Demirovic volt a főszereplő, a Stuttgart elvette a St. Pauli veretlenségét

Hatalmas mezőnyfölényben játszott a hazai közönség támogatását élvező Stuttgart, amely már a 24. percben megszerezhette volna a vezetést, de Stiller rendkívül gyatrán végezte el a Tiago Tomás felrúgásáért megítélt tizenegyest, így Nikola Vasilj könnyedén védett. A hamburgiak bosnyák kapusa a szünet előtt viszont már nem tudott közbeavatkozni: Ermedin Demirovic jó ütemű passzt kapott Lewelingtől, megcsinált egy lövőcselt, átkígyózott két védő között, majd négy méterről pimasz mozdulattal a háló tetejébe nyesett.

A sváb együttes a fordulás után is bevette a St. Pauli kapuját, az első gólt szerző Demirovic készítette le a labdát Bilal el-Kanusznak, a marokkói pedig állítgatás nélkül lőtt 12 méterről a bal alsó sarokba. A folytatásban a vendégek nagy erőket mozgattak meg a gólszerzés érdekében, de Nübel megőrizte kapuját a góltól – Sebastian Höness együttese második győzelmét ünnepelte a bajnokságban, míg Alexander Blessin alakulata (amely története legjobb Bundesliga-rajtját produkálta!) először maradt pont nélkül a jelenlegi évadban. 2–0

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

VfB Stuttgart–St. Pauli 2–0 (Demirovic 43., El-Kanusz 50.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

15.30: Augsburg–Mainz

15.30: Hamburg–Heidenheim

15.30: Hoffenheim–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Werder Bremen–Freiburg

18.30: RB Leipzig–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Eintracht Frankfurt–Union Berlin (Tv: Arena4)

17.30: Bayer Leverkusen–Mönchengladbach

19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg