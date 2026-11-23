NOVEMBER 23., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

14. FORDULÓ

19.30: Diósgyőri VTK–Karcagi SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

21.00: Brentford–Everton (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

20.45: Monza–Fiorentina (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

21.00: Levante–Elche (Tv: Spíler2)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 12. FORDULÓ

18.30: Magyar Futsal Akadémia–Nyíregyháza

18.30: Veszprém–H.O.P.E. Futsal

19.35: Aramis SE–Nyírbátor

20.30: Airnergy FC–DEAC

20.45: TFSE–Kincsem Lovaspark Futsal

20.45: Újpest FC–Berettyóújfalu

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

2.20: San Francisco 49ers–Minnesota Vikings, Mexikóváros (Tv: Arena4)

Kedd, 2.15: Washington Commanders–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

CURLING

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ÖSTERSUND

14.30: Magyarország–Csehország

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

0.00: Miami Heat–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport2)

Kedd, 1.30: Minnesota Timberwolves–Brooklyn Nets (Tv: Sport1)

NOVEMBER 24., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Bodö/Glimt (norvég)–LASK (osztrák) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Como (olasz)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)

21.00: Feyenoord (holland)–Porto (portugál) (Tv: RTL+)

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: RB Leipzig (német)–Lens (francia) (Tv: RTL+)

21.00: Real Madrid (spanyol)–PSV Eindhoven (holland) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CURLING

Női vb-selejtezős torna, Östersund

10.00: Lettország–Magyarország

19.00: Magyarország–Litvánia

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ, H-csoport

18.45: RD LL Grosist Slovan (szlovén)–MOL Tatabánya KC, Ljubljana

RÖPLABDA

Férfi Bajnokok Ligája, selejtező

3. forduló, visszavágó

20.00: Mladost Zagreb (horvát)–Fino Kaposvár

Női Bajnokok Ligája

C-csoport, 1. forduló

17.00: Fenerbahce Medicana Istanbul (török)–Vasas Óbuda

Női Challenge-kupa

1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), 1. mérkőzés

20.00: OK ORT Novo Sarajevo–UTE

TENISZ

Davis-kupa, világdöntő, Bologna

NOVEMBER 25., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Sabah (azeri)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1)

18.45: Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: FC Bruges (belga)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+)

21.00: Lille (francia)–Bayern München (német) (Tv: RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CURLING

Női vb-selejtezős torna, Östersund

13.00: Új-Zéland–Magyarország

JÉGKORONG

Osztrák liga

18.30: FTC-Telekom–Black Wings Linz (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

11. FORDULÓ

18.00: Szeged–PLER

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

2. CSOPORT

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Kielce (lengyel)

20.45: Magdeburg (német)–Sporting (portugál)

KOSÁRLABDA

Női Európa Kupa, 5. forduló

E-csoport

18.00: DVTK HUNTHERM–Slavonski Brod (horvát)

I-csoport

18.00: Sopron Basket–Saarlouis (német)

RÖPLABDA

Női CEV-kupa, 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), 1. mérkőzés

18.00: KHG KNRC–Allianz MTV Stuttgart (német)

18.00: TJ Sokol Frydek-Mistek (cseh)–Békéscsaba

TENISZ

Davis Kupa, világdöntő, Bologna

NOVEMBER 26., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Besiktas (török)–Hapoel Beer Seva (izraeli)

18.45: Salzburg (osztrák)–Ararat-Armenia (örmény)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Benfica (portugál)

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Bayer Leverkusen (német)

18.45: Olympiakosz Pireusz (görög)–Milan (olasz)

18.45: Marseille (francia)–Levszki Szófia (bolgár)

18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Lech Poznan (lengyel)

18.45: Celta Vigo (spanyol)–Bournemouth (angol)

21.00: FERENCVÁROS–Celje (szlovén) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Sparta Praha (cseh)–AZ (holland)

21.00: Crystal Palace (angol)–Real Sociedad (spanyol)

21.00: Juventus (olasz)–Omonia (ciprusi)

