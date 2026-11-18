A Messi-korszak lezárultát követő első mérkőzést, az Uruguay elleni minapi vereséget (1–2) látványos támadófutballal igyekezett feledtetni Lionel Scaloni csapata: Nico Paz és Julián Álvarez már a szünetig szállított két-két gólt. Paz öt gólt szerzett a legutóbbi öt válogatott meccsén, Álvarez négyet.

A második félidőre Franco Mastantuono váltotta Pazt, és a 19 éves nagy reménység is betalált kétszer, megháromszorozva eddigi válogatottbeli termését; a hetedik argentin gól Alexis Mac Allister érdeme.

Scaloni betartotta ígéretét, az argentin kapuba visszatért az állkapocscsonttöréséből felgyógyuló Emiliano Martínez.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Córdoba: Argentína–Costa Rica 7–0 (N. Paz 8., 38., J. Álvarez 35., 43., Mastantuono 48., 88., A. Mac Allister 78.)

Guayaquil: Ecuador–Bolívia 2–0 (Mercado 20., J. Caicedo 45+4.)

Maldonado: Uruguay–Dominikai Köztársaság 5–0 (R. Aguirre 41., Valdez 20. – öngól, De La Cruz 80., Valverde 87., Damiani 90+4.)

Santiago de Chile: Chile–Kolumbia 0–0