Scaloni hosszabbított az argentin kispadon

Az argentin labdarúgó-szövetség csütörtökön közölte, hogy meghosszabbította Lionel Scaloni szövetségi kapitány szerződését. A 48 éves tréner 2030-ig szóló megállapodást írt alá, az előző kontraktusa az idei év végéig szólt.

A 2018-ban kinevezett Scaloni 2022-ben világbajnoki címre vezette az argentinokat, 2021-ben és 2024-ben pedig Copa Américát nyert velük, míg idén vb-döntős volt.