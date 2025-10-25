A ráadásban csikarta ki a győzelmet a Dortmund
A Bayern München a sereghajtó ellen is megtartotta hibátlan mérlegét
A Dortmund az első öt fordulóban 13 pontot gyűjtött, ám a legutóbbi két meccsén nyeretlen maradt. A vesztfáliaiak az 1. FC Köln ellen próbáltak meg visszatérni a győzelem útjára.
A 19. percben a Köln előtt adódott hatalmas ziccer, Said El Mala azonban kevéssel a bal sarok mellé tekert. Dortmundi részről Karim Adeyemi járt közel a gólhoz, de hiába tört be szépen jobbról a tizenhatoson belülre, öt méterről Marvin Schwäbe kapusba püfölte a labdát.
A szünet után is nagyokat védett a Köln kapusa, előbb Serhou Guirassy bombáját védte, majd Felix Nmecha lövését tolta fölé. A legnagyobb bravúrját talán a 90. percben mutatta be, amikor a nemrég beállt Julian Brandt lövése Eric Martel combján irányt változtatott, de Schwäbe hatalmasat vetődve odaért erre a labdára is.
Az utolsó perceket Timo Hübers sérülése miatt emberhátrányban töltötte a Köln, és majdnem sikerült kiharcolnia a döntetlent. Ám a ráadás 6. percében Maximilian Beier lövése a lábak között utat talált a kapuba, Schwäbe is csak beleérni tudott a labdába, ám hárítania már nem sikerült.
A Dortmund két nyeretlen meccs után gazdagodott újra három ponttal.
NÉMET BUNDESLIGA, 8. FORDULÓ
Borussia Dortmund–1. FC Köln 1–0 (M. Beier 90+6.)
Korábban:
Augsburg–RB Leipzig 0–6 (Diomande 10., Romulo Cardoso 18., Nusa 22., C. Baumgartner 38., Ouédraogo 56., Lukeba 66.)
Borussia Mönchengladbach–Bayern München 0–3 (Kimmich 64., Guerreiro 70., Karl 81.)
Kiállítás: Castrop (19. – Mönchengladbach)
Eintracht Frankfurt–St. Pauli 2–0 (Burkardt 36., 56.)
Hamburger SV–Wolfsburg 0–1 (Daghim 15.)
Hoffenheim–Heidenheim 3–1 (F. Asllani 18., Lemperle 45+2., Kramaric 63., ill. Schimmer 75.)
Pénteken játszották:
Werder Bremen–Union Berlin 1–0 (Grüll 72.)
Október 26., vasárnap
15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: VfB Stuttgart–Mainz
|BL / EL / CL HELYEK
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
8
8
–
–
30– 4
+26
24
|2. RB Leipzig
8
6
1
1
16– 9
+7
19
|3. Borussia Dortmund
8
5
2
1
14– 6
+8
17
|4. VfB Stuttgart
7
5
–
2
11– 6
+5
15
|5. Bayer Leverkusen
7
4
2
1
16–11
+5
14
|6. Eintracht Frankfurt
8
4
1
3
21–18
+3
13
|7. Hoffenheim
8
4
1
3
15–13
+2
13
|8. 1. FC Köln
8
3
2
3
12–11
+1
11
|9. Werder Bremen
8
3
2
3
12–16
–4
11
|10. Union Berlin
8
3
1
4
11–15
–4
10
|11. Freiburg
7
2
3
2
11–11
0
9
|12. Wolfsburg
8
2
2
4
9–13
–4
8
|13. Hamburg
8
2
2
4
7–11
–4
8
|14. St. Pauli
8
2
1
5
8–14
–6
7
|15. Augsburg
8
2
1
5
12–20
–8
7
|16. Mainz
7
1
1
5
8–14
–6
4
|17. Heidenheim
8
1
1
6
7–16
–9
4
|18. Mönchengladbach
8
–
3
5
6–18
–12
3