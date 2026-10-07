Az utolsó tánc – Messi Benin ellen búcsúzik az argentin válogatottól
Az argentin labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzésen Benin ellen lép pályára magyar idő szerint szerdán, hajnali 1-től. A Buenos Aires-i összecsapás egyben a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi utolsó fellépése is lesz címeres mezben. A mérkőzés legfontosabb eseményeit nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
ARGENTÍNA–BENIN
Buenos Aires, Monumental Stadion, 85 000 néző. Vezeti: Fernando Véjar (chilei)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Giay, Otamendi, Romero, Tagliafico – De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister – Messi – J. Álvarez, L. Martínez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
BENIN: Dandjinou – Omora, Roche, Tijani, T. Ouorou – D'Almeida – Y. Ouorou, Imourane, Olaitan, Aloko – Aiyegun. Szövetségi kapitány: Gernot Rohr
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