Bundesliga: a Hoffenheim nagyon megverte a Hamburgot, idegenben alkotott nagyot a Wolfsburg

Hoffenheim–Hamburg 4–1. A Hoffenheim szép veretlenségi sorozata lezárult az elmúlt héten, ettől azonban még hazai sikert ígért a meccs, és nem is borult a papírforma. Grischa Prömel fejjel korán megszerezte a vezetést, majd az ő passzából Ozan Kabak még a szünet előtt megduplázta az előnyt. A 65. percben Tim Lemperle is rúgott egy gólt, akkor nagyjából biztossá vált, hogy a HSV két győzelem után veszít, a Hoffenheim pedig sorozatban a negyedik vendégét is pont nélkül küldi haza. Azért a hamburgiak nem tették fel a kezüket, szépítettek, és Rayan Philippe akár a második gólját is megszerezhette volna, de a végjátékban fölérúgott egy büntetőt.

Eintracht Frankfurt–Augsburg 1–0. A hatalmas lipcsei verés után a frankfurtiak az éledező Augsburgon készültek elégtételt venni, de az első félidőben nem sokat tettek céljuk elérése érdekében, sőt a meccs legelején közel volt a baj – a vendégek francia védője, Chrislain Matsima a kapuba talált, az Eintracht szerencséjére a VAR hitelesítette a lest. A folytatásban is inkább az Augsburg játékában volt benne a gól ígérete, a második félidő derekán mégis a Frankfurt gyötörte be a győztes találatot némi szerencsével – Doan Ricu lövése Matsimán irányt változtatva jutott a hálóba. A végére is jutott egy el-VAR-ozott Augsburg-gól, ismét les volt az ok.

Mönchengladbach–Wolfsburg 1–3. A Wolfsburg képes lesz megtörni a lendületben lévő Gladbach szériáját? Megtörtént! A hazaiak nagyon gyenge első félidőt futottak, az eltökélt vendégek részéről Patrick Wimmer két lövése is beakadt, sőt Mohamed Amura is rúgott egy gólt a szünetig. A második játékrészben csak érvénytelen gól született (azt is a vendégek szerezték), a Gladbach csupán kapufáig jutott. (Mint ismert, a wolfsburgiak magyar légiósa, Dárdai Bence műtét után lábadozik.)

St. Pauli–Heidenheim 2–1. Kiket, ha nem őket? Mindkét oldalon az ellenfél eddigi gyenge teljesítménye lehetett a győzelembe vetett hit egyik forrása, és bár a hamburgiak több mint egy félidőn át emberhátrányban játszottak, ezúttal eleget güriztek ahhoz, hogy az övék legyen a létfontosságú három pont. Hősük Martijn Kjaars volt, ő rúgta mindkét góljukat. A St. Pauli szeptember közepe óta először nyert bajnoki meccset, a Heidenheim két szép győzelem után ezúttal üres kézzel tér haza.

NÉMET BUNDESLIGA

14. FORDULÓ – szombati mérkőzések

Eintracht Frankfurt–Augsburg 1–0 (Doan 68.)

Hoffenheim–Hamburg 4–1 (Prömel 8., Kabak 30., Lemperle 65., F. Asslani 72., ill. Philippe 82.)

Mönchengladbach–Wolfsburg 1–3 (Kulierakisz 22. – öngól, ill. Wimmer 4., 34., Amura 30.)

St. Pauli–Heidenheim 2–1 (Kjaars 35., 53., ill. Pieringer 34.)

Kiállítva: E. Smith (40., St. Pauli)

Később

18.30: Bayer Leverkusen–Köln (Tv: Arena4)

Patrick Wimmer (jobbra) két góllal vezette győzelemre a Wolfsburgot (Fotó: Getty Images)



A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.30: Freiburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Mainz (Tv: Match4)

19.30: Werder Bremen–VfB Stuttgart

Pénteken játszották

Union Berlin–RB Leipzig 3–1 (Burke 57., Ansah 64., Skarke 90+3., ill. T. Gomis 60.)