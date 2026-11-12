Scaloni hosszabbított az argentin kispadon

2026.11.12. 21:31
Lionel Scaloni (Fotó: Getty Images)
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argentin labdarúgó-válogatott Argentin Labdarúgó-szövetség Lionel Scaloni szerződéshosszabbítás
Négy évvel meghosszabbította év végén lejáró szerződését Lionel Scaloni, az argentin labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Az argentin labdarúgó-szövetség csütörtökön közölte, hogy meghosszabbította Lionel Scaloni szövetségi kapitány szerződését. A 48 éves tréner 2030-ig szóló megállapodást írt alá, az előző kontraktusa az idei év végéig szólt.

A 2018-ban kinevezett Scaloni 2022-ben világbajnoki címre vezette az argentinokat, 2021-ben és 2024-ben pedig Copa Américát nyert velük, míg idén vb-döntős volt.

 

argentin labdarúgó-válogatott Argentin Labdarúgó-szövetség Lionel Scaloni szerződéshosszabbítás
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