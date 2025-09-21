A Mönchengladbach az utolsó pillanatban mentett pontot Leverkusenben, Dárdai Bence nélkül kapott ki a Wolfsburg

A forduló előtt a Leverkusen négy, a Mönchengladbach viszont csak egy ponttal állt a tabellán, vagyis egyértelműen a hazai csapat számított a meccs esélyesének. Kasper Hjulmand másodszor másodszor irányította a „gyógyszergyáriakat” a német élvonalban, Eugen Polanski pedig először ült a Gladbach kispadján Gerardo Seoane menesztését követően.
A gól nélküli első félidő után a második játékrészben betalált a hazai csapat: a nyári új szerzemény, Malik Tillman a 70. percben volt eredményes, ezzel nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy el is dönti a három pont sorsát.
Ám a végén jött a csattanó: a 92. percben egy szöglet után Haris Tabakovic fejjel, a semmiből kiegyenlített, megszerezve első gólját az új idényben csapatának – ez a találat mindjárt egy pontot is jelentett a Gladbachnak. 1–1
A forduló záró mérkőzésén a Borussia Dortmund hazai pályán megszenvedett a Wolfsburggal, de begyűjtötte a három pontot: a mindent eldöntő gól Karim Adeyemi nevéhez fűződött egy pontos átlövést követően a 20. percben. A vendégeknél Dárdai Bence a kispadon foglalt helyet, és nem kapott játéklehetőséget Paul Simonis vezetőedzőtől. Győzelmével a Dortmund visszafoglalta második helyét a tabellán, a Wolfsburg – elszenvedve első vereségét a bajnokságban – maradt a 12. helyen. 1–0
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Bayer Leverkusen–Mönchengladbach 1–1 (Tillman 70., ill. Tabakovic 90+2.)
Borussia Dortmund–Wolfsburg 1–0 (Adeyemi 20.)
Eintracht Frankfurt–Union Berlin 3–4 (N. Brown 45+3., C. Uzun 80., Burkardt 87. – 11-esből, ill. Ansah 9., Burke 32., 53., 56.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
RB Leipzig–1. FC Köln 3–1 (Ouédraogo 13., Romulo Cardoso 44., Raum 45+4., ill. Thielmann 23.)
Augsburg–Mainz 1–4 (Essende 83., ill. Szano 14., Kohr 26., Nebel 60., Sieb 69.)
Kiállítva: Kohr (53.)
Hamburg–Heidenheim 2–1 (L. Vuskovic 42., Philippe 59., ill. Kölle 90+3.)
Hoffenheim–Bayern München 1–4 (Coufal 82., ill. Kane 44., 48., 77. – a másodikat és a harmadikat 11-esből, Gnabry 90+9.)
Werder Bremen–Freiburg 0–3 (Grifo 33. – 11-esből, Adamu 54., K. Coulibaly 75. – öngól)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
VfB Stuttgart–St. Pauli 2–0 (Demirovic 43., El-Kanusz 50.)
|1. Bayern München
|4
|4
|–
|–
|18–3
|+15
|12
|2. Borussia Dortmund
|4
|3
|1
|–
|9–3
|+6
|10
|3. RB Leipzig
|4
|3
|–
|1
|6–7
|–1
|9
|4. 1. FC Köln
|4
|2
|1
|1
|9–7
|+2
|7
|5. St. Pauli
|4
|2
|1
|1
|7–6
|+1
|7
|6. Eintracht Frankfurt
|4
|2
|–
|2
|11–9
|+2
|6
|7. Freiburg
|4
|2
|–
|2
|8–8
|0
|6
|8. Stuttgart
|4
|2
|–
|2
|5–5
|0
|6
|9. Hoffenheim
|4
|2
|–
|2
|8–10
|–2
|6
|10. Union Berlin
|4
|2
|–
|2
|8–11
|–3
|6
|11. Bayer Leverkusen
|4
|1
|2
|1
|8–7
|+1
|5
|12. Wolfsburg
|4
|1
|2
|1
|7–6
|+1
|5
|13. Mainz
|4
|1
|1
|2
|5–4
|+1
|4
|14. Werder Bremen
|4
|1
|1
|2
|8–10
|–2
|4
|15. Hamburg
|4
|1
|1
|2
|2–8
|–6
|4
|16. Augsburg
|4
|1
|–
|3
|7–10
|–3
|3
|17. Mönchengladbach
|4
|–
|2
|2
|1–6
|–5
|2
|18. Heidenheim
|4
|–
|–
|4
|2–9
|–7
|0