„Leo, húsz éven át ott voltál nekünk, most mi voltunk ott érted” – Martín Mazur az NS-nek

„Az elmúlt 21 évünk egy része most elbúcsúzott tőlünk”

– Martín, hogyan készült Argentína erre az estére? Mit látott a Monumental felé vezető úton, és milyen volt megérkezni a 85 ezer ember közé, akik Messi búcsúmeccsére jöttek?

– Ritkán látni ilyesmit. Egyetlen kérdés is képes volt felszínre hozni az érzelmeket. Láttam gyerekeket sírni már öt órával a mérkőzés előtt, de édesapákat és anyákat is könnyek között.Valahogy nagyon nehéz felfogni, hogy az elmúlt 21 évünk egy része most búcsúzott el a szemünk láttára. Néhány fiatal számára szinte elképzelhetetlen, hogy ne lássa Messit argentin mezben, hiszen ők már úgy születtek, hogy Messi és az argentin válogatott 10-es mezszáma összeforrva létezett számukra. Argentína Messi nélküli gyásza nehéz lesz, ahogy azt ő maga is megjósolta érzelmes búcsúbeszédében: „Most már én is egy vagyok közületek. Én is szurkolni fogok nektek, az új játékosoknak, és tudom, hogy mindaz, amit együtt elértünk, nem normális dolog, és lesznek nehéz időszakok.”

„Messi még mindig tud valamit, amit senki más”

– A mérkőzés hivatalosan barátságos találkozó volt, de az iram és a futball színvonala egyáltalán nem tűnt annyira könnyednek. Messi gólt szerzett és két gólpasszt adott. Mondhatjuk-e, hogy úgy hagyja el az argentin válogatottat, hogy szakmailag még mindig pályafutása abszolút csúcsán van?

–Valóban kár érte, hiszen még mindig van benne valami, amit senki más nem tud ugyanúgy nyújtani. Ha azt kérdezi, én mit fogok megőrizni ebből a 90 percből, akkor elmondom: a 72. perc egyik jelenetét. Egy hosszú, átlós labdát íveltek a jobb oldalra, talán túlságosan is hosszút. Messi azonban megindult, felgyorsított, és még a szögletzászló mellett meg tudta állítani a labdát. A stadion egyszerre tört ki üdvrivalgásban. A közelben ülő cserejátékosok mind extázisban tapsoltak. Ez a hihetetlen sprint egy szinte biztosan elveszett labdáért, az utolsó mérkőzésén, mindent elmond arról az elkötelezettségről, amellyel Messi játszott. Hosszú ideje nem önmagára vagy a rekordjaira gondol, hanem példát mutat a fiataloknak arról, hogyan kell viselkedni.

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„Messi Scaloni számára nem csupán az a játékos, hanem a legfontosabb szövetségese”

– Lionel Scaloni és Lionel Messi a maguk módján mindketten rendkívüli személyiségek. Scaloni azonban nem az a szövetségi kapitány, aki túlzottan nyíltan kimutatná az érzelmeit. Most könnyek között köszönt el ő is. Látta már valaha ennyire érzelmesnek?

– Scalonit sajtótájékoztatókon láttam már érzelmesebbnek, mint mérkőzéseken, de ő maga is egyfajta bizonytalanságon megy keresztül. Az év vége felé közeledve szinte biztosnak tűnt a búcsúja, most azonban ismét van benne egy kis reménysugár, és talán tervei is vannak, miközben egy új generáció várja a lehetőséget, hogy átvegye a helyét. A himnusz nagyon érzelmes pillanat volt, de Scaloni számára Messi nem csupán az a játékos, akit az elmúlt nyolc évben edzett. Messi a csapattársa is volt egy olyan szövetségben, amihez hasonló ritkán születik nem rokonok között. Fontos felidézni, hogy a 2018-as oroszországi világbajnokság kudarca után – amikor Scaloni még harmadik számú segédedző volt – az Argentin Labdarúgó-szövetség több vezetője teljes körű változást akart, amely Messit is érintette volna. Végül Scaloni volt az, aki meggyőzte Messit és Di Maríát, hogy folytassák. Egy jól átgondolt projektet vázolt fel, amelyben helyet kaptak korábbi csapattársak is, például Aimar, Messi példaképe, illetve Ayala, az a korábbi kapitány, aki Messi mellett állt az öltözőben, amikor pályafutása első válogatott mérkőzésén, Magyarország ellen kiállították.

„Ez nem egy marketingügynökség által megírt beszéd volt”

– Messi búcsúbeszéde szokatlanul hosszú és nagyon személyes volt. Beszélt nemrég elhunyt édesapjáról, arról a szeretetről, amelyet bárhová ment, mindig áradt felé, a csapattársairól, valamint arról, milyen fontos az összetartás. Mit árult el ez a beszéd Messiről és arról a kapcsolatról, amelyet végül Argentínával és a csapattársaival teremtett meg?

