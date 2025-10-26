Bundesliga: simán nyert otthon a Leverkusen

Egyértelmű favoritként fogadta Sallai Roland egykori klubját, a Freiburgot a Bayer Leverkusen, amely igyekezett is megfelelni az elvárásoknak, és kevéssel az első félidő derekán Aleix García passza után Ernest Poku révén meg is szerezte a vezetést. Csaknem fél óra elteltével tizenegyest kértek számon a játékvezetőn a hazaiak, ám a VAR-vizsgálat kiderítette: nem volt alapjuk a reklamálásra.

A második félidő is a vendéglátók fölényének jegyében telt, nem csoda, hogy az 52. percben növelték előnyüket a leverkuseniek: Alex Grimaldo beadással hozta helyzetbe Edmond Tapsobát, aki a jobb felső sarokba fejelt. A hajrá kezdetén a freiburgi Philipp Lienhart megkapta második sárga lapját is, ám az emberelőnyt nem sikerült újabb gólokra váltania a Bayernek, amely a 2–0-s győzelemmel így is elégedett lehet.

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Bayer Leverkusen–Freiburg 2–0 (Poku 22., Tapsoba 52.)

Kiállítva: Lienhart (77., Freiburg)

Később

17.30: VfB Stuttgart–Mainz

Szombaton játszották

Borussia Dortmund–1. FC Köln 1–0 (M. Beier 90+6.)

Augsburg–RB Leipzig 0–6 (Diomande 10., Romulo Cardoso 18., Nusa 22., C. Baumgartner 38., Ouédraogo 56., Lukeba 66.)

Mönchengladbach–Bayern München 0–3 (Kimmich 64., Guerreiro 70., Karl 81.)

Kiállítva: Castrop (19., Mönchengladbach)

Eintracht Frankfurt–St. Pauli 2–0 (Burkardt 36., 56.)

Hamburg–Wolfsburg 0–1 (Daghim 15.)

Hoffenheim–Heidenheim 3–1 (F. Asllani 18., Lemperle 45+2., Kramaric 63., ill. Schimmer 75.)

Pénteken játszották

Werder Bremen–Union Berlin 1–0 (Grüll 72.)