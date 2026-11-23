Heti program: a Celje ellen játszik a Fradi az EL-ben, liverpooli rangadó, világdöntő a Davis-kupában
NOVEMBER 23., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
14. FORDULÓ
19.30: Diósgyőri VTK–Karcagi SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
21.00: Brentford–Everton (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
20.45: Monza–Fiorentina (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
21.00: Levante–Elche (Tv: Spíler2)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 12. FORDULÓ
18.30: Magyar Futsal Akadémia–Nyíregyháza
18.30: Veszprém–H.O.P.E. Futsal
19.35: Aramis SE–Nyírbátor
20.30: Airnergy FC–DEAC
20.45: TFSE–Kincsem Lovaspark Futsal
20.45: Újpest FC–Berettyóújfalu
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
11. FORDULÓ
2.20: San Francisco 49ers–Minnesota Vikings, Mexikóváros (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Washington Commanders–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)
CURLING
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ÖSTERSUND
14.30: Magyarország–Csehország
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
0.00: Miami Heat–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport2)
Kedd, 1.30: Minnesota Timberwolves–Brooklyn Nets (Tv: Sport1)
NOVEMBER 24., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Bodö/Glimt (norvég)–LASK (osztrák) (Tv: RTL+, Sport2)
18.45: Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Como (olasz)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)
21.00: Feyenoord (holland)–Porto (portugál) (Tv: RTL+)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: RB Leipzig (német)–Lens (francia) (Tv: RTL+)
21.00: Real Madrid (spanyol)–PSV Eindhoven (holland) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
Női vb-selejtezős torna, Östersund
10.00: Lettország–Magyarország
19.00: Magyarország–Litvánia
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ, H-csoport
18.45: RD LL Grosist Slovan (szlovén)–MOL Tatabánya KC, Ljubljana
RÖPLABDA
Férfi Bajnokok Ligája, selejtező
3. forduló, visszavágó
20.00: Mladost Zagreb (horvát)–Fino Kaposvár
Női Bajnokok Ligája
C-csoport, 1. forduló
17.00: Fenerbahce Medicana Istanbul (török)–Vasas Óbuda
Női Challenge-kupa
1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), 1. mérkőzés
20.00: OK ORT Novo Sarajevo–UTE
TENISZ
Davis-kupa, világdöntő, Bologna
NOVEMBER 25., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Sabah (azeri)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: FC Bruges (belga)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+)
21.00: Lille (francia)–Bayern München (német) (Tv: RTL+)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
Női vb-selejtezős torna, Östersund
13.00: Új-Zéland–Magyarország
JÉGKORONG
Osztrák liga
18.30: FTC-Telekom–Black Wings Linz (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
11. FORDULÓ
18.00: Szeged–PLER
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
2. CSOPORT
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Kielce (lengyel)
20.45: Magdeburg (német)–Sporting (portugál)
KOSÁRLABDA
Női Európa Kupa, 5. forduló
E-csoport
18.00: DVTK HUNTHERM–Slavonski Brod (horvát)
I-csoport
18.00: Sopron Basket–Saarlouis (német)
RÖPLABDA
Női CEV-kupa, 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), 1. mérkőzés
18.00: KHG KNRC–Allianz MTV Stuttgart (német)
18.00: TJ Sokol Frydek-Mistek (cseh)–Békéscsaba
TENISZ
Davis Kupa, világdöntő, Bologna
NOVEMBER 26., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Besiktas (török)–Hapoel Beer Seva (izraeli)
18.45: Salzburg (osztrák)–Ararat-Armenia (örmény)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Benfica (portugál)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Bayer Leverkusen (német)
18.45: Olympiakosz Pireusz (görög)–Milan (olasz)
18.45: Marseille (francia)–Levszki Szófia (bolgár)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Lech Poznan (lengyel)
18.45: Celta Vigo (spanyol)–Bournemouth (angol)
21.00: FERENCVÁROS–Celje (szlovén) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Sparta Praha (cseh)–AZ (holland)
21.00: Crystal Palace (angol)–Real Sociedad (spanyol)
21.00: Juventus (olasz)–Omonia (ciprusi)
21.00: NEC (holland)–Rennes (francia)
21.00: OFI (görög)–Anderlecht (belga)
21.00: Lyon (francia)–Lilleström (norvég)
21.00: Torreense (portugál)–Celtic (skót)
21.00: Sunderland (angol)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
