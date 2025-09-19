Demirovic volt a főszereplő, a Stuttgart elvette a St. Pauli veretlenségét

Hatalmas mezőnyfölényben játszott a hazai közönség támogatását élvező Stuttgart, amely már a 24. percben megszerezhette volna a vezetést, de Stiller rendkívül gyatrán végezte el a Tiago Tomás felrúgásáért megítélt tizenegyest, így Nikola Vasilj könnyedén védett. A hamburgiak bosnyák kapusa a szünet előtt viszont már nem tudott közbeavatkozni: Ermedin Demirovic jó ütemű passzt kapott Lewelingtől, megcsinált egy lövőcselt, átkígyózott két védő között, majd négy méterről pimasz mozdulattal a háló tetejébe nyesett.
A sváb együttes a fordulás után is bevette a St. Pauli kapuját, az első gólt szerző Demirovic készítette le a labdát Bilal el-Kanusznak, a marokkói pedig állítgatás nélkül lőtt 12 méterről a bal alsó sarokba. A folytatásban a vendégek nagy erőket mozgattak meg a gólszerzés érdekében, de Nübel megőrizte kapuját a góltól – Sebastian Höness együttese második győzelmét ünnepelte a bajnokságban, míg Alexander Blessin alakulata (amely története legjobb Bundesliga-rajtját produkálta!) először maradt pont nélkül a jelenlegi évadban. 2–0
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
VfB Stuttgart–St. Pauli 2–0 (Demirovic 43., El-Kanusz 50.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
15.30: Augsburg–Mainz
15.30: Hamburg–Heidenheim
15.30: Hoffenheim–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–Freiburg
18.30: RB Leipzig–1. FC Köln (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Eintracht Frankfurt–Union Berlin (Tv: Arena4)
17.30: Bayer Leverkusen–Mönchengladbach
19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|3
|3
|–
|–
|14–2
|+12
|9
|2. Borussia Dortmund
|3
|2
|1
|–
|8–3
|+5
|7
|3. 1. FC Köln
|3
|2
|1
|–
|8–4
|+4
|7
|4. St. Pauli
|4
|2
|1
|1
|7–6
|+1
|7
|5. Eintracht Frankfurt
|3
|2
|–
|1
|8–5
|+3
|6
|6. Hoffenheim
|3
|2
|–
|1
|7–6
|+1
|6
|7. Stuttgart
|4
|2
|–
|2
|5–5
|0
|6
|8. RB Leipzig
|3
|2
|–
|1
|3–6
|–3
|6
|9. Wolfsburg
|3
|1
|2
|–
|7–5
|+2
|5
|10. Werder Bremen
|3
|1
|1
|1
|8–7
|+1
|4
|11. Bayer Leverkusen
|3
|1
|1
|1
|7–6
|+1
|4
|12. Augsburg
|3
|1
|–
|2
|6–6
|0
|3
|13. Freiburg
|3
|1
|–
|2
|5–8
|–3
|3
|14. Union Berlin
|3
|1
|–
|2
|4–8
|–4
|3
|15. Mainz
|3
|–
|1
|2
|1–3
|–2
|1
|16. Mönchengladbach
|3
|–
|1
|2
|0–5
|–5
|1
|17. Hamburg
|3
|–
|1
|2
|0–7
|–7
|1
|18. Heidenheim
|3
|–
|–
|3
|1–7
|–6
|0