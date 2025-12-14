Csak ikszelt Freiburgban a Dortmund, nem tudta megelőzni a Lipcsét
Nagyjából fél órát kellett várnia a freiburgi közönségnek, hogy gólt láthasson a Dortmund elleni mérkőzésen, ám amikor a labda végül a hálóban landolt, aligha örültek a hazaiak, a brazil szélső, Yan Couto beíveléséből ugyanis Rami Benszebaini a fekete-sárgáknak szerzett vezetést. Mint ahogy az sem töltötte el felhőtlen örömmel a publikumot, hogy az első félidőben Szuzuki Juito és Christian Günter is elpuskázott egy-egy egyenlítési lehetőséget, igaz, a túloldalon Yan Coutónak is volt labdája a 2–0-hoz.
Az 53. percben aztán újabb fordulatot vett a találkozó, Jobe Bellinghamet súlyos szabálytalansága után az öltözőbe küldte Felix Zwayer játékvezető. Az emberelőnyt negyedórával a rendes játékidő letelte előtt sikerült kihasználniuk a hazaiaknak, ekkor Lucas Höler mutatós kapáslövéssel egalizált. A vendéglátóktól Igor Matanovic lábában volt a vezető gól, ekkor még Gregor Kobel védeni tudott. A svájci kapus a horvát centerrel vívott második csatájában már alulmaradt, de végül les miatt érvénytelenítették a találatot. A teljesen beszoruló látogatók így megúszták egy döntetlennel, de nem tudták megelőzni a pénteken az Union Berlin otthonában 3–1-es vereséget szenvedő RB Leipziget.
NÉMET BUNDESLIGA, 14. FORDULÓ
Freiburg–Borussia Dortmund 1–1 (Höler 75., ill. Benszebaini 31.)
Kiállítva: Jobe Bellingham ( 53., Dortmund)
Később
17.30: Bayern München–Mainz (Tv: Match4)
19.30: Werder Bremen–VfB Stuttgart
Szombati mérkőzések
Eintracht Frankfurt–Augsburg 1–0 (Doan 68.)
Hoffenheim–Hamburg 4–1 (Prömel 8., Kabak 30., Lemperle 65., F. Asslani 72., ill. Philippe 82.)
Mönchengladbach–Wolfsburg 1–3 (Kulierakisz 22. – öngól, ill. Wimmer 4., 34., Amura 30.)
St. Pauli–Heidenheim 2–1 (Kjaars 35., 53., ill. Pieringer 34.)
Kiállítva: E. Smith (40., St. Pauli)
Bayer Leverkusen–Köln 2–0 (Terrier 66., Andrich 72.)
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|13
|12
|1
|–
|49–9
|+40
|37
|2. RB Leipzig
|14
|9
|2
|3
|29–16
|+13
|29
|3. Borussia Dortmund
|14
|8
|5
|1
|24–12
|+12
|29
|4. Bayer Leverkusen
|14
|8
|2
|4
|30–19
|+11
|26
|5. Hoffenheim
|14
|8
|2
|4
|29–20
|+9
|26
|6. Eintracht Frankfurt
|14
|7
|3
|4
|29–29
|0
|24
|7. Stuttgart
|13
|7
|1
|5
|21–22
|–1
|22
|8. Union Berlin
|14
|5
|3
|6
|19–23
|–4
|18
|9. Freiburg
|14
|4
|5
|5
|21–23
|–2
|17
|10. 1. FC Köln
|14
|4
|4
|6
|22–23
|–1
|16
|11. Mönchengladbach
|14
|4
|4
|6
|18–22
|–4
|16
|12. Werder Bremen
|13
|4
|4
|5
|18–24
|–6
|16
|13. Wolfsburg
|14
|4
|3
|7
|20–24
|–4
|15
|14. Hamburg
|14
|4
|3
|7
|15–24
|–9
|15
|15. Augsburg
|14
|4
|1
|9
|17–28
|–11
|13
|16. St. Pauli
|14
|3
|2
|9
|13–26
|–13
|11
|17. Heidenheim
|14
|3
|2
|9
|13–30
|–17
|11
|18. Mainz
|13
|1
|3
|9
|11–24
|–13
|6