Uruguay elleni vereséggel indult a Messi utáni korszak Argentínában

B. A. P.B. A. P.
2026.11.14. 10:38
null
Argentína kikapott Uruguay ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
argentin labdarúgó-válogatott argentin labdarúgás Uruguay Argentína felkészülési mérkőzés
Lionel Messi visszavonulása utáni első meccsén az argentin labdarúgó-válogatott hazai pályán 2–1-re kikapott az Uruguay elleni felkészülési mérkőzésen.

Az előző válogatott szünetben Lionel Messi lejátszotta búcsúmeccsét az argentinok színeiben. A nyolcszoros aranylabdás utáni korszak első meccsén hiába dominált végig a vb-ezüstérmes Argentína, mégis Uruguay nyerte a találkozót.

Az első félidőben Uruguay kaput sem talált két kísérletéből, míg Argentína hatszor is kísérletezett, ebből háromszor kellett védenie Cristopher Fiermarinnak. A legközelebb Julián Álvarez volt a gólhoz, aki egy kiugratást követően a tizenhatos vonaláról lőtt, de a jobb alsó sarokba tartó lövést nagy bravúrral hárította Fiermarin. A fordulást követően aztán szinte a semmiből Uruguay szerzett vezetést: egy bal oldali szabadrúgást Ronald Araújo csúsztatott meg, Lisandro Martínez próbálta kifejelni a labdát, de az pont Leonardo Balerdiről a saját kapujába pattant.

Öt perccel később már kettővel vezettek a vendégek. Giorgian de Arrascaeta szögletét Maximilano Araújo csúsztatta a kapuba. A mérkőzés hátralévő részében Thiago Almadának volt nagy ziccere, de hét méterről nem talált kaput, majd Nico Paz is közelről a kapusba lőtt. Végül Álvarez révén csak összejött a szépítés az argentinoknak, az egyenlítés viszont már nem. Argentína tehát vereséggel nyitotta a Messi utáni korszakot. 1–2

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Argentína–Uruguay 1–2 (J. Álvarez 73., ill. Balerdi 48. – öngól, M. Araújo 53.)

 

argentin labdarúgó-válogatott argentin labdarúgás Uruguay Argentína felkészülési mérkőzés
Legfrissebb hírek

Scaloni hosszabbított az argentin kispadon

Minden más foci
2026.11.12. 21:31

Elhunyt a vb-szereplő argentin középpályás

Minden más foci
2026.11.12. 09:37

Szaúd-Arábia után Kuvaitot is legyőzte férfi futsalválogatottunk

Magyar válogatott
2026.11.11. 17:56

Sajátos keresztelő: Messiről növényfajt neveztek el Peruban!

Minden más foci
2026.10.18. 10:01

Az ügyészek 4-12 év börtönbüntetést kértek a Maradonát kezelő orvosokra

Minden más foci
2026.10.10. 09:43

208 mérkőzés, 126 gól – videón Messi összes találata a válogatottban

Minden más foci
2026.10.08. 13:41

Cristiano Ronaldo is reagált Messi búcsúposztjára

Minden más foci
2026.10.07. 21:19

„Az utolsó tangó” – nemzetközi lapszemle Lionel Messi búcsúmeccséről

Minden más foci
2026.10.07. 12:41