„Nemcsak Argentína mond köszönetet neked, hanem az egész világ” – csapattársai búcsúztak Messitől

Messi a legtöbb meccset, 113-at Ángel Di Maríával játszotta a válogatottban. Utóbbi így búcsúzott: „Az, hogy ilyen boldognak látjuk, és az a nyugalom, amit az a tudat ad neki, hogy mindent megtett, ami tőle telt, az tesz mindannyiunkat boldoggá. Örökre hálás vagyok neki.”

„Hiányozni fog Leo. Annyit sírtam ma, egészen hihetetlen” – mondta Enzo Fernández, aki nagyon meghatódott Messi búcsúbeszéde alatt.

A Benin ellen Messi gólpasszából a végeredményt beállító Nico Paz is megosztott egy történetet: „Emlékszem, azon a vb-meccsen, amikor Jordánia ellen a kezdőcsapatba kerültem, Messi odajött hozzám és azt mondta, nagyon bízik bennem, és félelem nélkül játsszak. Lehet, hogy neki ez nem nagy dolog, de nekem nagyon sokat jelentett. Teljesen le voltam nyűgözve, amikor hallottam, hogy az ember példaképe ilyen szavakat mond nekem… Valószínűleg ő már nem is emlékszik rá, de én ezt örökre magammal fogom hordozni.”

#AD10S 🐐 Lionel Scaloni: "Ha sido un sueño que pude hacer realidad, nunca pensé que iba a ser el entrenador del mejor futbolista de la historia. Le agradecemos infinitamente habernos dado la posibilidad de estar con él". https://t.co/NQWwmydxNT — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

„Hogy a történelem legjobb futballistájának az edzője leszek, az egy olyan álom volt, amiről sohasem gondoltam volna, hogy valóra tudom váltani. Hálásak vagyunk neki mindazért, amit adott nekünk, és amit ránk hagy. Azért sírok, mert sok minden jut eszembe. Szomorú lesz, hogy többé nem láthatom, hihetetlen örökséget hagy ránk” – fogalmazott Lionel Scaloni.

Az argentinok szövetségi kapitánya így folytatta: „Fiatal játékosaink vannak, és ez így is marad, de az az érzés, hogy Messi melletted áll, összehasonlíthatatlan. Nehéz ezt megértetni, még akkor is, ha sikerül egy új csapatot összeállítanunk. Ilyen kisugárzást még senkinél sem láttam életemben. Az egyetlen módja annak, hogy ezt pótoljuk, egy remek csapat, amelyben mindenki hozzáteszi a magáét. Az a játékos, aki még akkor is, ha te rosszul játszottál, a zsenialitásával megnyitotta a mérkőzést, már nincs közöttünk; de van egy csapatunk, amely közösen sok mindent képes elérni.”

„A 2008-as pekingi aranyéremmel kezdődött a felejthetetlen karrier, amelynek minden egyes lépésénél történelmet írt az albiceleste színeiben. Gratulálunk, Leo, hogy még ikonikusabbá teszed az argentin mezt!” – írta közösségi média oldalán Messi korábbi klubja, a katalán Barcelona.

From that gold medal in Beijing in 2008 to an unforgettable career, making history every step of the way with La Albiceleste. 🥇🇦🇷 Congratulations, Leo, for continuing to make Argentina’s jersey even more iconic! 🐐👏 https://t.co/JPYVRvOTHa — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 7, 2026