21.00: Hoffenheim (német)–Sturm Graz (osztrák)
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
16.30: Kajrat (kazah)–Mjällby (svéd)
18.45: Ajax (holland)–Thun (svájci)
18.45: Brighton (angol)–Universitatea Craiova (román) (Tv: Sport2)
18.45: Iberia 1999 (grúz)–Getafe (spanyol)
18.45: Jablonec (cseh)–Lugano (svájci)
18.45: Kauno Zalgiris (litván)–Riga FC (lett)
18.45: Hearts (skót)–Monaco (francia)
18.45: Egnatia (albán)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
18.45: Pafosz (ciprusi)–Midtjylland (dán)
18.45: Brann (norvég)–AGF (dán)
21.00: Nordsjaelland (dán)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–(olasz) Atalanta
21.00: Hajduk Split (horvát)–Sint-Truiden (belga)
21.00: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–FC Köbenhavn (dán)
21.00: Gent (belga)–Crvena zvezda (szerb)
21.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Trabzonspor (török)
21.00: Braga (portugál)–KuPS (finn)
21.00: Freiburg (német)–Twente (holland)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
2.00: Los Angeles Rams–Green Bay Packers
19.00: Detroit Lions–Chicago Bears
22.30: Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles
JÉGKORONG
Erste Liga
18.00: UTE–Gyergyói HK
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19
18.30: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
1. CSOPORT
18.45: Veszprém–Aalborg (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: Füchse Berlin (német)–Melsungen (német)
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Wisla Plock (lengyel) (Tv: Sport1)
2. CSOPORT
20.45: Barca (spanyol)–GOG (dán)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: DEAC–MÁV Előre Foxconn
TENISZ
Davis Kupa, világdöntő, Bologna
NOVEMBER 27., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
15. FORDULÓ
19.30: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
21.00: Nottingham Forest–Chelsea (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ
20.45: Brest–Paris FC
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
20.30: Werder Bremen–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
20.45: Venezia–Bologna
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
21.00: Levante–Racing Santander (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
2.20: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs
21.00: Pittsburgh Steelers–Denver Broncos
FORMULA–1
Katari Nagydíj, Doha
14.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)
18.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
JÉGKORONG
Erste Liga
17.30: Háromszéki Ágyúsok–DEAC
17.30: Corona Brasov–DVTK Jegesmedvék
18.30: FEHA19–SC Csíkszereda
19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK
Osztrák liga
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–FTC-Telekom
KÉZILABDA
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
JYSK-KUPA
18.00: Magyarország–Ausztria, Tatabánya (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
KOSÁRLABDA
Férfi világbajnoki selejtező, második csoportkör
L-csoport, 3. forduló, Stockholm
19.00: Svédország-Magyarország
Női NB I
18.00: TFSE–NKA Universitas Pécs
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: MEAFC-Peka Bau–TFSE
TENISZ
Davis-kupa, világdöntő, Bologna
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz, 9. forduló
18.45: UVSE–FTC-Telekom Waterpolo
NOVEMBER 28., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
15. FORDULÓ
13.30: Vasas FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.45: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.15: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
NB II
15. FORDULÓ
13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
13.00: HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.00: Gyirmót FC Győr–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
16.00: Manchester United–Brentford (Tv: Spíler1)
16.00: Leeds United–Coventry City (Tv: Match4)
18.30: Ipswich Town–Aston Villa (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ
20.45: Paris Saint-Germain–Lorient
20.45: Le Mans FC–Lille
20.45: Nice–Troyes
20.45: Le Havre–Strasbourg
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
15.30: Hamburg–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Köln–Elversberg
15.30: Mainz–Union Berlin
15.30: Paderborn–Schalke 04
18.30: VfB Stuttgart–Frankfurt (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
15.00: Frosinone–Parma
18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
