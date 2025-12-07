Látványos, sarkazós gól is kellett a Hamburg Werder Bremen elleni győzelméhez

A mezőny második felébe tartozó Hamburg és a Werder Bremen összecsapásán először a brémaiak szereztek vezetést, a házigazda azonban fordított, majd a vendégek egyenlítése után a hajrában újabb gólt szerzett, ezzel megnyerte a mérkőzést. A találkozó legszebb pillanata a hamburgiak első vezető gólja (2–1) volt, amikor egy jobbról beívelt szabadrúgást követően a 18 éves horvát tehetség, Luka Vuskovic a kapunak háttal állva, sarokkal talált be.

A Hoffenheim hat, veretlenül megvívott bajnoki után kikapott: a Borussia Dortmund győzte le 2–0-ra. A BVB góljait a tizenhatoson belül kiválóan helyezkedő Julian Brandt és az estében is nagyszerűen célzó Nico Schlotterbeck szerezték.

NÉMET BUNDESLIGA

13. FORDULÓ

Hamburger SV–Werder Bremen 3–2 (Lokonga 63., Vuskovic 75., Poulsen 84., ill. Stage 45., Njinmah 78.)

Borussia Dortmund–Hoffenheim 2–0 (Brandt 43., Schlotterbeck 60.)

KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK

Péntek

Mainz–Mönchengladbach 0–1 (Da Costa 58. – öngól)

RB Leipzig–Eintracht Frankfurt 6–0 (Harder 6., Baumgartner 31., Raum 62. – 11-esből, Y. Diomande 47., 55., 65.)

Augsburg–Bayer Leverkusen 2–0 (Jannulisz 6., Kade 28.)

1. FC Köln–St. Pauli 1–1 (El Mala 51., ill. R. J. Jones 90+4.)

Heidenheim–Freiburg 2–1 (Mainka 59., Schimmer 90+4., ill. Manzambi 40.)

VfB Stuttgart–Bayern München 0–5 (Laimer 11., Kane 65., 82., 88. – a másodikat 11-esből, Stanisic 78.)

Wolfsburg–Union Berlin 3–1 (Wimmer 10., Amura 30., Majer 59., ill. Nsoki 68.)