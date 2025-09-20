Nemzeti Sportrádió

A Bayern Harry Kane triplájára alapozva nyert a PreZero-Arenában

2025.09.20. 17:31
Harry Kane háromszor is bevette a Hoffenheim kapuját (Fotó: Getty Images)
Bayern München Augsburg Heidenheim Bundesliga Mainz Hamburg német labdarúgás
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) szombati játéknapján a Bayern München 4–1-re nyert a Hoffenheim vendégeként, a Freiburg három gólt szerezve győzött a Werder Bremen ellen, míg a Mainz 4–1-es sikert aratott az Augsburg otthonában. Az újonc Hamburg a Heidenheim ellen szerezte meg idénybeli első győzelmét.

HOFFENHEIM–BAYERN MÜNCHEN

A Chelsea elleni hétközi BL-sikerhez képest öt helyen változtatott kezdőcsapatán Vincent Kompany, bekerült a 17 éves és 210 napos Lennart Karl, aki Mathys Tel (17 év 136 nap) után a második legfiatalabb müncheni debütáló a Bundesligában.

Az első lehetőség a hazaiak előtt adódott, Fisnik Asllani azonban csak a kapufát találta el a 15. percben. Nem sokkal később Robert Hartmann büntetőt ítélt a bajoroknak, de a videóbíró segítségével visszavonta ítéletét, azonban így is még a szünet előtt megszerezte a vezetést a Bayern: a debütáló Karl szögletéből Harry Kane vágta a labdát tíz méterről a bal sarokba.

A szünet után tovább növelte góljainak számát az angol támadó, előbb a 48. percben, majd a 77. percben is büntetőből talált be. Kane így már négy bajnoki után nyolc gólnál jár a mostani idényben. A hajrában Vladimil Coufal bal oldali szabadrúgásból szépített, a 99. percben pedig a csereként beálló Serge Gnabry állította be az 1–4-es végeredményt. A Bayern tehát a klubvilágbajnoki döntő óta továbbra is mindegyik tétmérkőzését megnyerte, veretlenül vezeti a bajnokságot, a Hoffenheim hatpontos.

WERDER BREMEN–FREIBURG

A két vereséggel rajtoló Freiburg könnyedén nyert a Brémában. Julian Schuster csapata Vincenzo Grifo büntetőjével szerezte meg a vezetést a 33. percben, majd a második félidőben az olasz középpályás passzát Junior Adamu értékesítette. A Werdernek nem volt szerencséje: Romano Schmid büntetőt hibázott, míg Karim Coulibaly öngólt vétett, a Freiburg 3–0-ra megnyerte a találkozót.

AUGSBURG–MAINZ

Négy gólig jutva szerezte meg idénybeli első győzelmét a Mainz. Az első félidőben Szano Kaisu nyitotta meg a gólok sorát, majd Dominik Kohr következett. Az 53. percben Kohr második sárga lapja után kiállt, de a Mainz emberhátrányban is két gólt szerzett: Szano előbb Paul Nebelt, aztán Armindo Siebet szolgálta ki. A 83. percben a csereként beálló Samuel Essende állította be az 1–4-es végeredményt.

HAMBURG–HEIDENHEIM

A Hamburg az első három fordulóban gólt sem szerzett, de most kétszer is bevette a Heidenheim kapuját. Ennek köszönhetően megszerezte idénybeli első győzelmét – sőt hét év után először nyert meccset az élvonalban. 2–1

NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
Augsburg–Mainz 1–4 (Essende 83., ill. Szano 14., Kohr 26., Nebel 60., Sieb 69.)
Kiállítva: Kohr (53.)
Hamburg–Heidenheim 2–1 (L. Vuskovic 42., Philippe 59., ill. Kölle 90+3.)
Hoffenheim–Bayern München 1–4 (Coufal 82., ill. Kane 44., 48., 77. – a másodikat és a harmadikat 11-esből, Gnabry 90+9.)
Werder Bremen–Freiburg 0–3 (Grifo 33. – 11-esből, Adamu 54., K. Coulibaly 75. – öngól)
KÉSŐBB
18.30: RB Leipzig–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Vasárnap
15.30: Eintracht Frankfurt–Union Berlin (Tv: Arena4)
17.30: Bayer Leverkusen–Mönchengladbach
19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg
Pénteken játszották
VfB Stuttgart–St. Pauli 2–0 (Demirovic 43., El-Kanusz 50.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Bayern München

4

4

18–3

+15

12

2. Borussia Dortmund

3

2

1

8–3

+5

7

3. 1. FC Köln

3

2

1

8–4

+4

7

4. St. Pauli

4

2

1

1

7–6

+1

7

5. Eintracht Frankfurt

3

2

1

8–5

+3

6

6. Freiburg

4

2

2

8–8

0

6

7. Stuttgart

4

2

2

5–5

0

6

8. Hoffenheim

4

2

2

8–10

–2

6

9. RB Leipzig

3

2

1

3–6

–3

6

10. Wolfsburg

3

1

2

7–5

+2

5

11. Bayer Leverkusen

3

1

1

1

7–6

+1

4

12. Mainz

4

1

1

2

5–4

+1

4

13. Werder Bremen

4

1

1

2

8–10

–2

4

14. Hamburg

4

1

1

2

2–8

–6

4

15. Augsburg

4

1

3

7–10

–3

3

16. Union Berlin

3

1

2

4–8

–4

3

17. Mönchengladbach

3

1

2

0–5

–5

1

18. Heidenheim

4

4

2–9

–7

0

 

 

Ezek is érdekelhetik