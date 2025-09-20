A Bayern Harry Kane triplájára alapozva nyert a PreZero-Arenában

HOFFENHEIM–BAYERN MÜNCHEN

A Chelsea elleni hétközi BL-sikerhez képest öt helyen változtatott kezdőcsapatán Vincent Kompany, bekerült a 17 éves és 210 napos Lennart Karl, aki Mathys Tel (17 év 136 nap) után a második legfiatalabb müncheni debütáló a Bundesligában.

Az első lehetőség a hazaiak előtt adódott, Fisnik Asllani azonban csak a kapufát találta el a 15. percben. Nem sokkal később Robert Hartmann büntetőt ítélt a bajoroknak, de a videóbíró segítségével visszavonta ítéletét, azonban így is még a szünet előtt megszerezte a vezetést a Bayern: a debütáló Karl szögletéből Harry Kane vágta a labdát tíz méterről a bal sarokba.

A szünet után tovább növelte góljainak számát az angol támadó, előbb a 48. percben, majd a 77. percben is büntetőből talált be. Kane így már négy bajnoki után nyolc gólnál jár a mostani idényben. A hajrában Vladimil Coufal bal oldali szabadrúgásból szépített, a 99. percben pedig a csereként beálló Serge Gnabry állította be az 1–4-es végeredményt. A Bayern tehát a klubvilágbajnoki döntő óta továbbra is mindegyik tétmérkőzését megnyerte, veretlenül vezeti a bajnokságot, a Hoffenheim hatpontos.

WERDER BREMEN–FREIBURG

A két vereséggel rajtoló Freiburg könnyedén nyert a Brémában. Julian Schuster csapata Vincenzo Grifo büntetőjével szerezte meg a vezetést a 33. percben, majd a második félidőben az olasz középpályás passzát Junior Adamu értékesítette. A Werdernek nem volt szerencséje: Romano Schmid büntetőt hibázott, míg Karim Coulibaly öngólt vétett, a Freiburg 3–0-ra megnyerte a találkozót.

AUGSBURG–MAINZ

Négy gólig jutva szerezte meg idénybeli első győzelmét a Mainz. Az első félidőben Szano Kaisu nyitotta meg a gólok sorát, majd Dominik Kohr következett. Az 53. percben Kohr második sárga lapja után kiállt, de a Mainz emberhátrányban is két gólt szerzett: Szano előbb Paul Nebelt, aztán Armindo Siebet szolgálta ki. A 83. percben a csereként beálló Samuel Essende állította be az 1–4-es végeredményt.

HAMBURG–HEIDENHEIM

A Hamburg az első három fordulóban gólt sem szerzett, de most kétszer is bevette a Heidenheim kapuját. Ennek köszönhetően megszerezte idénybeli első győzelmét – sőt hét év után először nyert meccset az élvonalban. 2–1

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

Augsburg–Mainz 1–4 (Essende 83., ill. Szano 14., Kohr 26., Nebel 60., Sieb 69.)

Kiállítva: Kohr (53.)

Hamburg–Heidenheim 2–1 (L. Vuskovic 42., Philippe 59., ill. Kölle 90+3.)

Hoffenheim–Bayern München 1–4 (Coufal 82., ill. Kane 44., 48., 77. – a másodikat és a harmadikat 11-esből, Gnabry 90+9.)

Werder Bremen–Freiburg 0–3 (Grifo 33. – 11-esből, Adamu 54., K. Coulibaly 75. – öngól)

KÉSŐBB

18.30: RB Leipzig–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Eintracht Frankfurt–Union Berlin (Tv: Arena4)

17.30: Bayer Leverkusen–Mönchengladbach

19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg

Pénteken játszották

VfB Stuttgart–St. Pauli 2–0 (Demirovic 43., El-Kanusz 50.)