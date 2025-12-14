Bundesliga: otthon vesztett pontot a sereghajtó ellen a Bayern

Nem nagyon lehettek volna egyértelműbbek az esélyek a Bayern München és a Mainz mérkőzésén, amelyen a veretlenül listavezető, az eddigi tizenhárom fordulóban tizenkét meccset nyerő rekordbajnok az utolsó helyezettet fogadta. A bajorok a 29. percben annak rendje és módja szerint meg is szerezték a vezetést, amikor Serge Gnabry passzát az új német csodagyerek, Lennart Karl értékesítette. Amivel azonban aligha számolt bárki is, az a tökutolsó mainziak egyenlítő gólja, amely az első játékrész hosszabbításának második percében, egy Kacper Potulski-fejes képében érkezett – a 18 éves lengyel bekk gólját nagyjából háromperces videózás után adta meg Robin Braun játékvezető.

Ha a meglepetésből még nem lett volna elég, jött a következő: a 67. percben Stefan Bell pazar íveléséből Li Dzse Szung fejelt a bajorok kapujába. A Bayernnek az eddiginél is nagyobb erőket kellett megmozgatnia az egyenlítés érdekében; negyedórával a vége előtt Nicolas Jackson egyenlíthetett volna, de a szenegáli támadó az ötösről kevéssel a kapu bal oldala mellé lőtt. Ami nem ment akcióból, az sikerült tizenegyesből: a mainziak egyenlítő gólját szerző Potulski addig rángatta Harry Kane mezét, míg Braun bíró a tizenegyespontra nem mutatott – a büntetőt a sértő magabiztosan váltotta gólra. Pokoli utolsó percekre számíthattak a teljesen a kapujuk elé nyomott vendégek, akik a hosszabbításban már a kontralehetőségeknél is csak az időt húzták. Sikerrel: a meccs előtt teljesen esélytelennek tartott Mainz a legvégén mindent kirúgott-kifejelt, és nagyon értékes ponttal távozott a bajor fővárosból. 2–2

NÉMET BUNDESLIGA, 14. FORDULÓ

Bayern München–Mainz 2–2 (Karl 29., Kane 87. – 11-esből, ill. Potulski 45+2., Li Dzse Szung 67.)

Korábban

Freiburg–Borussia Dortmund 1–1 (Höler 75., ill. Benszebaini 31.)

Kiállítva: Jobe Bellingham ( 53., Dortmund)

Később

19.30: Werder Bremen–VfB Stuttgart

Szombati mérkőzések

Eintracht Frankfurt–Augsburg 1–0 (Doan 68.)

Hoffenheim–Hamburg 4–1 (Prömel 8., Kabak 30., Lemperle 65., F. Asslani 72., ill. Philippe 82.)

Mönchengladbach–Wolfsburg 1–3 (Kulierakisz 22. – öngól, ill. Wimmer 4., 34., Amura 30.)

St. Pauli–Heidenheim 2–1 (Kjaars 35., 53., ill. Pieringer 34.)

Kiállítva: E. Smith (40., St. Pauli)

Bayer Leverkusen–Köln 2–0 (Terrier 66., Andrich 72.)