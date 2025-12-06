Kane csereként 28 perc alatt triplázott, a Bayern gálázott Stuttgartban

Az Union Berlin elleni hétközi kupatovábbjutás után a bajnokságban folytatta menetelést a listavezető Bayern München, ennek kárvallottja pedig a VfB Stuttgart lett. Alig tíz perc játék után már az eredményjelzőn is nyomot hagyott a Bayern, Michael Olise lapos passzát az ötösről sarokkal húzta a kapuba az akciót elindító Konrad Laimer a stuttgarti szurkolók legnagyobb bánatára. Nem véletlenül tartották előzetesen az egyik legnehezebb mérkőzésnek a Bayern-drukkerek a VfB otthonában lejátszandót, a svábok ugyanis szervezetten, és veszélyesen futballoztak az első félidőben – más kérdés, hogy a hazaiak kaput eltaláló lövés nélkül zárták az első félidőt. Igaz, valójában volt egy kaput eltaláló lövése a vendéglátóknak, sőt, Nicolas Nartey fejese utat is talált a kapuba, csakhogy lesállás előzte meg a gólt, így elmaradt az egyenlítés.

Azt nem állíthatjuk, hogy a második félidőt más felfogásban kezdte volna a Bayern, ám negyedóra elteltével Vincent Kompany egy tripla cserével alaposan felfrissítette csapatát, pályára küldte például Harry Kane-t is – a gyakorlatilag alig észrevehető Nicolas Jackson helyett. Az angol válogatottsági gólrekorder, ha pedig már beállt, alig hat perc játék után be is köszönt. Bő tíz percre rá a szintén csereként beszálló Josip Stanisic szerencsés góljával pedig el is döntötte a mérkőzés kimenetelét. Újabb pár perc sem kellett a második Kane-gólhoz, Lorenz Assignon kézzel ütött bele Michael Olise lövésébe, a megítélt tizenegyest az angol támadó váltotta gólra, Assignon meg még jól megérdemelt piros lapját is megkapta. A végeredményt is az angol csatár állította be, 28 perc alatt mesterhármast szerezve. Csereként. 0–5

A Bayern előző, hétközi „áldozata” a Német Kupában legyőzött Union Berlin tizenegyest hibázott, és 3–1-re kikapott a Wolfsburg vendégeként: Schäfer András kezdőként lépett pályára, majd az 57. percben edzője lecserélte. Együttese ekkor már kétgólos hátrányban volt, aztán a Wolfsburg már hárommal is vezetett, a bajnokságban először pályára lépő francia Stanley Nsoki még szépített. Sőt a 14 perces hosszabbítás kezdetén Leopold Querfeld is betalálhatott volna, de kihagyott egy tizenegyest (amelyből a hét közben kettőt is belőtt). Vereségével az Union maradt a 12. helyen, míg a négy nyeretlen bajnoki után ismét győzelmet ünneplő zöld-fehérek egyet javítva, felzárkóztak a 14. pozícióba.

NÉMET BUNDESLIGA

13. FORDULÓ

Augsburg–Bayer Leverkusen 2–0 (Jannulisz 6., Kade 28.)

1. FC Köln–St. Pauli 1–1 (El Mala 51., ill. R. J. Jones 90+4.)

Heidenheim–Freiburg 2–1 (Mainka 59., Schimmer 90+4., ill. Manzambi 40.)

VfB Stuttgart–Bayern München 0–5 (Laimer 11., Kane 65., 82., 88. – a másodikat 11-esből, Stanisic 78.)

Wolfsburg–Union Berlin 3–1 (Wimmer 10., Amura 30., Majer 59., ill. Nsoki 68.)

KÉSŐBB

18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Hamburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–Hoffenheim

Péntek

Mainz–Mönchengladbach 0–1 (Da Costa 58. – öngól)