Scaloni hosszabbított az argentin kispadon

Négy évvel meghosszabbította év végén lejáró szerződését Lionel Scaloni, az argentin labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.
Az argentin labdarúgó-szövetség csütörtökön közölte, hogy meghosszabbította Lionel Scaloni szövetségi kapitány szerződését. A 48 éves tréner 2030-ig szóló megállapodást írt alá, az előző kontraktusa az idei év végéig szólt.
A 2018-ban kinevezett Scaloni 2022-ben világbajnoki címre vezette az argentinokat, 2021-ben és 2024-ben pedig Copa Américát nyert velük, míg idén vb-döntős volt.
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