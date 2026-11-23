CHARGERS–JETS

A Baltimore ellen megszerezte idénybeli első győzelmét a Chargers, de a újabb siker nem jött össze. A Jets ugyanis hat drive-ot vezetett, abból ötöt pontszerzéssel zárt, a hatodik meg leégette az órát. A Los Angeles támadósora is életképes volt, az utolsó negyedben Justin Herbert két TD-passzt is kiosztott, de ez is csak arra volt elég, hogy szoros legyen a mérkőzés. A Chargers irányítója 131 yardot és két hatpontost passzolt, egyet pedig futott. Mindkét elkapott TD-t Ladd McConkey szerezte. A vendégeknél Geno Smith (17/21) 176 yardja mellé három touchdownt ért el, ebből kettőt Sterling Shepard kapott el. A vendégek hatszor sackelték Herbertet, kétszer az újonc David Bailey vitte földre az irányítót. Bailey-nek egy kierőszakolt fumble-je is volt, így hatnál tart kilenc és fél sack mellett. 24–27

BRONCOS–RAIDERS

Nincs könnyű dolga Fernando Mendozának. Az idei drafton első választott irányító előző héten a címvédő Seattle Seahawks ellen játszotta első mérkőzését kezdőként az NFL-ben. Ezt követően pedig a Broncos védelme ellen kellett helytállnia Denverben. Ráadásul a hazaiak másfél negyed alatt 17–0-ra elhúztak. A Raiders előbb egy mezőnygóllal, aztán egy touchdownnal szépített. Utóbbinál Mendoza Ashton Jeantynek dobta a labdát, ebből született a 68 yardos TD, amely Mendoza első passzolt hatpontosa az NFL-ben. A szünet után jött a második, ezzel pedig egyenlített a Raiders, de következő két támadásából egyaránt TD-t szerzett a Broncos is, mindkétszer Jonah Coleman futott be a célterületre, akinek az első félidőben is volt egy futott hatpontosa. Mendoza is megszerezte harmadik touchdownját, de a hajrában – amikor az egyenlítésért támadhatott a Raiders – a vendégek irányítója eladta a labdát, Ja'Quan McMillian pedig 35 yardon át meg sem állt a célterületig, ezzel lezárva a mérkőzést.

Bo Nix 225 yardja mellé egy-egy TD és eladott labda jutott. Az újonc Jonah Coleman eddigi rövid NFL-karrierje legjobb meccsét hozta: 24 labdacipelésből 111 yardot és három touchdownt ért el. A vendégeknél Mendozának 267 yard alatt jött össze a három hatpontos. Brock Bowers hiányában Jack Bech lépett elő, aki nyolc elkapásból 88 yardot gyűjtött, míg Jeanty öt elkapásból termelt 90 yardot és egy hatpontost, a földön 11 labdacipelésből jutott 79 yardig. A Broncos 38–24-re nyert és 8–2-es mérleggel áll, akárcsak csoportjában a Kansas City Chiefs.

GIANTS–JAGUARS

A Washington ellen kiengedett győzelmet a Jacksonville ellen javította a Giants. Az NFC Déli divícióját vezető New York az előző fordulóban egy utolsó percben kapott touchdownnal kapott ki a Commanders ellen, Dallas Cowboys pedig a kora esti sikerével győzelmek számában beérte a Giantset, de nem sokáig. Ugyan a Jaguars az első drive végén mezőnygólt szerzett, ezt Trevor Lawrence interceptiont dobott. A hazaiak az első támadássorozatukból mínusz kilenc yardot termeltek, utána viszont a szünetig két-két mezőnygólt és touchdownt értek el és 20–6-ra elléptek. A harmadik negyedben Cam Skattebo idénybeli ötödik fumble-je után JJ McCarthy mentette meg a kapott touchdowntól a csapatát, majd a New York-i védelem megállította a vendégek negyedik kísérletét.

A Jaguars az utolsó negyedben négy támadássorozatot vezetett, abból hármat pontszerzéssel zárt, de kétszer csak a mezőnygól jött össze. Ráadásul Lawrence másodszor is eladta a labdát, így a Giants 23–18-as sikert ünnepelhetett. McCarthy passzainak kevesebb, mint fele volt sikeres (18/38), de így is eljutott 173 yardig és egy hatpontosig, míg Jameis Winston futott TD-t szerzett. A győzelemben hatalmas szerepet játszott a hazaiak védelme, akik folyamatosan nyomás alatt tartották Lawrence-t. Abdul Carter két sacket jegyzett, amennyit eddig az egész idényben. A vendégek irányítója hiába passzolt több mint háromszáz yardot, kétszer eladta a labdát, és a hazaiak futójéka sem működött.

49ERS–VIKINGS

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NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

Vasárnap késő este

Los Angeles Chargers–New York Jets 24–27 (3–3, 7–14, 0–3, 14–7)

Denver Broncos–Las Vegas Raiders 38–24 (3–0, 14–10, 7–7, 14–10

New York Giants–Jacksonville Jaguars 23–18 (10–3, 10–3, 0–0, 3–12)

KÉSŐBB

San Francisco 49ers–Minnesota Vikings, Mexikóváros

Kedd

2.15: Washington Commanders–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

Péntek

Houston Texans–Indianapolis Colts 26–3 (7–3, 10–0, 9–0, 0–0)

Vasárnap kora este

Buffalo Bills–Miami Dolphins 26–9 (6–0, 14–6, 0–3, 6–0)

Carolina Panthers–Baltimore Ravens 35–33 (7–12, 15–14, 10–0, 3–7)

Chicago Bears–New Orleans Saints 21–13 (3–0, 13–10, 3–0, 2–3)

Dallas Cowboys–Tennessee Titans 51–30 (13–3, 14–6, 14–14, 10–7)

Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers 31–21 (0–0, 10–7, 7–7, 14–7)

Kansas City Chiefs–Arizona Cardinals 34–7 (14–0, 13–7, 0–0, 7–0)

Philadelphia Eagles–Pittsburgh Steelers 19–16 (13–0, 0–3, 3–6, 3–7)

Szabadnapos: Atlanta Falcons, Cleveland Browns, Green Bay Packers, Los Angeles Rams, New England Patriots, Seattle Seahawks