Demirovic volt a főszereplő, a Stuttgart elvette a St. Pauli veretlenségét

M. B.M. B.
2025.09.19. 22:25
Ermedin Demirovic vezette győzelemre a Stuttgartot (Fotó: Imago Images)
A VfB Stuttgart 2–0-ra nyert odahaza a St. Pauli ellen a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 4. fordulójának pénteki nyitányán.

Hatalmas mezőnyfölényben játszott a hazai közönség támogatását élvező Stuttgart, amely már a 24. percben megszerezhette volna a vezetést, de Stiller rendkívül gyatrán végezte el a Tiago Tomás felrúgásáért megítélt tizenegyest, így Nikola Vasilj könnyedén védett. A hamburgiak bosnyák kapusa a szünet előtt viszont már nem tudott közbeavatkozni: Ermedin Demirovic jó ütemű passzt kapott Lewelingtől, megcsinált egy lövőcselt, átkígyózott két védő között, majd négy méterről pimasz mozdulattal a háló tetejébe nyesett.

A sváb együttes a fordulás után is bevette a St. Pauli kapuját, az első gólt szerző Demirovic készítette le a labdát Bilal el-Kanusznak, a marokkói pedig állítgatás nélkül lőtt 12 méterről a bal alsó sarokba. A folytatásban a vendégek nagy erőket mozgattak meg a gólszerzés érdekében, de Nübel megőrizte kapuját a góltól – Sebastian Höness együttese második győzelmét ünnepelte a bajnokságban, míg Alexander Blessin alakulata (amely története legjobb Bundesliga-rajtját produkálta!) először maradt pont nélkül a jelenlegi évadban. 2–0

NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
VfB Stuttgart–St. Pauli 2–0 (Demirovic 43., El-Kanusz 50.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
15.30: Augsburg–Mainz
15.30: Hamburg–Heidenheim
15.30: Hoffenheim–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–Freiburg
18.30: RB Leipzig–1. FC Köln (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Eintracht Frankfurt–Union Berlin (Tv: Arena4)
17.30: Bayer Leverkusen–Mönchengladbach
19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg

   
A BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Bayern München3314–2+129
2. Borussia Dortmund3218–3+57
3. 1. FC Köln3218–4+47
4. St. Pauli42117–6+17
5. Eintracht Frankfurt3218–5+36
6. Hoffenheim3217–6+16
7. Stuttgart4225–506
8. RB Leipzig3213–6–36
9. Wolfsburg3127–5+25
10. Werder Bremen31118–7+14
11. Bayer Leverkusen31117–6+14
12. Augsburg3126–603
13. Freiburg3125–8–33
14. Union Berlin3124–8–43
15. Mainz3121–3–21
16. Mönchengladbach3120–5–51
17. Hamburg3120–7–71
18. Heidenheim331–7–60

 

 

