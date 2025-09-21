Nemzeti Sportrádió

A Mönchengladbach az utolsó pillanatban mentett pontot Leverkusenben, Dárdai Bence nélkül kapott ki a Wolfsburg

T. Z.T. Z.
2025.09.21. 21:25
null
Tabakovic gólja egy pontot ért a Mönchengladbachnak (Fotó: Getty Images)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 4. fordulójának vasárnapi mérkőzésén a Bayer Leverkusen odahaza csak 1–1-es döntetlent játszott a Mönchengladbach ellen. A kieső helyen álló vendégek a 92. percben egyenlítettek. Az esti mérkőzésen a Dárdai Bence nélkül felálló Wolfsburg 1–0-s vereséget szenvedett a Borussia Dortmund vendégeként.

A forduló előtt a Leverkusen négy, a Mönchengladbach viszont csak egy ponttal állt a tabellán, vagyis egyértelműen a hazai csapat számított a meccs esélyesének. Kasper Hjulmand másodszor másodszor irányította a „gyógyszergyáriakat” a német élvonalban, Eugen Polanski pedig először ült a Gladbach kispadján Gerardo Seoane menesztését követően. 

A gól nélküli első félidő után a második játékrészben betalált a hazai csapat: a nyári új szerzemény, Malik Tillman a 70. percben volt eredményes, ezzel nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy el is dönti a három pont sorsát.

Ám a végén jött a csattanó: a 92. percben egy szöglet után Haris Tabakovic fejjel, a semmiből kiegyenlített, megszerezve első gólját az új idényben csapatának – ez a találat mindjárt egy pontot is jelentett a Gladbachnak. 1–1

A forduló záró mérkőzésén a Borussia Dortmund hazai pályán megszenvedett a Wolfsburggal, de begyűjtötte a három pontot: a mindent eldöntő gól Karim Adeyemi nevéhez fűződött egy pontos átlövést követően a 20. percben. A vendégeknél Dárdai Bence a kispadon foglalt helyet, és nem kapott játéklehetőséget Paul Simonis vezetőedzőtől. Győzelmével a Dortmund visszafoglalta második helyét a tabellán, a Wolfsburg – elszenvedve első vereségét a bajnokságban – maradt a 12. helyen. 1–0

NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Bayer Leverkusen–Mönchengladbach 1–1 (Tillman 70., ill. Tabakovic 90+2.)
Borussia Dortmund–Wolfsburg 1–0 (Adeyemi 20.)
Eintracht Frankfurt–Union Berlin 3–4 (N. Brown 45+3., C. Uzun 80., Burkardt 87. – 11-esből,  ill. Ansah 9., Burke 32., 53., 56.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
RB Leipzig–1. FC Köln 3–1 (Ouédraogo 13., Romulo Cardoso 44., Raum 45+4., ill. Thielmann 23.)
Augsburg–Mainz 1–4 (Essende 83., ill. Szano 14., Kohr 26., Nebel 60., Sieb 69.)
Kiállítva: Kohr (53.)
Hamburg–Heidenheim 2–1 (L. Vuskovic 42., Philippe 59., ill. Kölle 90+3.)
Hoffenheim–Bayern München 1–4 (Coufal 82., ill. Kane 44., 48., 77. – a másodikat és a harmadikat 11-esből, Gnabry 90+9.)
Werder Bremen–Freiburg 0–3 (Grifo 33. – 11-esből, Adamu 54., K. Coulibaly 75. – öngól)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
VfB Stuttgart–St. Pauli 2–0 (Demirovic 43., El-Kanusz 50.)

1. Bayern München4418–3+15 12 
2. Borussia Dortmund4319–3+6 10 
3. RB Leipzig4316–7–1 
4. 1. FC Köln42119–7+2 
5. St. Pauli42117–6+1 
6. Eintracht Frankfurt42211–9+2 
7. Freiburg4228–8
8. Stuttgart4225–5
9. Hoffenheim4228–10–2 
10. Union Berlin4228–11–3 
11. Bayer Leverkusen41218–7+1 
12. Wolfsburg41217–6+1 
13. Mainz41125–4+1 
14. Werder Bremen41128–10–2 
15. Hamburg41122–8–6 
16. Augsburg4137–10–3 
17. Mönchengladbach4221–6–5 
18. Heidenheim442–9–7 
az állás

 

 

Ezek is érdekelhetik