21.00: NEC (holland)–Rennes (francia)

21.00: OFI (görög)–Anderlecht (belga)

21.00: Lyon (francia)–Lilleström (norvég)

21.00: Torreense (portugál)–Celtic (skót)

21.00: Sunderland (angol)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

21.00: Hoffenheim (német)–Sturm Graz (osztrák)

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

16.30: Kajrat (kazah)–Mjällby (svéd)

18.45: Ajax (holland)–Thun (svájci)

18.45: Brighton (angol)–Universitatea Craiova (román) (Tv: Sport2)

18.45: Iberia 1999 (grúz)–Getafe (spanyol)

18.45: Jablonec (cseh)–Lugano (svájci)

18.45: Kauno Zalgiris (litván)–Riga FC (lett)

18.45: Hearts (skót)–Monaco (francia)

18.45: Egnatia (albán)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

18.45: Pafosz (ciprusi)–Midtjylland (dán)

18.45: Brann (norvég)–AGF (dán)

21.00: Nordsjaelland (dán)–Panathinaikosz (görög)

21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–(olasz) Atalanta

21.00: Hajduk Split (horvát)–Sint-Truiden (belga)

21.00: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–FC Köbenhavn (dán)

21.00: Gent (belga)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Trabzonspor (török)

21.00: Braga (portugál)–KuPS (finn)

21.00: Freiburg (német)–Twente (holland)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

2.00: Los Angeles Rams–Green Bay Packers

19.00: Detroit Lions–Chicago Bears

22.30: Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles

JÉGKORONG

Erste Liga

18.00: UTE–Gyergyói HK

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19

18.30: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

1. CSOPORT

18.45: Veszprém–Aalborg (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Füchse Berlin (német)–Melsungen (német)

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Wisla Plock (lengyel) (Tv: Sport1)

2. CSOPORT

20.45: Barca (spanyol)–GOG (dán)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: DEAC–MÁV Előre Foxconn

TENISZ

Davis Kupa, világdöntő, Bologna

NOVEMBER 27., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

15. FORDULÓ

19.30: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

21.00: Nottingham Forest–Chelsea (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ

20.45: Brest–Paris FC

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

20.30: Werder Bremen–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

20.45: Venezia–Bologna

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

21.00: Levante–Racing Santander (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

2.20: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs

21.00: Pittsburgh Steelers–Denver Broncos

FORMULA–1

Katari Nagydíj, Doha

14.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)

18.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

Erste Liga

17.30: Háromszéki Ágyúsok–DEAC

17.30: Corona Brasov–DVTK Jegesmedvék

18.30: FEHA19–SC Csíkszereda

19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK

Osztrák liga

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–FTC-Telekom

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

JYSK-KUPA

18.00: Magyarország–Ausztria, Tatabánya (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

Férfi világbajnoki selejtező, második csoportkör

L-csoport, 3. forduló, Stockholm

19.00: Svédország-Magyarország

Női NB I

18.00: TFSE–NKA Universitas Pécs

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: MEAFC-Peka Bau–TFSE

TENISZ

Davis-kupa, világdöntő, Bologna

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz, 9. forduló

18.45: UVSE–FTC-Telekom Waterpolo

NOVEMBER 28., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

15. FORDULÓ

13.30: Vasas FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.45: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.15: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NB II

15. FORDULÓ

13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

13.00: HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Gyirmót FC Győr–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

16.00: Manchester United–Brentford (Tv: Spíler1)

16.00: Leeds United–Coventry City (Tv: Match4)

18.30: Ipswich Town–Aston Villa (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ

20.45: Paris Saint-Germain–Lorient

20.45: Le Mans FC–Lille

20.45: Nice–Troyes

20.45: Le Havre–Strasbourg

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

15.30: Hamburg–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Köln–Elversberg

15.30: Mainz–Union Berlin

15.30: Paderborn–Schalke 04

18.30: VfB Stuttgart–Frankfurt (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

15.00: Frosinone–Parma

18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

14.00: Real Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Málaga–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

