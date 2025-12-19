A Dortmund nyerte meg a Borussia-rangadót
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 15. fordulójában a Borussia Dortmund 2–0-ra legyőzte a Borussia Mönchengladbachot.
A találkozó első gólját Julian Brandt szerezte a tizedik percben, a végeredményt pedig Maximilian Beier állította be a 97. percben.
A Mönchengladbach legutóbb 2014 márciusában tudott nyerni Dortmundban, ahol azóta minden alkalommal kikapott.
NÉMET BUNDESLIGA
15. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Borussia Dortmund–Mönchengladbach 2–0 (Brandt 10., Beier 90+7.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Augsburg–Werder Bremen
15.30: 1. FC Köln–Union Berlin
15.30: Hamburg–Eintracht Frankfurt
15.30: VfB Stuttgart–Hoffenheim (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Freiburg
18.30: RB Leipzig–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Mainz–St. Pauli (Tv: Arena4)
17.30: Heidenheim–Bayern München (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|14
|12
|2
|–
|51–11
|+40
|38
|2. Borussia Dortmund
|15
|9
|5
|1
|26–12
|+14
|32
|3. RB Leipzig
|14
|9
|2
|3
|29–16
|+13
|29
|4. Bayer Leverkusen
|14
|8
|2
|4
|30–19
|+11
|26
|5. Hoffenheim
|14
|8
|2
|4
|29–20
|+9
|26
|6. Stuttgart
|14
|8
|1
|5
|25–22
|+3
|25
|7. Eintracht Frankfurt
|14
|7
|3
|4
|29–29
|0
|24
|8. Union Berlin
|14
|5
|3
|6
|19–23
|–4
|18
|9. Freiburg
|14
|4
|5
|5
|21–23
|–2
|17
|10. 1. FC Köln
|14
|4
|4
|6
|22–23
|–1
|16
|11. Mönchengladbach
|15
|4
|4
|7
|18–24
|–6
|16
|12. Werder Bremen
|14
|4
|4
|6
|18–28
|–10
|16
|13. Wolfsburg
|14
|4
|3
|7
|20–24
|–4
|15
|14. Hamburg
|14
|4
|3
|7
|15–24
|–9
|15
|15. Augsburg
|14
|4
|1
|9
|17–28
|–11
|13
|16. St. Pauli
|14
|3
|2
|9
|13–26
|–13
|11
|17. Heidenheim
|14
|3
|2
|9
|13–30
|–17
|11
|18. Mainz
|14
|1
|4
|9
|13–26
|–13
|7
