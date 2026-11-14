Uruguay elleni vereséggel indult a Messi utáni korszak Argentínában

Az előző válogatott szünetben Lionel Messi lejátszotta búcsúmeccsét az argentinok színeiben. A nyolcszoros aranylabdás utáni korszak első meccsén hiába dominált végig a vb-ezüstérmes Argentína, mégis Uruguay nyerte a találkozót.

Az első félidőben Uruguay kaput sem talált két kísérletéből, míg Argentína hatszor is kísérletezett, ebből háromszor kellett védenie Cristopher Fiermarinnak. A legközelebb Julián Álvarez volt a gólhoz, aki egy kiugratást követően a tizenhatos vonaláról lőtt, de a jobb alsó sarokba tartó lövést nagy bravúrral hárította Fiermarin. A fordulást követően aztán szinte a semmiből Uruguay szerzett vezetést: egy bal oldali szabadrúgást Ronald Araújo csúsztatott meg, Lisandro Martínez próbálta kifejelni a labdát, de az pont Leonardo Balerdiről a saját kapujába pattant.

Öt perccel később már kettővel vezettek a vendégek. Giorgian de Arrascaeta szögletét Maximilano Araújo csúsztatta a kapuba. A mérkőzés hátralévő részében Thiago Almadának volt nagy ziccere, de hét méterről nem talált kaput, majd Nico Paz is közelről a kapusba lőtt. Végül Álvarez révén csak összejött a szépítés az argentinoknak, az egyenlítés viszont már nem. Argentína tehát vereséggel nyitotta a Messi utáni korszakot. 1–2

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Argentína–Uruguay 1–2 (J. Álvarez 73., ill. Balerdi 48. – öngól, M. Araújo 53.)