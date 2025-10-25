A ráadásban csikarta ki a győzelmet a Dortmund

A Dortmund az első öt fordulóban 13 pontot gyűjtött, ám a legutóbbi két meccsén nyeretlen maradt. A vesztfáliaiak az 1. FC Köln ellen próbáltak meg visszatérni a győzelem útjára.

A 19. percben a Köln előtt adódott hatalmas ziccer, Said El Mala azonban kevéssel a bal sarok mellé tekert. Dortmundi részről Karim Adeyemi járt közel a gólhoz, de hiába tört be szépen jobbról a tizenhatoson belülre, öt méterről Marvin Schwäbe kapusba püfölte a labdát.

A szünet után is nagyokat védett a Köln kapusa, előbb Serhou Guirassy bombáját védte, majd Felix Nmecha lövését tolta fölé. A legnagyobb bravúrját talán a 90. percben mutatta be, amikor a nemrég beállt Julian Brandt lövése Eric Martel combján irányt változtatott, de Schwäbe hatalmasat vetődve odaért erre a labdára is.

Az utolsó perceket Timo Hübers sérülése miatt emberhátrányban töltötte a Köln, és majdnem sikerült kiharcolnia a döntetlent. Ám a ráadás 6. percében Maximilian Beier lövése a lábak között utat talált a kapuba, Schwäbe is csak beleérni tudott a labdába, ám hárítania már nem sikerült.

A Dortmund két nyeretlen meccs után gazdagodott újra három ponttal.

NÉMET BUNDESLIGA, 8. FORDULÓ

Borussia Dortmund–1. FC Köln 1–0 (M. Beier 90+6.)

Korábban:

Augsburg–RB Leipzig 0–6 (Diomande 10., Romulo Cardoso 18., Nusa 22., C. Baumgartner 38., Ouédraogo 56., Lukeba 66.)

Borussia Mönchengladbach–Bayern München 0–3 (Kimmich 64., Guerreiro 70., Karl 81.)

Kiállítás: Castrop (19. – Mönchengladbach)

Eintracht Frankfurt–St. Pauli 2–0 (Burkardt 36., 56.)

Hamburger SV–Wolfsburg 0–1 (Daghim 15.)

Hoffenheim–Heidenheim 3–1 (F. Asllani 18., Lemperle 45+2., Kramaric 63., ill. Schimmer 75.)

Pénteken játszották:

Werder Bremen–Union Berlin 1–0 (Grüll 72.)

Október 26., vasárnap

15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: VfB Stuttgart–Mainz