21.00: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupa

19.45: férfi szuperóriás-műlesiklás, Copper Mountain

15.30 és 18.30: női óriás-műlesiklás, Killington

FORMULA–1

Katari Nagydíj, Doha

15.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

19.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

Osztrák liga

17.30: Hydro Fehérvár AV19–Hc Innsbruck (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

16.00: PLER-Budapest–AEK Athén (görög) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

11. FORDULÓ

18.00: Gyöngyös–Budai Farkasok

18.00: Csurgó–Dabas

18.00: Szigetszentmiklós–FTC (Tv: Sport1)

18.00: Balatonfüred–Veszprém

20.00: Tatabánya–Eger

KOSÁRLABDA

Női NB I

14.00: Sopron Basket–DVTK HUNTHERM

17.00: Csata TKK–VBW CEKK Cegléd

18.00: KSC Szekszárd–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

18.00: Vasas Akadémia–ETO Basket

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Fatum Nyíregyháza–UTE

TEKVONDÓ

Országos bajnokság (Körcsarnok, XIV., Ifjúsági út)

TENISZ

Davis-kupa, világdöntő, Bologna

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz, 9. forduló

16.00: BVSC-Manna ABC–VasasPlaket

16.30: One Eger–Szegedi VE

17.00: Kaposvári VK–Metalcom Szentes

18.00: Szolnoki Dózsa–EPS-Honvéd

19.00: DVSE-Master Good–Semmelweis OSC

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló

A-csoport

12.00: UVSE-Helia D–BVSC-Manna ABC

D-csoport

20.30: Rapallo Pallanuoto (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo

NOVEMBER 29., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

15. FORDULÓ

14.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.30: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

15. FORDULÓ

13.00: Karcagi SC–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

15.00: Aqvital FC Csákvár–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

13.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

15.05: Brighton–Newcastle United

15.05: Crystal Palace–Hull City

15.05: Fulham–Bournemouth (Tv: Spíler1)

15.05: Sunderland–Tottenham

17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ

15.00: Auxerre–Olympique Marseille

17.15: Toulouse–Stade Rennes

20.45: Olympique Lyon–Monaco

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

15.30: Freiburg–RB Leipzig

17.30: Hoffenheim–Augsburg

19.30: Borussia Dortmund–Leverkusen

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

12.30: Udinese–Fiorentina (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Napoli

18.00: Roma–Monza (Tv: Match4)

20.45: Como–Juventus (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

14.00: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)

16.15: Deportivo–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Sevilla (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

19.00: Cincinnati Bengals–New Orleans Saints

19.00: Houston Texans–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

19.00: Indianapolis Colts–New York Giants

19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans

19.00: Miami Dolphins–New York Jets

19.00: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons

22.05: Los Angeles Chargers–New England Patriots

22.25: Arizona Cardinals–Washington Commanders

22.25: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

ALPESI SÍ

Világkupa

18.00 és 21.00: férfi óriás-műlesiklás, Copper Mountain

16.30 és 19.30: női műlesiklás, Killington

FORMULA–1

Katari Nagydíj, Doha

17.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

Erste Liga

16.30: Corona Brasov–DEAC

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda

17.30: Háromszéki Ágyúsok–DVTK Jegesmedvék

17.30: FEHA19–Gyergyói HK

Osztrák liga

Graz 99ers (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

FTC-Telekom–HC Innsbruck (osztrák)

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

JYSK-KUPA

16.00: Magyarország–Szlovákia, Tatabánya (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

11. FORDULÓ

18.15: Liqui Moly NEKA–ETO University HT (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-világbajnokság

Valenciai Nagydíj, Valencia

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Fino Kaposvár–PSE PRO SOURCE

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: VESC–KHG KNRC

17.00: Békéscsaba–Szent Benedek RA

19.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn

TEKVONDÓ

Országos bajnokság (Körcsarnok, XIV., Ifjúsági út)

TENISZ

Davi-kupa, világdöntő, Bologna