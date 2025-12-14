Bundesliga: otthon vesztett pontot a sereghajtó ellen a Bayern
Nem nagyon lehettek volna egyértelműbbek az esélyek a Bayern München és a Mainz mérkőzésén, amelyen a veretlenül listavezető, az eddigi tizenhárom fordulóban tizenkét meccset nyerő rekordbajnok az utolsó helyezettet fogadta. A bajorok a 29. percben annak rendje és módja szerint meg is szerezték a vezetést, amikor Serge Gnabry passzát az új német csodagyerek, Lennart Karl értékesítette. Amivel azonban aligha számolt bárki is, az a tökutolsó mainziak egyenlítő gólja, amely az első játékrész hosszabbításának második percében, egy Kacper Potulski-fejes képében érkezett – a 18 éves lengyel bekk gólját nagyjából háromperces videózás után adta meg Robin Braun játékvezető.
Ha a meglepetésből még nem lett volna elég, jött a következő: a 67. percben Stefan Bell pazar íveléséből Li Dzse Szung fejelt a bajorok kapujába. A Bayernnek az eddiginél is nagyobb erőket kellett megmozgatnia az egyenlítés érdekében; negyedórával a vége előtt Nicolas Jackson egyenlíthetett volna, de a szenegáli támadó az ötösről kevéssel a kapu bal oldala mellé lőtt. Ami nem ment akcióból, az sikerült tizenegyesből: a mainziak egyenlítő gólját szerző Potulski addig rángatta Harry Kane mezét, míg Braun bíró a tizenegyespontra nem mutatott – a büntetőt a sértő magabiztosan váltotta gólra. Pokoli utolsó percekre számíthattak a teljesen a kapujuk elé nyomott vendégek, akik a hosszabbításban már a kontralehetőségeknél is csak az időt húzták. Sikerrel: a meccs előtt teljesen esélytelennek tartott Mainz a legvégén mindent kirúgott-kifejelt, és nagyon értékes ponttal távozott a bajor fővárosból. 2–2
NÉMET BUNDESLIGA, 14. FORDULÓ
Bayern München–Mainz 2–2 (Karl 29., Kane 87. – 11-esből, ill. Potulski 45+2., Li Dzse Szung 67.)
Korábban
Freiburg–Borussia Dortmund 1–1 (Höler 75., ill. Benszebaini 31.)
Kiállítva: Jobe Bellingham ( 53., Dortmund)
Később
19.30: Werder Bremen–VfB Stuttgart
Szombati mérkőzések
Eintracht Frankfurt–Augsburg 1–0 (Doan 68.)
Hoffenheim–Hamburg 4–1 (Prömel 8., Kabak 30., Lemperle 65., F. Asslani 72., ill. Philippe 82.)
Mönchengladbach–Wolfsburg 1–3 (Kulierakisz 22. – öngól, ill. Wimmer 4., 34., Amura 30.)
St. Pauli–Heidenheim 2–1 (Kjaars 35., 53., ill. Pieringer 34.)
Kiállítva: E. Smith (40., St. Pauli)
Bayer Leverkusen–Köln 2–0 (Terrier 66., Andrich 72.)
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|14
|12
|2
|–
|51–11
|+40
|38
|2. RB Leipzig
|14
|9
|2
|3
|29–16
|+13
|29
|3. Borussia Dortmund
|14
|8
|5
|1
|24–12
|+12
|29
|4. Bayer Leverkusen
|14
|8
|2
|4
|30–19
|+11
|26
|5. Hoffenheim
|14
|8
|2
|4
|29–20
|+9
|26
|6. Eintracht Frankfurt
|14
|7
|3
|4
|29–29
|0
|24
|7. Stuttgart
|13
|7
|1
|5
|21–22
|–1
|22
|8. Union Berlin
|14
|5
|3
|6
|19–23
|–4
|18
|9. Freiburg
|14
|4
|5
|5
|21–23
|–2
|17
|10. 1. FC Köln
|14
|4
|4
|6
|22–23
|–1
|16
|11. Mönchengladbach
|14
|4
|4
|6
|18–22
|–4
|16
|12. Werder Bremen
|13
|4
|4
|5
|18–24
|–6
|16
|13. Wolfsburg
|14
|4
|3
|7
|20–24
|–4
|15
|14. Hamburg
|14
|4
|3
|7
|15–24
|–9
|15
|15. Augsburg
|14
|4
|1
|9
|17–28
|–11
|13
|16. St. Pauli
|14
|3
|2
|9
|13–26
|–13
|11
|17. Heidenheim
|14
|3
|2
|9
|13–30
|–17
|11
|18. Mainz
|14
|1
|4
|9
|13–26
|–13
|7