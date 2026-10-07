„Nemcsak Argentína mond köszönetet neked, hanem az egész világ” – csapattársai búcsúztak Messitől
Neymar, aki előbb a Barcelonában, majd a PSG-ben is együtt játszott az argentin csatárral, így fogalmazott: „Nemcsak Argentína mond köszönetet neked, hanem az egész világ hálás mindazért, amit a labdarúgásért tettél. Köszönöm, hogy még jobban megszerettetted velem a labdarúgást. Megtiszteltetés volt számomra, hogy ellened játszhattam, és még nagyobb megtiszteltetés, hogy veled együtt történelmet írhattam.”
Ronaldinho még az argentin karrierje elején volt Messi csapattársa Barcelonában. „Micsoda öröm és micsoda boldogság, hogy az első naptól kezdve részese lehettem a történetednek, testvérem. Mosolyt csaltál az arcunkra, annyira élveztük veled a focit. A neved örökre beíródott hazád, sőt az egész világ történelmébe… Csak mi tudjuk, milyen örömöt éreztünk, amikor valóra váltottuk gyermekkori álmunkat, képviseltük az egész nemzetünket, és világbajnokok lettünk! Mindent megadtál a válogatottadnak és a hazádnak. Tökéletesen megértelek, és tudom, hogy a családdal kapcsolatos dolgok miatt másképp látjuk a dolgokat. Élvezd az életet, testvérem! A legjobbakat kívánom neked, ma és mindig.”
Rodrigo De Paul, Messi közeli barátja és csapattársa így nyilatkozott: „Ő segített fejlődnöm nemcsak futballistaként, hanem emberként is. Jobb emberré, jobb sportolóvá, jobb apává és jobb baráttá váltam. Szeretném elmondani neki, hogy szeretem. Ő tudja, hogy a testvéremként tekintek rá, akinek hatalmas szíve van.”
Messi a legtöbb meccset, 113-at Ángel Di Maríával játszotta a válogatottban. Utóbbi így búcsúzott: „Az, hogy ilyen boldognak látjuk, és az a nyugalom, amit az a tudat ad neki, hogy mindent megtett, ami tőle telt, az tesz mindannyiunkat boldoggá. Örökre hálás vagyok neki.”
„Hiányozni fog Leo. Annyit sírtam ma, egészen hihetetlen” – mondta Enzo Fernández, aki nagyon meghatódott Messi búcsúbeszéde alatt.
A Benin ellen Messi gólpasszából a végeredményt beállító Nico Paz is megosztott egy történetet: „Emlékszem, azon a vb-meccsen, amikor Jordánia ellen a kezdőcsapatba kerültem, Messi odajött hozzám és azt mondta, nagyon bízik bennem, és félelem nélkül játsszak. Lehet, hogy neki ez nem nagy dolog, de nekem nagyon sokat jelentett. Teljesen le voltam nyűgözve, amikor hallottam, hogy az ember példaképe ilyen szavakat mond nekem… Valószínűleg ő már nem is emlékszik rá, de én ezt örökre magammal fogom hordozni.”
„Hogy a történelem legjobb futballistájának az edzője leszek, az egy olyan álom volt, amiről sohasem gondoltam volna, hogy valóra tudom váltani. Hálásak vagyunk neki mindazért, amit adott nekünk, és amit ránk hagy. Azért sírok, mert sok minden jut eszembe. Szomorú lesz, hogy többé nem láthatom, hihetetlen örökséget hagy ránk” – fogalmazott Lionel Scaloni.
Az argentinok szövetségi kapitánya így folytatta: „Fiatal játékosaink vannak, és ez így is marad, de az az érzés, hogy Messi melletted áll, összehasonlíthatatlan. Nehéz ezt megértetni, még akkor is, ha sikerül egy új csapatot összeállítanunk. Ilyen kisugárzást még senkinél sem láttam életemben. Az egyetlen módja annak, hogy ezt pótoljuk, egy remek csapat, amelyben mindenki hozzáteszi a magáét. Az a játékos, aki még akkor is, ha te rosszul játszottál, a zsenialitásával megnyitotta a mérkőzést, már nincs közöttünk; de van egy csapatunk, amely közösen sok mindent képes elérni.”
„A 2008-as pekingi aranyéremmel kezdődött a felejthetetlen karrier, amelynek minden egyes lépésénél történelmet írt az albiceleste színeiben. Gratulálunk, Leo, hogy még ikonikusabbá teszed az argentin mezt!” – írta közösségi média oldalán Messi korábbi klubja, a katalán Barcelona.
|A csütörtökön megjelenő Nemzeti Sportban hosszabb, látványos összeállítással készülünk olvasóinknak Lionel Messi válogatott búcsújáról