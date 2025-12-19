A Dortmund nyerte meg a Borussia-rangadót

A találkozó első gólját Julian Brandt szerezte a tizedik percben, a végeredményt pedig Maximilian Beier állította be a 97. percben.

A Mönchengladbach legutóbb 2014 márciusában tudott nyerni Dortmundban, ahol azóta minden alkalommal kikapott.

NÉMET BUNDESLIGA

15. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Borussia Dortmund–Mönchengladbach 2–0 (Brandt 10., Beier 90+7.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.30: Augsburg–Werder Bremen

15.30: 1. FC Köln–Union Berlin

15.30: Hamburg–Eintracht Frankfurt

15.30: VfB Stuttgart–Hoffenheim (Tv: Arena4)

15.30: Wolfsburg–Freiburg

18.30: RB Leipzig–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Mainz–St. Pauli (Tv: Arena4)

17.30: Heidenheim–Bayern München (Tv: Match4)