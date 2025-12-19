Nemzeti Sportrádió

A Dortmund nyerte meg a Borussia-rangadót

2025.12.19. 22:38
Julian Brandt örül (Fotó: Getty Images)
Bundesliga Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 15. fordulójában a Borussia Dortmund 2–0-ra legyőzte a Borussia Mönchengladbachot.

A találkozó első gólját Julian Brandt szerezte a tizedik percben, a végeredményt pedig Maximilian Beier állította be a 97. percben.

A Mönchengladbach legutóbb 2014 márciusában tudott nyerni Dortmundban, ahol azóta minden alkalommal kikapott.

NÉMET BUNDESLIGA
15. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Borussia Dortmund–Mönchengladbach 2–0 (Brandt 10., Beier 90+7.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Augsburg–Werder Bremen
15.30: 1. FC Köln–Union Berlin
15.30: Hamburg–Eintracht Frankfurt
15.30: VfB Stuttgart–Hoffenheim (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Freiburg
18.30: RB Leipzig–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Mainz–St. Pauli (Tv: Arena4)
17.30: Heidenheim–Bayern München (Tv: Match4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München1412251–11+4038
2. Borussia Dortmund1595126–12+1432
3. RB Leipzig1492329–16+1329
4. Bayer Leverkusen1482430–19+1126
5. Hoffenheim1482429–20+926
6. Stuttgart1481525–22+325
7. Eintracht Frankfurt1473429–29024
8. Union Berlin1453619–23–418
9. Freiburg1445521–23–217
10. 1. FC Köln1444622–23–116
11. Mönchengladbach1544718–24–616
12. Werder Bremen1444618–28–1016
13. Wolfsburg1443720–24–415
14. Hamburg1443715–24–915
15. Augsburg1441917–28–1113
16. St. Pauli1432913–26–1311
17. Heidenheim1432913–30–1711
18. Mainz1414913–26–137

 

 

