
|11–15
|–4
|10
|11. Freiburg
|8
|2
|3
|3
|11–13
|–2
|9
|12. Wolfsburg
|8
|2
|2
|4
|9–13
|–4
|8
|13. Hamburg
|8
|2
|2
|4
|7–11
|–4
|8
|14. St. Pauli
|8
|2
|1
|5
|8–14
|–6
|7
|15. Augsburg
|8
|2
|1
|5
|12–20
|–8
|7
|16. Mainz
|8
|1
|1
|6
|9–16
|–7
|4
|17. Heidenheim
|8
|1
|1
|6
|7–16
|–9
|4
|18. Mönchengladbach
|8
|–
|3
|5
|6–18
|–12
|3