– Én személy szerint azt szerettem benne a legjobban, hogy mennyire választékosan, összeszedetten beszélt, miközben végigment a saját útján. Beszélt az édesapjáról, az Argentína iránt érzett szeretetéről, és hálát adott azoknak a csapattársaknak, akik segítettek neki megvalósítani az álmát, hogy trófeákat nyerjen a válogatottal. Elismerte azoknak a korábbi generációknak a teljesítményét is, amelyek nem tudtak trófeát nyerni, és üzent a szurkolóknak is, többek között a 2026-os világbajnoki döntővel kapcsolatos számos összeesküvés-elmélet kapcsán. Az egész beszéd annyira természetes volt, annyira Messihez illő, hogy az ember pontosan érezhette: ezt nem szerkesztette meg senki, nem egy marketingügynökség írta meg neki. Egyszerűen a kapitány beszélt, a szurkolók pedig – és néhány csapattárs is – könnyekben tört ki. Amikor pedig azt mondta: „Úgy látszik, többet beszélek, mint valaha, mintha nem akarnám elhagyni a stadiont…”, akkor a könnyeink között is sikerült megnevettetnie bennünket.

„Te ott voltál nekünk, most mi vagyunk ott neked”

– Újságírói pályafutása során látott-e bárhol a világon ehhez fogható búcsút – búcsút, olyan futballistától vagy sportolótól, amely egyszerre volt ennyire érzelmes, közösségi és személyes?

– Federer és Nadal visszavonulására gondolok, de ez mégis más volt. Kevés olyan sportoló van a világon, aki Messihez hasonló státuszt érhet el. Ha a hatásáról beszélünk, elég egyetlen apró részlet: a River Plate stadionja megtelt 90 ezer emberrel, miközben az argetin szövetség, az AFA által egy másik parkban rendezett szurkolói fesztivál is telt házas volt. Az emberek csaknem 100 dollárt fizettek azért, hogy egy óriáskivetítőn nézzék a mérkőzést. Ezt az egész ország minden egyes városában meg lehetett volna ismételni, és mindenhol megtelt volna. Ez nem a közösségi média által gerjesztett őrület miatt történt. Én inkább egyfajta viszonzásként tekintek rá. Te ott voltál nekünk, most mi vagyunk ott neked.

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„Én Messit inkább David Beckham szerepéhez közelítem”

– Messi egyértelművé tette, hogy szeretne a futball közelében maradni, és már lépéseket is tett a futballtulajdonosi szerep felé. El tudja képzelni, hogy egyszer visszatérjen az argentin válogatotthoz valamilyen hivatalos szerepben – mentorként, sportigazgatóként vagy akár edzőként? És ha egyszer az edzősködést választaná, lehetne-e a kispadon is olyan sikeres, mint játékosként?

– Én Messit inkább David Beckham szerepéhez közelebbinek látom, mint egy futballmenedzseréhez, vagy edzőjéhez. Már szerzett kisebb klubokat, és Argentínában saját klubot is alapított. Inkább valamiféle emeritus szerepben tudom elképzelni, ahhoz hasonlóan, ahogy Diego Maradona működött: ő lehetne a világ első számú argentin szurkolója. Amikor ott van a Davis-kupán, a Forma–1-en, az U20-as világbajnokságon – én azt vizionálom, hogy Messi egyszer ilyen eseményeken legyen jelen Argentína legnagyobb szurkolójaként. Természetesen továbbra is meghatározó hangja maradhatna az öltözőnek, ameddig kapcsolatban marad a régebbi játékosokkal. De már az is Scaloni újabb csodája lenne, ha rá tudná venni Leót, hogy bármilyen formában csatlakozzon az argentin válogatott szakmai stábjához – természetesen abban a szerepben, amelyet ő maga választana.

„Meg kell majd tanulnunk, hogyan kell Messi nélkül futballozni”

– És végül, végigkövetve Messi argentin válogatottbeli útját a kezdetektől egészen eddig a rendkívüli utolsó estéig: mit gondol, mi fog hiányozni leginkább Argentínának, amikor a 10-es vele együtt már nem lesz ott a pályán?

– Meg kell majd tanulnunk, hogyan kell Messi nélkül futballozni. Ahogy Ön is említette, a hozzájárulása még mindig alapvető volt. Ő volt messze a világbajnokság legjobb játékosa – bocsánat, Rodri, de még csak közel sem jártál hozzá. Most Argentínának ki kell találnia, hogyan szerezzen gólokat valaki nélkül, aki a válogatottban lejátszott mérkőzéseinek 90 százalékában gólt szerzett vagy gólpasszt adott. Valaki nélkül, aki több mint kétszeresére javította a válogatott góllövőrekordját. Gabriel Batistuta 54 gólos rekordja korábban megdönthetetlennek tűnt. Nos, Messi 126 gólig jutott. Az a tudat, hogy Superman vigyáz ránk, most megszűnt. És ez ijesztő.