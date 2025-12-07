Nemzeti Sportrádió

Látványos, sarkazós gól is kellett a Hamburg Werder Bremen elleni győzelméhez

V. J.V. J.
Vágólapra másolva!
2025.12.07. 17:51
Nagyszerű gólt lőtt a hamburgiak fiatal horvátja, Luka Vuskovic (Fotó: Getty Images)
Címkék
Werder Bremen Bundesliga Borussia Dortmund Hamburg Hoffenheim Hamburger SV
A Hamburg 3–2-re legyőzte a Werder Brement a labdarúgó német Bundesliga 13. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A mezőny második felébe tartozó Hamburg és a Werder Bremen összecsapásán először a brémaiak szereztek vezetést, a házigazda azonban fordított, majd a vendégek egyenlítése után a hajrában újabb gólt szerzett, ezzel megnyerte a mérkőzést. A találkozó legszebb pillanata a hamburgiak első vezető gólja (2–1) volt, amikor egy jobbról beívelt szabadrúgást követően a 18 éves horvát tehetség, Luka Vuskovic a kapunak háttal állva, sarokkal talált be.

A Hoffenheim hat, veretlenül megvívott bajnoki után kikapott: a Borussia Dortmund győzte le 2–0-ra. A BVB góljait a tizenhatoson belül kiválóan helyezkedő Julian Brandt és az estében is nagyszerűen célzó Nico Schlotterbeck szerezték.

NÉMET BUNDESLIGA
13. FORDULÓ
Hamburger SV–Werder Bremen 3–2 (Lokonga 63., Vuskovic 75., Poulsen 84., ill. Stage 45., Njinmah 78.)
Borussia Dortmund–Hoffenheim 2–0 (Brandt 43., Schlotterbeck 60.)

KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK
Péntek
Mainz–Mönchengladbach 0–1 (Da Costa 58. – öngól)
RB Leipzig–Eintracht Frankfurt 6–0 (Harder 6., Baumgartner 31., Raum 62. – 11-esből, Y. Diomande 47., 55., 65.)
Augsburg–Bayer Leverkusen 2–0 (Jannulisz 6., Kade 28.)
1. FC Köln–St. Pauli 1–1 (El Mala 51., ill. R. J. Jones 90+4.)
Heidenheim–Freiburg 2–1 (Mainka 59., Schimmer 90+4., ill. Manzambi 40.)
VfB Stuttgart–Bayern München 0–5 (Laimer 11., Kane 65., 82., 88. – a másodikat 11-esből, Stanisic 78.)
Wolfsburg–Union Berlin 3–1 (Wimmer 10., Amura 30., Majer 59., ill. Nsoki 68.)

 

Werder Bremen Bundesliga Borussia Dortmund Hamburg Hoffenheim Hamburger SV
Legfrissebb hírek

Yan Diomande triplázott, az RB Leipzig hengerelt a Frankfurt ellen

Német labdarúgás
22 órája

Kane csereként 28 perc alatt triplázott, a Bayern gálázott Stuttgartban

Német labdarúgás
Tegnap, 17:52

Az edzőváltás sem segített a Mainzon, folytatta jó sorozatát a Mönchengladbach

Német labdarúgás
2025.12.05. 22:39

A Leverkusen kiverte a Német Kupából a Dortmundot

Német labdarúgás
2025.12.02. 23:18

Bundesliga: az emberhátrányban futballozó Mainznak esélye sem volt a Freiburg ellen

Német labdarúgás
2025.11.30. 21:24

Bundesliga: a Frankfurt a 96. percben mentett pontot a Wolfsburg ellen

Német labdarúgás
2025.11.30. 20:16

A Dortmund megnyerte a rangadót Leverkusenben

Német labdarúgás
2025.11.29. 20:36

Megszenvedett a Bayern a győzelemért, a 93. perc utáni duplával nyert a St. Pauli ellen

Német labdarúgás
2025.11.29. 17:42
Ezek is érdekelhetik