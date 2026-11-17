A Chelsea 34 éves játékosa éppen egy hónapja, az Everton elleni bajnoki találkozón állkapocscsont-törést szenvedett, másnap megműtötték. Novemberben ugyan már újrakezdte az edzéseket, de az eset óta nem játszott tétmérkőzést, Lionel Scaloni szövetségi kapitány ennek ellenére behívta a keretébe.

A dél-amerikai csapat pénteken Uruguayjal játszott, Martínez nélkül, de a szakvezető azt mondta, Costa Rica ellen, Córdobában már ő áll a kapuban.

„Talán már az előző meccsen is védhetett volna, de nem vállaltuk a kockázatot, és bízunk a helyetteseiben. Inkább hagytunk három plusz napot, ez volt a megfontolt döntés” – fogalmazott Scaloni.

Az Argentína–Costa Rica barátságos mérkőzés magyar idő szerint szerdán nulla órakor kezdődik.