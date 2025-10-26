Bundesliga: simán nyert otthon a Leverkusen
Egyértelmű favoritként fogadta Sallai Roland egykori klubját, a Freiburgot a Bayer Leverkusen, amely igyekezett is megfelelni az elvárásoknak, és kevéssel az első félidő derekán Aleix García passza után Ernest Poku révén meg is szerezte a vezetést. Csaknem fél óra elteltével tizenegyest kértek számon a játékvezetőn a hazaiak, ám a VAR-vizsgálat kiderítette: nem volt alapjuk a reklamálásra.
A második félidő is a vendéglátók fölényének jegyében telt, nem csoda, hogy az 52. percben növelték előnyüket a leverkuseniek: Alex Grimaldo beadással hozta helyzetbe Edmond Tapsobát, aki a jobb felső sarokba fejelt. A hajrá kezdetén a freiburgi Philipp Lienhart megkapta második sárga lapját is, ám az emberelőnyt nem sikerült újabb gólokra váltania a Bayernek, amely a 2–0-s győzelemmel így is elégedett lehet.
NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Bayer Leverkusen–Freiburg 2–0 (Poku 22., Tapsoba 52.)
Kiállítva: Lienhart (77., Freiburg)
Később
17.30: VfB Stuttgart–Mainz
Szombaton játszották
Borussia Dortmund–1. FC Köln 1–0 (M. Beier 90+6.)
Augsburg–RB Leipzig 0–6 (Diomande 10., Romulo Cardoso 18., Nusa 22., C. Baumgartner 38., Ouédraogo 56., Lukeba 66.)
Mönchengladbach–Bayern München 0–3 (Kimmich 64., Guerreiro 70., Karl 81.)
Kiállítva: Castrop (19., Mönchengladbach)
Eintracht Frankfurt–St. Pauli 2–0 (Burkardt 36., 56.)
Hamburg–Wolfsburg 0–1 (Daghim 15.)
Hoffenheim–Heidenheim 3–1 (F. Asllani 18., Lemperle 45+2., Kramaric 63., ill. Schimmer 75.)
Pénteken játszották
Werder Bremen–Union Berlin 1–0 (Grüll 72.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|8
|8
|–
|–
|30–4
|+26
|24
|2. RB Leipzig
|8
|6
|1
|1
|16–9
|+7
|19
|3. Borussia Dortmund
|8
|5
|2
|1
|14–6
|+8
|17
|4. Bayer Leverkusen
|8
|5
|2
|1
|18–11
|+7
|17
|5. Stuttgart
|7
|5
|–
|2
|11–6
|+5
|15
|6. Eintracht Frankfurt
|8
|4
|1
|3
|21–18
|+3
|13
|7. Hoffenheim
|8
|4
|1
|3
|15–13
|+2
|13
|8. 1. FC Köln
|8
|3
|2
|3
|12–11
|+1
|11
|9. Werder Bremen
|8
|3
|2
|3
|12–16
|–4
|11
|10. Union Berlin
|8
|3
|1
|4
|11–15
|–4
|10
|11. Freiburg
|8
|2
|3
|3
|11–13
|–2
|9
|12. Wolfsburg
|8
|2
|2
|4
|9–13
|–4
|8
|13. Hamburg
|8
|2
|2
|4
|7–11
|–4
|8
|14. St. Pauli
|8
|2
|1
|5
|8–14
|–6
|7
|15. Augsburg
|8
|2
|1
|5
|12–20
|–8
|7
|16. Mainz
|7
|1
|1
|5
|8–14
|–6
|4
|17. Heidenheim
|8
|1
|1
|6
|7–16
|–9
|4
|18. Mönchengladbach
|8
|–
|3
|5
|6–18
|–12
|3