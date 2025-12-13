Bundesliga: a Hoffenheim nagyon megverte a Hamburgot, idegenben alkotott nagyot a Wolfsburg

Nemzeti Sportrádió

2025.12.13.
Szombat délután négyszer volt alkalmuk gólt ünnepelni a Hoffenheim labdarúgóinak (Fotó: Getty Images)
A Hoffenheim hazai pályán magabiztosan, 4–1-re legyőzte a Hamburgot a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 14. fordulójának szombati játéknapján, és megerősítette pozícióját az élbolyban. Nem ilyen könnyen, de a Frankfurt is otthon tartotta a három pontot az Augsburg ellen (1–0), a Wolfsburg némi meglepetésre győzött Mönchengladbachban (3–1), míg az alsóházi csatában a St. Pauli hosszú ideig emberhátárnyban játszva is legyűrte a Heidenheimet (2–1).

Hoffenheim–Hamburg 4–1. A Hoffenheim szép veretlenségi sorozata lezárult az elmúlt héten, ettől azonban még hazai sikert ígért a meccs, és nem is borult a papírforma. Grischa Prömel fejjel korán megszerezte a vezetést, majd az ő passzából Ozan Kabak még a szünet előtt megduplázta az előnyt. A 65. percben Tim Lemperle is rúgott egy gólt, akkor nagyjából biztossá vált, hogy a HSV két győzelem után veszít, a Hoffenheim pedig sorozatban a negyedik vendégét is pont nélkül küldi haza. Azért a hamburgiak nem tették fel a kezüket, szépítettek, és Rayan Philippe akár a második gólját is megszerezhette volna, de a végjátékban fölérúgott egy büntetőt.

Eintracht Frankfurt–Augsburg 1–0. A hatalmas lipcsei verés után a frankfurtiak az éledező Augsburgon készültek elégtételt venni, de az első félidőben nem sokat tettek céljuk elérése érdekében, sőt a meccs legelején közel volt a baj – a vendégek francia védője, Chrislain Matsima a kapuba talált, az Eintracht szerencséjére a VAR hitelesítette a lest. A folytatásban is inkább az Augsburg játékában volt benne a gól ígérete, a második félidő derekán mégis a Frankfurt gyötörte be a győztes találatot némi szerencsével – Doan Ricu lövése Matsimán irányt változtatva jutott a hálóba. A végére is jutott egy el-VAR-ozott Augsburg-gól, ismét les volt az ok.

Mönchengladbach–Wolfsburg 1–3. A Wolfsburg képes lesz megtörni a lendületben lévő Gladbach szériáját? Megtörtént! A hazaiak nagyon gyenge első félidőt futottak, az eltökélt vendégek részéről Patrick Wimmer két lövése is beakadt, sőt Mohamed Amura is rúgott egy gólt a szünetig. A második játékrészben csak érvénytelen gól született (azt is a vendégek szerezték), a Gladbach csupán kapufáig jutott. (Mint ismert, a wolfsburgiak magyar légiósa, Dárdai Bence műtét után lábadozik.)

St. Pauli–Heidenheim 2–1. Kiket, ha nem őket? Mindkét oldalon az ellenfél eddigi gyenge teljesítménye lehetett a győzelembe vetett hit egyik forrása, és bár a hamburgiak több mint egy félidőn át emberhátrányban játszottak, ezúttal eleget güriztek ahhoz, hogy az övék legyen a létfontosságú három pont. Hősük Martijn Kjaars volt, ő rúgta mindkét góljukat. A St. Pauli szeptember közepe óta először nyert bajnoki meccset, a Heidenheim két szép győzelem után ezúttal üres kézzel tér haza.

NÉMET BUNDESLIGA
14. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Eintracht Frankfurt–Augsburg 1–0 (Doan 68.)
Hoffenheim–Hamburg 4–1 (Prömel 8., Kabak 30., Lemperle 65., F. Asslani 72., ill. Philippe 82.)
Mönchengladbach–Wolfsburg 1–3 (Kulierakisz 22. – öngól, ill. Wimmer 4., 34., Amura 30.)
St. Pauli–Heidenheim 2–1 (Kjaars 35., 53., ill. Pieringer 34.)
Kiállítva: E. Smith (40., St. Pauli)
Később
18.30: Bayer Leverkusen–Köln (Tv: Arena4)

Patrick Wimmer (jobbra) két góllal vezette győzelemre a Wolfsburgot (Fotó: Getty Images)


A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.30: Freiburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Mainz (Tv: Match4)
19.30: Werder Bremen–VfB Stuttgart
Pénteken játszották
Union Berlin–RB Leipzig 3–1 (Burke 57., Ansah 64., Skarke 90+3., ill. T. Gomis 60.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Bayern München

13

12

1

49–9

+40 

37 

  2. RB Leipzig

14

9

2

3

29–16

+13 

29 

  3. Borussia Dortmund

13

8

4

1

23–11

+12 

28 

  4. Hoffenheim

14

8

2

4

29–20

+9 

26 

  5. Eintracht Frankfurt

14

7

3

4

29–29

24 

  6. Bayer Leverkusen

13

7

2

4

28–19

+9 

23 

  7. Stuttgart

13

7

1

5

21–22

–1 

22 

  8. Union Berlin

14

5

3

6

19–23

–4 

18 

  9. 1. FC Köln

13

4

4

5

22–21

+1 

16 

10. Freiburg

13

4

4

5

20–22

–2 

16 

11. Mönchengladbach

14

4

4

6

18–22

–4 

16 

12. Werder Bremen

13

4

4

5

18–24

–6 

16 

13. Wolfsburg

14

4

3

7

20–24

–4 

15 

14. Hamburg

14

4

3

7

15–24

–9 

15 

15. Augsburg

14

4

1

9

17–28

–11 

13 

16. St. Pauli

14

3

2

9

13–26

–13 

11 

17. Heidenheim

14

3

2

9

13–30

–17 

11 

18. Mainz

13

1

3

9

11–24

–13 

 

 

