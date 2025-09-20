A Bayern Harry Kane triplájára alapozva nyert a PreZero-Arenában

HOFFENHEIM–BAYERN MÜNCHEN
A Chelsea elleni hétközi BL-sikerhez képest öt helyen változtatott kezdőcsapatán Vincent Kompany, bekerült a 17 éves és 210 napos Lennart Karl, aki Mathys Tel (17 év 136 nap) után a második legfiatalabb müncheni debütáló a Bundesligában.
Az első lehetőség a hazaiak előtt adódott, Fisnik Asllani azonban csak a kapufát találta el a 15. percben. Nem sokkal később Robert Hartmann büntetőt ítélt a bajoroknak, de a videóbíró segítségével visszavonta ítéletét, azonban így is még a szünet előtt megszerezte a vezetést a Bayern: a debütáló Karl szögletéből Harry Kane vágta a labdát tíz méterről a bal sarokba.
A szünet után tovább növelte góljainak számát az angol támadó, előbb a 48. percben, majd a 77. percben is büntetőből talált be. Kane így már négy bajnoki után nyolc gólnál jár a mostani idényben. A hajrában Vladimil Coufal bal oldali szabadrúgásból szépített, a 99. percben pedig a csereként beálló Serge Gnabry állította be az 1–4-es végeredményt. A Bayern tehát a klubvilágbajnoki döntő óta továbbra is mindegyik tétmérkőzését megnyerte, veretlenül vezeti a bajnokságot, a Hoffenheim hatpontos.
WERDER BREMEN–FREIBURG
A két vereséggel rajtoló Freiburg könnyedén nyert a Brémában. Julian Schuster csapata Vincenzo Grifo büntetőjével szerezte meg a vezetést a 33. percben, majd a második félidőben az olasz középpályás passzát Junior Adamu értékesítette. A Werdernek nem volt szerencséje: Romano Schmid büntetőt hibázott, míg Karim Coulibaly öngólt vétett, a Freiburg 3–0-ra megnyerte a találkozót.
AUGSBURG–MAINZ
Négy gólig jutva szerezte meg idénybeli első győzelmét a Mainz. Az első félidőben Szano Kaisu nyitotta meg a gólok sorát, majd Dominik Kohr következett. Az 53. percben Kohr második sárga lapja után kiállt, de a Mainz emberhátrányban is két gólt szerzett: Szano előbb Paul Nebelt, aztán Armindo Siebet szolgálta ki. A 83. percben a csereként beálló Samuel Essende állította be az 1–4-es végeredményt.
HAMBURG–HEIDENHEIM
A Hamburg az első három fordulóban gólt sem szerzett, de most kétszer is bevette a Heidenheim kapuját. Ennek köszönhetően megszerezte idénybeli első győzelmét – sőt hét év után először nyert meccset az élvonalban. 2–1
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
Augsburg–Mainz 1–4 (Essende 83., ill. Szano 14., Kohr 26., Nebel 60., Sieb 69.)
Kiállítva: Kohr (53.)
Hamburg–Heidenheim 2–1 (L. Vuskovic 42., Philippe 59., ill. Kölle 90+3.)
Hoffenheim–Bayern München 1–4 (Coufal 82., ill. Kane 44., 48., 77. – a másodikat és a harmadikat 11-esből, Gnabry 90+9.)
Werder Bremen–Freiburg 0–3 (Grifo 33. – 11-esből, Adamu 54., K. Coulibaly 75. – öngól)
KÉSŐBB
18.30: RB Leipzig–1. FC Köln (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Eintracht Frankfurt–Union Berlin (Tv: Arena4)
17.30: Bayer Leverkusen–Mönchengladbach
19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg
Pénteken játszották
VfB Stuttgart–St. Pauli 2–0 (Demirovic 43., El-Kanusz 50.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
4
4
–
–
18–3
+15
12
|2. Borussia Dortmund
3
2
1
–
8–3
+5
7
|3. 1. FC Köln
3
2
1
–
8–4
+4
7
|4. St. Pauli
4
2
1
1
7–6
+1
7
|5. Eintracht Frankfurt
3
2
–
1
8–5
+3
6
|6. Freiburg
4
2
–
2
8–8
0
6
|7. Stuttgart
4
2
–
2
5–5
0
6
|8. Hoffenheim
4
2
–
2
8–10
–2
6
|9. RB Leipzig
3
2
–
1
3–6
–3
6
|10. Wolfsburg
3
1
2
–
7–5
+2
5
|11. Bayer Leverkusen
3
1
1
1
7–6
+1
4
|12. Mainz
4
1
1
2
5–4
+1
4
|13. Werder Bremen
4
1
1
2
8–10
–2
4
|14. Hamburg
4
1
1
2
2–8
–6
4
|15. Augsburg
4
1
–
3
7–10
–3
3
|16. Union Berlin
3
1
–
2
4–8
–4
3
|17. Mönchengladbach
3
–
1
2
0–5
–5
1
|18. Heidenheim
4
–
–
4
2–9
–7
0