NB I
14. FORDULÓ
Kispest-Honvéd FC–Paksi FC 2–1 (1–1)
Budapest, Bozsik Aréna, 3024 néző. V: Rúsz
Kispest-Honvéd: Hadzikic – Szabó A., Baki, Boldor, Pablo García (Hangya, 76.) – Pinte (Pauljevics, 87.), Pekár I. (Csonka B., 87.), Csontos, Szamosi Á. (Alic, 60.) – Kántor (Hancz, 87.), Marí. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
Paksi FC: Kovácsik – Lenzsér, Szabó J., Vécsei – Windecker (Papp, 67.) – Győrfi, Gyurkits (Haraszti, 67.), Balogh B. (Simut, 76.), Lapu (Horváth K., 76.) – Pető (Hahn, 82.), Szalai J. Vezetőedző: Bognár György
Gólszerző: Szamosi Á. (32.), Alic (72.), ill. Szalai J. (44. – 11-esből)
Sárga lap: Kántor (20.), Csontos (21.), Pekár I. (24.), Alic (74.), ill. Windecker (17.), Lenzsér (76.), Gyurkits (79.)
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Maurizio JACOBACCI, a Kispest-Honvéd vezetőedzője
– Meggyőző játékkal sikerült győzni.
– A Paks minőségi támadójátékot képvisel, de sikerült vezetést szereznünk az egyik szép akcióból, ennek ellenére az első félidő szervezettségi hiányosságok miatt szenvedősre sikerült. A második már jobb volt, az ellenfél sok területet engedett, és a résekbe a támadók már bemozoghattak. Áldozatos munkával, jó mentalitással megérdemelt győzelem született.
– A második félidő egyértelműen a Honvédé volt: nagyon csalódott lett volna, ha csak egy pont lesz ebből?
– Igen, óriási csalódás lett volna, mert a második félidőben tényleg nekünk állt a zászló. Sőt, mentálisan is jobbak voltak a játékosaink. Sok helyzet alakítottunk ki, sokszor csak az utolsó pontos passz hiányzott a gólhoz. Megszerezhettünk volna a harmadik találatunkat is, de a lényeg a győzelem.
– A nehézkes idénykezdés után a legutóbbi öt meccsen háromszor is győztek – most, a második bajnoki körre állt össze a csapat?
– Sokat jelent nekem edzőként, hogy kezd beérni a közös munka gyümölcse. Ha most nem igazi csapatként játszottunk volna, nem nyerünk. Jó látni, hogy fejlődik a társaság a szabad- és szögletrúgásokban is, és egyre gólveszélyesebb az ellenfél tizenhatosán belül.
BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője
– Benne lett volna a pontszerzés ebben a mérkőzésben?
– Kibrusztolta a győzelmet a Honvéd. Többet kezdeményeztünk a mezőnyben, de a tizenhatosnál elfogyott a tudományunk, kevés veszélyt jelentettünk a kapura. Felhívtuk a figyelmet, hogy a Honvéd nagy erőssége a szabadrúgások, illetve a szögletek utáni helyzetek kihasználása, ennek ellenére mégsem azért vagyok mérges, mert egy ilyen beívelt labdából kialakult egy kavarodás, amiből gólt kaptunk, hanem azért, mert felesleges volt a szabálytalanság előtte. Ha okosabban játszottunk volna, nyerünk.
– Szalai József gólcsendje véget ért. Azt várja tőle, hogy mostantól megint sorozatban jönnek tőle a gólok?
– Amikor öt forduló után hat gólja volt, az újságírók már a gólkirályt látták benne, de akkor is azt mondtam, óvatosan ezzel, lehet, hogy utána nem szerez újabbat. Minden mérkőzés más, nem játszik senki minden meccsen ugyanabban a formában. Most ő ilyen periódusban volt, de hozzáteszem, kevés lehetősége is volt az utóbbi időben, sokszor magára volt hagyva ott elöl.
– Győzelem és vereség a paksi sorminta: Melyik a csapat igazi arca?
– Ez! Megpróbálunk mindig nyerni, de nem mindig sikerül. Átmeneti állapotban van a keret, igyekszünk beépíteni négy-öt fiatalt, nem mindig sikerül. Ez a reális kép, amit most látunk.
LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC 0–0
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. 2563 néző. Vezette: Antal Péter (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)
ZTE: Gundel-Takács – Harangi (Csonka, 23.), Vera, Tiago Penalba, Calderón – Amato, Kiss B. (Kujovic, 82.), Krevszun – Marlon (Babos B., 69.), Machado (Alfonso, 82.), Maxsuell (Arthur Henrique, 82.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya
VASAS: Engedi – Pávkovics, Iyinbor, Csóka D., Doktorics – Hidi M S., Mezei (Banó-Szabó, 61.) – Kovácsréti (Barkóczi, 87.), Urblík J., Horváth R. (Radó, 61.) – Koszta (Pethő B., 87.). Vezetőedző: Erős Gábor
Sárga lap: Kiss B. (73.), ill. Iyinbor (33.), Horváth R. (38.), Csóka D. (46.), Banó-Szabó (74.)
Filipe CELIKKAYA, a ZTE FC vezetőedzője
– Hiába tűnt veszélyesebbnek a ZTE, nem jött össze a győzelem a Vasas ellen.
– Kiegyenlített meccs volt, igazságos eredmény született. Jobban kezdett a Vasas, de ezt követően végig irányítottuk a történéseket – főleg a második félidőben. A támadóink többször eljutottak a kapu elé, ám rendre rossz döntéseket hoztak. Fizikailag kiváló állapotban vannak a futballisták, ráadásul nem emlékszem arra, hogy a Vasasnak lett volna veszélyes lövése, s a kevés kísérletet Gundel-Takács Bence védte.
– Mi kellett volna a győztes gól megszerzéséhez?
– Dinamikában és sebességben szerintem rendben volt minden, az utolsó passzokkal viszont már nem. Matheus Machado két mérkőzéssel ezelőtt jobbal kilőtte a sarkot, most ugyanebben a helyzetben védett a kapus. Nem lehet csak szívvel menni előre, a befejezésekhez higgadtságra és nyugalomra van szükség. Abban kell segítenünk a játékosoknak, hogy sikerrel fejezzék be a támadásokat.
– Jövő héten a Ferencváros otthonában játszanak: várja azt a meccset?
– Rengeteg minőségi futballistája van a Fradinak, a rotáció is működik, tehát nekünk irreleváns, hogy a héten Európa-liga-mérkőzést játszik. Láthattuk, az ETO ellen is más kezdővel állt fel, mint a nemzetközi kupában. Az NB I-ben mindig változatos eredmények születnek, de mi is három pontért megyünk az Üllői útra, és motiváltak leszünk.
ERŐS Gábor, a Vasas vezetőedzője
– Egy pontot szereztek, de érdekelne minket, önnek hogyan tetszett a meccs?
– Igazságos döntetlen született, bár a ZTE-nek több lehetősége adódott, ziccerére nem emlékszem, míg nekünk inkább távoli kísérleteink voltak. Alapvetően örülök az egy pontnak, hiszen a ZTE hazai pályán veszélyes, sőt az egyik legjobb hazai mérleggel büszkélkedő csapat. Jó, hogy nem kaptunk gólt, de azért önkritikus vagyok, így ha valami nem stimmel, tükörbe nézek. Vannak olyan játékosok, akiknek nehéz helyzetben előre kellene lépniük, ezt most nem látom. Nem bántom őket, de képesek rá, hogy szükség esetén a hátukra vegyék a csapatot.
– A második félidő első felében tudatosan húzódtak vissza a kapujuk elé?
– A hazaiak ránk erőltették az akaratukat, nem szeretem, ha a háló feltöri a védők hátát, de ez a mérkőzés bizonyos periódusaiban előfordulhat az NB I-ben. Feljutó csapat vagyunk, nem probléma, ha ez a meccs egy-egy szakaszában megörténik, akkor lenne gond, ha a teljes találkozón keresztül nem tudnánk átmenni a félpályán.
– Mire lehet elég ez az egy pont?
– Ki nem állhatom a döntetleneket… Inkább nyerjünk kétszer és kapjunk ki kétszer, mint hogy négy döntetlent játsszunk. Egyszerű matematika ez. A hárompontos rendszerben győzelmek kellenek az előrelépéshez.