14.00: Real Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Málaga–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
21.00: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
Világkupa
19.45: férfi szuperóriás-műlesiklás, Copper Mountain
15.30 és 18.30: női óriás-műlesiklás, Killington
FORMULA–1
Katari Nagydíj, Doha
15.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
19.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
Osztrák liga
17.30: Hydro Fehérvár AV19–Hc Innsbruck (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
16.00: PLER-Budapest–AEK Athén (görög) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
11. FORDULÓ
18.00: Gyöngyös–Budai Farkasok
18.00: Csurgó–Dabas
18.00: Szigetszentmiklós–FTC (Tv: Sport1)
18.00: Balatonfüred–Veszprém
20.00: Tatabánya–Eger
KOSÁRLABDA
Női NB I
14.00: Sopron Basket–DVTK HUNTHERM
17.00: Csata TKK–VBW CEKK Cegléd
18.00: KSC Szekszárd–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
18.00: Vasas Akadémia–ETO Basket
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Fatum Nyíregyháza–UTE
TEKVONDÓ
Országos bajnokság (Körcsarnok, XIV., Ifjúsági út)
TENISZ
Davis-kupa, világdöntő, Bologna
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz, 9. forduló
16.00: BVSC-Manna ABC–VasasPlaket
16.30: One Eger–Szegedi VE
17.00: Kaposvári VK–Metalcom Szentes
18.00: Szolnoki Dózsa–EPS-Honvéd
19.00: DVSE-Master Good–Semmelweis OSC
Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló
A-csoport
12.00: UVSE-Helia D–BVSC-Manna ABC
D-csoport
20.30: Rapallo Pallanuoto (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo
NOVEMBER 29., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
15. FORDULÓ
14.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.30: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
15. FORDULÓ
13.00: Karcagi SC–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
15.00: Aqvital FC Csákvár–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
13.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.05: Brighton–Newcastle United
15.05: Crystal Palace–Hull City
15.05: Fulham–Bournemouth (Tv: Spíler1)
15.05: Sunderland–Tottenham
17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ
15.00: Auxerre–Olympique Marseille
17.15: Toulouse–Stade Rennes
20.45: Olympique Lyon–Monaco
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
15.30: Freiburg–RB Leipzig
17.30: Hoffenheim–Augsburg
19.30: Borussia Dortmund–Leverkusen
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
12.30: Udinese–Fiorentina (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Napoli
18.00: Roma–Monza (Tv: Match4)
20.45: Como–Juventus (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
14.00: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)
16.15: Deportivo–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
18.30: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Sevilla (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
19.00: Cincinnati Bengals–New Orleans Saints
19.00: Houston Texans–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
19.00: Indianapolis Colts–New York Giants
19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans
19.00: Miami Dolphins–New York Jets
19.00: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons
22.05: Los Angeles Chargers–New England Patriots
22.25: Arizona Cardinals–Washington Commanders
22.25: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)
ALPESI SÍ
Világkupa
18.00 és 21.00: férfi óriás-műlesiklás, Copper Mountain
16.30 és 19.30: női műlesiklás, Killington
FORMULA–1
Katari Nagydíj, Doha
17.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
Erste Liga
16.30: Corona Brasov–DEAC
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda
17.30: Háromszéki Ágyúsok–DVTK Jegesmedvék
17.30: FEHA19–Gyergyói HK
Osztrák liga
Graz 99ers (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
FTC-Telekom–HC Innsbruck (osztrák)
KÉZILABDA
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
JYSK-KUPA
16.00: Magyarország–Szlovákia, Tatabánya (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
11. FORDULÓ
18.15: Liqui Moly NEKA–ETO University HT (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-világbajnokság
Valenciai Nagydíj, Valencia
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Fino Kaposvár–PSE PRO SOURCE
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: VESC–KHG KNRC
17.00: Békéscsaba–Szent Benedek RA
19.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn
TEKVONDÓ
Országos bajnokság (Körcsarnok, XIV., Ifjúsági út)
TENISZ
Davi-kupa, világdöntő, Bologna