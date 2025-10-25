Nemzeti Sportrádió

A ráadásban csikarta ki a győzelmet a Dortmund

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.25. 20:31
Az ollózással próbálkozó Guirassy ezúttal gólképtelen maradt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Köln Bundesliga Dortmund
Maximilian Beier a 96. percben volt eredményes, a Borussia Dortmund így 1–0-ra legyőzte az 1. FC Kölnt a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 8. fordulójában.
Német labdarúgás
4 órája

A Bayern München a sereghajtó ellen is megtartotta hibátlan mérlegét

Az RB Leipzig kiütötte az Augsburgot, Willi Orbán rekordot döntött. A wolfsburgi Dárdai Bence először kapott lehetőséget bajnokin a mostani idényben.

A Dortmund az első öt fordulóban 13 pontot gyűjtött, ám a legutóbbi két meccsén nyeretlen maradt. A vesztfáliaiak az 1. FC Köln ellen próbáltak meg visszatérni a győzelem útjára.

A 19. percben a Köln előtt adódott hatalmas ziccer, Said El Mala azonban kevéssel a bal sarok mellé tekert. Dortmundi részről Karim Adeyemi járt közel a gólhoz, de hiába tört be szépen jobbról a tizenhatoson belülre, öt méterről Marvin Schwäbe kapusba püfölte a labdát.

A szünet után is nagyokat védett a Köln kapusa, előbb Serhou Guirassy bombáját védte, majd Felix Nmecha lövését tolta fölé. A legnagyobb bravúrját talán a 90. percben mutatta be, amikor a nemrég beállt Julian Brandt lövése Eric Martel combján irányt változtatott, de Schwäbe hatalmasat vetődve odaért erre a labdára is.

Az utolsó perceket Timo Hübers sérülése miatt emberhátrányban töltötte a Köln, és majdnem sikerült kiharcolnia a döntetlent. Ám a ráadás 6. percében Maximilian Beier lövése a lábak között utat talált a kapuba, Schwäbe is csak beleérni tudott a labdába, ám hárítania már nem sikerült. 

A Dortmund két nyeretlen meccs után gazdagodott újra három ponttal.

NÉMET BUNDESLIGA, 8. FORDULÓ
Borussia Dortmund–1. FC Köln 1–0 (M. Beier 90+6.)
Korábban:
Augsburg–RB Leipzig 0–6 (Diomande 10., Romulo Cardoso 18., Nusa 22., C. Baumgartner 38., Ouédraogo 56., Lukeba 66.)
Borussia Mönchengladbach–Bayern München 0–3 (Kimmich 64., Guerreiro 70., Karl 81.)
Kiállítás: Castrop (19. – Mönchengladbach)
Eintracht Frankfurt–St. Pauli 2–0 (Burkardt 36., 56.)
Hamburger SV–Wolfsburg 0–1 (Daghim 15.)
Hoffenheim–Heidenheim 3–1 (F. Asllani 18., Lemperle 45+2., Kramaric 63., ill. Schimmer 75.)
Pénteken játszották:
Werder Bremen–Union Berlin 1–0 (Grüll 72.) 
Október 26., vasárnap
15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: VfB Stuttgart–Mainz

BL / EL / CL HELYEK

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Bayern München

8

8

30–  4

+26 

24 

  2. RB Leipzig

8

6

1

1

16–  9

+7 

19 

  3. Borussia Dortmund

8

5

2

1

14–  6

+8 

17 

  4. VfB Stuttgart

7

5

2

11–  6

+5 

15 

  5. Bayer Leverkusen

7

4

2

1

16–11

+5 

14 

  6. Eintracht Frankfurt

8

4

1

3

21–18

+3 

13 

  7. Hoffenheim

8

4

1

3

15–13

+2 

13 

  8. 1. FC Köln

8

3

2

3

12–11

+1 

11 

  9. Werder Bremen

8

3

2

3

12–16

–4 

11 

10. Union Berlin

8

3

1

4

11–15

–4 

10 

11. Freiburg

7

2

3

2

11–11

12. Wolfsburg

8

2

2

4

9–13

–4 

13. Hamburg

8

2

2

4

7–11

–4 

14. St. Pauli

8

2

1

5

8–14

–6 

15. Augsburg

8

2

1

5

12–20

–8 

16. Mainz

7

1

1

5

8–14

–6 

17. Heidenheim

8

1

1

6

7–16

–9 

18. Mönchengladbach

8

3

5

6–18

–12 

 

 

Köln Bundesliga Dortmund
Legfrissebb hírek

A Bayern München a sereghajtó ellen is megtartotta hibátlan mérlegét

Német labdarúgás
4 órája

Schäfer visszatért, de kikapott Brémában az Union

Német labdarúgás
23 órája

„Nem kell félnem az ellenféltől” – a 17 éves Lennart Karl történelmet írt a Bayernben

Bajnokok Ligája
2025.10.23. 09:40

A Napoli hat gólt kapott Eindhovenben, kiütéssel nyert az Internazionale is

Bajnokok Ligája
2025.10.21. 23:11

Két évvel meghosszabbította vezetőedzője szerződését a Bayern München

Német labdarúgás
2025.10.21. 13:14

Középpályás gólzsákja repíti az RB Leipziget

Német labdarúgás
2025.10.20. 10:48

Fordulatos meccsen mentett pontot a Freiburg a Frankfurt ellen

Német labdarúgás
2025.10.19. 17:51

Tovább robog Werner Lipcséje, Gulácsiék legyőzték a Hamburgot is

Német labdarúgás
2025.10.18. 17:45
Ezek is érdekelhetik