Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: otthon vesztett pontot a sereghajtó ellen a Bayern

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.14. 19:37
Lennart Karl (középen) szerezte a meccs első gólját (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München Bundesliga Mainz
Hősiesen helytállt, és végül pontot csent az Allianz Arénából a német labdarúgó Bundesliga sereghajtója, a Mainz, amelynek Lennart Karl vezető gólja után sikerült fordítania, ám a hajrában Harry Kane büntetője miatt kénytelen volt lemondani a győzelemről.

Nem nagyon lehettek volna egyértelműbbek az esélyek a Bayern München és a Mainz mérkőzésén, amelyen a veretlenül listavezető, az eddigi tizenhárom fordulóban tizenkét meccset nyerő rekordbajnok az utolsó helyezettet fogadta. A bajorok a 29. percben annak rendje és módja szerint meg is szerezték a vezetést, amikor Serge Gnabry passzát az új német csodagyerek, Lennart Karl értékesítette. Amivel azonban aligha számolt bárki is, az a tökutolsó mainziak egyenlítő gólja, amely az első játékrész hosszabbításának második percében, egy Kacper Potulski-fejes képében érkezett – a 18 éves lengyel bekk gólját nagyjából háromperces videózás után adta meg Robin Braun játékvezető.

Ha a meglepetésből még nem lett volna elég, jött a következő: a 67. percben Stefan Bell pazar íveléséből Li Dzse Szung fejelt a bajorok kapujába. A Bayernnek az eddiginél is nagyobb erőket kellett megmozgatnia az egyenlítés érdekében; negyedórával a vége előtt Nicolas Jackson egyenlíthetett volna, de a szenegáli támadó az ötösről kevéssel a kapu bal oldala mellé lőtt. Ami nem ment akcióból, az sikerült tizenegyesből: a mainziak egyenlítő gólját szerző Potulski addig rángatta Harry Kane mezét, míg Braun bíró a tizenegyespontra nem mutatott – a büntetőt a sértő magabiztosan váltotta gólra. Pokoli utolsó percekre számíthattak a teljesen a kapujuk elé nyomott vendégek, akik a hosszabbításban már a kontralehetőségeknél is csak az időt húzták. Sikerrel: a meccs előtt teljesen esélytelennek tartott Mainz a legvégén mindent kirúgott-kifejelt, és nagyon értékes ponttal távozott a bajor fővárosból. 2–2

NÉMET BUNDESLIGA, 14. FORDULÓ 
Bayern München–Mainz 2–2 (Karl 29., Kane 87. – 11-esből, ill. Potulski 45+2., Li Dzse Szung 67.)
Korábban
Freiburg–Borussia Dortmund 1–1 (Höler 75., ill. Benszebaini 31.)
Kiállítva: Jobe Bellingham ( 53., Dortmund)
Később
19.30: Werder Bremen–VfB Stuttgart

Szombati mérkőzések
Eintracht Frankfurt–Augsburg 1–0 (Doan 68.)
Hoffenheim–Hamburg 4–1 (Prömel 8., Kabak 30., Lemperle 65., F. Asslani 72., ill. Philippe 82.)
Mönchengladbach–Wolfsburg 1–3 (Kulierakisz 22. – öngól, ill. Wimmer 4., 34., Amura 30.)
St. Pauli–Heidenheim 2–1 (Kjaars 35., 53., ill. Pieringer 34.)
Kiállítva: E. Smith (40., St. Pauli)
Bayer Leverkusen–Köln 2–0 (Terrier 66., Andrich 72.)

A BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München1412251–11+40 38 
2. RB Leipzig1492329–16+13 29 
3. Borussia Dortmund1485124–12+12 29 
4. Bayer Leverkusen1482430–19+11 26 
5. Hoffenheim1482429–20+9 26 
6. Eintracht Frankfurt1473429–2924 
7. Stuttgart1371521–22–1 22 
8. Union Berlin1453619–23–4 18 
9. Freiburg1445521–23–2 17 
10. 1. FC Köln1444622–23–1 16 
11. Mönchengladbach1444618–22–4 16 
12. Werder Bremen1344518–24–6 16 
13. Wolfsburg1443720–24–4 15 
14. Hamburg1443715–24–9 15 
15. Augsburg1441917–28–11 13 
16. St. Pauli1432913–26–13 11 
17. Heidenheim1432913–30–17 11 
18. Mainz1414913–26–13 

 

 

Bayern München Bundesliga Mainz
Legfrissebb hírek

Csak ikszelt Freiburgban a Dortmund, nem tudta megelőzni a Lipcsét

Német labdarúgás
3 órája

Lenny, a zseni – Több mint ígéret Lennart Karl

Képes Sport
7 órája

Bundesliga: a Hoffenheim nagyon megverte a Hamburgot, idegenben alkotott nagyot a Wolfsburg

Német labdarúgás
Tegnap, 17:38

Három magyar a pályán, a lipcseiek kikaptak Berlinben a forduló nyitányán

Német labdarúgás
2025.12.12. 22:24

Bajnokok Ligája: Kimmich öngólja fújt ébresztőt Münchenben, fordított a Bayern

Bajnokok Ligája
2025.12.09. 20:38

A sérülésektől sújtott portugál bajnokon is átroboghatnak a bajorok

Bajnokok Ligája
2025.12.09. 11:24

Látványos, sarkazós gól is kellett a Hamburg Werder Bremen elleni győzelméhez

Német labdarúgás
2025.12.07. 17:51

Yan Diomande triplázott, az RB Leipzig hengerelt a Frankfurt ellen

Német labdarúgás
2025.12.06. 21:07
Ezek is érdekelhetik