Kane csereként 28 perc alatt triplázott, a Bayern gálázott Stuttgartban

2025.12.06. 17:52
Harry Kane (jobbra) 17 góllal áll a góllövőlista élén (Fotó: Getty Images)
Schäfer András Bundesliga Bayern Harry Kane
A német labdarúgó-élvonal (Bundesliga) 13. fordulójának szombati játéknapján a délutáni mérkőzéseken a Bayern München gálaelőadást rendezett Stuttgartban, a Schäfer Andrással felálló Union Berlin pedig kikapott Wolfsburgban.

Az Union Berlin elleni hétközi kupatovábbjutás után a bajnokságban folytatta menetelést a listavezető Bayern München, ennek kárvallottja pedig a VfB Stuttgart lett. Alig tíz perc játék után már az eredményjelzőn is nyomot hagyott a Bayern, Michael Olise lapos passzát az ötösről sarokkal húzta a kapuba az akciót elindító Konrad Laimer a stuttgarti szurkolók legnagyobb bánatára. Nem véletlenül tartották előzetesen az egyik legnehezebb mérkőzésnek a Bayern-drukkerek a VfB otthonában lejátszandót, a svábok ugyanis szervezetten, és veszélyesen futballoztak az első félidőben – más kérdés, hogy a hazaiak kaput eltaláló lövés nélkül zárták az első félidőt. Igaz, valójában volt egy kaput eltaláló lövése a vendéglátóknak, sőt, Nicolas Nartey fejese utat is talált a kapuba, csakhogy lesállás előzte meg a gólt, így elmaradt az egyenlítés.

Azt nem állíthatjuk, hogy a második félidőt más felfogásban kezdte volna a Bayern, ám negyedóra elteltével Vincent Kompany egy tripla cserével alaposan felfrissítette csapatát, pályára küldte például Harry Kane-t is – a gyakorlatilag alig észrevehető Nicolas Jackson helyett. Az angol válogatottsági gólrekorder, ha pedig már beállt, alig hat perc játék után be is köszönt. Bő tíz percre rá a szintén csereként beszálló Josip Stanisic szerencsés góljával pedig el is döntötte a mérkőzés kimenetelét. Újabb pár perc sem kellett a második Kane-gólhoz, Lorenz Assignon kézzel ütött bele Michael Olise lövésébe, a megítélt tizenegyest az angol támadó váltotta gólra, Assignon meg még jól megérdemelt piros lapját is megkapta. A végeredményt is az angol csatár állította be, 28 perc alatt mesterhármast szerezve. Csereként. 0–5

A Bayern előző, hétközi „áldozata” a Német Kupában legyőzött Union Berlin tizenegyest hibázott, és 3–1-re kikapott a Wolfsburg vendégeként: Schäfer András kezdőként lépett pályára, majd az 57. percben edzője lecserélte. Együttese ekkor már kétgólos hátrányban volt, aztán a Wolfsburg már hárommal is vezetett, a bajnokságban először pályára lépő francia Stanley Nsoki még szépített. Sőt a 14 perces hosszabbítás kezdetén Leopold Querfeld is betalálhatott volna, de kihagyott egy tizenegyest (amelyből a hét közben kettőt is belőtt). Vereségével az Union maradt a 12. helyen, míg a négy nyeretlen bajnoki után ismét győzelmet ünneplő zöld-fehérek egyet javítva, felzárkóztak a 14. pozícióba.

NÉMET BUNDESLIGA
13. FORDULÓ
Augsburg–Bayer Leverkusen 2–0 (Jannulisz 6., Kade 28.)
1. FC Köln–St. Pauli 1–1 (El Mala 51., ill. R. J. Jones 90+4.)
Heidenheim–Freiburg 2–1 (Mainka 59., Schimmer 90+4., ill. Manzambi 40.)
VfB Stuttgart–Bayern München 0–5 (Laimer 11., Kane 65., 82., 88. – a másodikat 11-esből, Stanisic 78.)
Wolfsburg–Union Berlin 3–1 (Wimmer 10., Amura 30., Majer 59., ill. Nsoki 68.)
KÉSŐBB
18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

Vasárnap
15.30: Hamburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: Borussia Dortmund–Hoffenheim
Péntek
Mainz–Mönchengladbach 0–1 (Da Costa 58. – öngól)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Bayern München

13

12

1

49–9

+40 

37 

2. RB Leipzig

12

8

2

2

22–13

+9 

26 

3. Borussia Dortmund

12

7

4

1

21–11

+10 

25 

4. Bayer Leverkusen

13

7

2

4

28–19

+9 

23 

5. Hoffenheim

12

7

2

3

25–17

+8 

23 

6. Stuttgart

13

7

1

5

21–22

–1 

22 

7. Eintracht Frankfurt

12

6

3

3

28–23

+5 

21 

8. 1. FC Köln

13

4

4

5

22–21

+1 

16 

9. Freiburg

13

4

4

5

20–22

–2 

16 

10. Mönchengladbach

13

4

4

5

17–19

–2 

16 

11. Werder Bremen

12

4

4

4

16–21

–5 

16 

12. Union Berlin

13

4

3

6

16–22

–6 

15 

13. Augsburg

13

4

1

8

17–27

–10 

13 

14. Wolfsburg

13

3

3

7

17–23

–6 

12 

15. Hamburg

12

3

3

6

11–18

–7 

12 

16. Heidenheim

13

3

2

8

12–28

–16 

11 

17. St. Pauli

13

2

2

9

11–25

–14 

18. Mainz

13

1

3

9

11–24

–13 

 

 

