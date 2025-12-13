Bundesliga: a Hoffenheim nagyon megverte a Hamburgot, idegenben alkotott nagyot a Wolfsburg
Hoffenheim–Hamburg 4–1. A Hoffenheim szép veretlenségi sorozata lezárult az elmúlt héten, ettől azonban még hazai sikert ígért a meccs, és nem is borult a papírforma. Grischa Prömel fejjel korán megszerezte a vezetést, majd az ő passzából Ozan Kabak még a szünet előtt megduplázta az előnyt. A 65. percben Tim Lemperle is rúgott egy gólt, akkor nagyjából biztossá vált, hogy a HSV két győzelem után veszít, a Hoffenheim pedig sorozatban a negyedik vendégét is pont nélkül küldi haza. Azért a hamburgiak nem tették fel a kezüket, szépítettek, és Rayan Philippe akár a második gólját is megszerezhette volna, de a végjátékban fölérúgott egy büntetőt.
Eintracht Frankfurt–Augsburg 1–0. A hatalmas lipcsei verés után a frankfurtiak az éledező Augsburgon készültek elégtételt venni, de az első félidőben nem sokat tettek céljuk elérése érdekében, sőt a meccs legelején közel volt a baj – a vendégek francia védője, Chrislain Matsima a kapuba talált, az Eintracht szerencséjére a VAR hitelesítette a lest. A folytatásban is inkább az Augsburg játékában volt benne a gól ígérete, a második félidő derekán mégis a Frankfurt gyötörte be a győztes találatot némi szerencsével – Doan Ricu lövése Matsimán irányt változtatva jutott a hálóba. A végére is jutott egy el-VAR-ozott Augsburg-gól, ismét les volt az ok.
Mönchengladbach–Wolfsburg 1–3. A Wolfsburg képes lesz megtörni a lendületben lévő Gladbach szériáját? Megtörtént! A hazaiak nagyon gyenge első félidőt futottak, az eltökélt vendégek részéről Patrick Wimmer két lövése is beakadt, sőt Mohamed Amura is rúgott egy gólt a szünetig. A második játékrészben csak érvénytelen gól született (azt is a vendégek szerezték), a Gladbach csupán kapufáig jutott. (Mint ismert, a wolfsburgiak magyar légiósa, Dárdai Bence műtét után lábadozik.)
St. Pauli–Heidenheim 2–1. Kiket, ha nem őket? Mindkét oldalon az ellenfél eddigi gyenge teljesítménye lehetett a győzelembe vetett hit egyik forrása, és bár a hamburgiak több mint egy félidőn át emberhátrányban játszottak, ezúttal eleget güriztek ahhoz, hogy az övék legyen a létfontosságú három pont. Hősük Martijn Kjaars volt, ő rúgta mindkét góljukat. A St. Pauli szeptember közepe óta először nyert bajnoki meccset, a Heidenheim két szép győzelem után ezúttal üres kézzel tér haza.
NÉMET BUNDESLIGA
14. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Eintracht Frankfurt–Augsburg 1–0 (Doan 68.)
Hoffenheim–Hamburg 4–1 (Prömel 8., Kabak 30., Lemperle 65., F. Asslani 72., ill. Philippe 82.)
Mönchengladbach–Wolfsburg 1–3 (Kulierakisz 22. – öngól, ill. Wimmer 4., 34., Amura 30.)
St. Pauli–Heidenheim 2–1 (Kjaars 35., 53., ill. Pieringer 34.)
Kiállítva: E. Smith (40., St. Pauli)
Később
18.30: Bayer Leverkusen–Köln (Tv: Arena4)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.30: Freiburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Mainz (Tv: Match4)
19.30: Werder Bremen–VfB Stuttgart
Pénteken játszották
Union Berlin–RB Leipzig 3–1 (Burke 57., Ansah 64., Skarke 90+3., ill. T. Gomis 60.)
Három magyar a pályán, a lipcseiek kikaptak Berlinben a forduló nyitányán
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
13
12
1
–
49–9
+40
37
|2. RB Leipzig
14
9
2
3
29–16
+13
29
|3. Borussia Dortmund
13
8
4
1
23–11
+12
28
|4. Hoffenheim
14
8
2
4
29–20
+9
26
|5. Eintracht Frankfurt
14
7
3
4
29–29
0
24
|6. Bayer Leverkusen
13
7
2
4
28–19
+9
23
|7. Stuttgart
13
7
1
5
21–22
–1
22
|8. Union Berlin
14
5
3
6
19–23
–4
18
|9. 1. FC Köln
13
4
4
5
22–21
+1
16
|10. Freiburg
13
4
4
5
20–22
–2
16
|11. Mönchengladbach
14
4
4
6
18–22
–4
16
|12. Werder Bremen
13
4
4
5
18–24
–6
16
|13. Wolfsburg
14
4
3
7
20–24
–4
15
|14. Hamburg
14
4
3
7
15–24
–9
15
|15. Augsburg
14
4
1
9
17–28
–11
13
|16. St. Pauli
14
3
2
9
13–26
–13
11
|17. Heidenheim
14
3
2
9
13–30
–17
11
|18. Mainz
13
1
3
9
11–24
–13
6