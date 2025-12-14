Csak ikszelt Freiburgban a Dortmund, nem tudta megelőzni a Lipcsét

Nagyjából fél órát kellett várnia a freiburgi közönségnek, hogy gólt láthasson a Dortmund elleni mérkőzésen, ám amikor a labda végül a hálóban landolt, aligha örültek a hazaiak, a brazil szélső, Yan Couto beíveléséből ugyanis Rami Benszebaini a fekete-sárgáknak szerzett vezetést. Mint ahogy az sem töltötte el felhőtlen örömmel a publikumot, hogy az első félidőben Szuzuki Juito és Christian Günter is elpuskázott egy-egy egyenlítési lehetőséget, igaz, a túloldalon Yan Coutónak is volt labdája a 2–0-hoz.

Az 53. percben aztán újabb fordulatot vett a találkozó, Jobe Bellinghamet súlyos szabálytalansága után az öltözőbe küldte Felix Zwayer játékvezető. Az emberelőnyt negyedórával a rendes játékidő letelte előtt sikerült kihasználniuk a hazaiaknak, ekkor Lucas Höler mutatós kapáslövéssel egalizált. A vendéglátóktól Igor Matanovic lábában volt a vezető gól, ekkor még Gregor Kobel védeni tudott. A svájci kapus a horvát centerrel vívott második csatájában már alulmaradt, de végül les miatt érvénytelenítették a találatot. A teljesen beszoruló látogatók így megúszták egy döntetlennel, de nem tudták megelőzni a pénteken az Union Berlin otthonában 3–1-es vereséget szenvedő RB Leipziget.

NÉMET BUNDESLIGA, 14. FORDULÓ

Freiburg–Borussia Dortmund 1–1 (Höler 75., ill. Benszebaini 31.)

Kiállítva: Jobe Bellingham ( 53., Dortmund)

Később

17.30: Bayern München–Mainz (Tv: Match4)

19.30: Werder Bremen–VfB Stuttgart

Szombati mérkőzések

Eintracht Frankfurt–Augsburg 1–0 (Doan 68.)

Hoffenheim–Hamburg 4–1 (Prömel 8., Kabak 30., Lemperle 65., F. Asslani 72., ill. Philippe 82.)

Mönchengladbach–Wolfsburg 1–3 (Kulierakisz 22. – öngól, ill. Wimmer 4., 34., Amura 30.)

St. Pauli–Heidenheim 2–1 (Kjaars 35., 53., ill. Pieringer 34.)

Kiállítva: E. Smith (40., St. Pauli)

Bayer Leverkusen–Köln 2–0 (Terrier 66., Andrich 72.)