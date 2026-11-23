BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– Benne lett volna a pontszerzés ebben a mérkőzésben?

– Kibrusztolta a győzelmet a Honvéd. Többet kezdeményeztünk a mezőnyben, de a tizenhatosnál elfogyott a tudományunk, kevés veszélyt jelentettünk a kapura. Felhívtuk a figyelmet, hogy a Honvéd nagy erőssége a szabadrúgások, illetve a szögletek utáni helyzetek kihasználása, ennek ellenére mégsem azért vagyok mérges, mert egy ilyen beívelt labdából kialakult egy kavarodás, amiből gólt kaptunk, hanem azért, mert felesleges volt a szabálytalanság előtte. Ha okosabban játszottunk volna, nyerünk.

– Szalai József gólcsendje véget ért. Azt várja tőle, hogy mostantól megint sorozatban jönnek tőle a gólok?

– Amikor öt forduló után hat gólja volt, az újságírók már a gólkirályt látták benne, de akkor is azt mondtam, óvatosan ezzel, lehet, hogy utána nem szerez újabbat. Minden mérkőzés más, nem játszik senki minden meccsen ugyanabban a formában. Most ő ilyen periódusban volt, de hozzáteszem, kevés lehetősége is volt az utóbbi időben, sokszor magára volt hagyva ott elöl.

– Győzelem és vereség a paksi sorminta: Melyik a csapat igazi arca?

– Ez! Megpróbálunk mindig nyerni, de nem mindig sikerül. Átmeneti állapotban van a keret, igyekszünk beépíteni négy-öt fiatalt, nem mindig sikerül. Ez a reális kép, amit most látunk.

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC 0–0

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. 2563 néző. Vezette: Antal Péter (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)

ZTE: Gundel-Takács – Harangi (Csonka, 23.), Vera, Tiago Penalba, Calderón – Amato, Kiss B. (Kujovic, 82.), Krevszun – Marlon (Babos B., 69.), Machado (Alfonso, 82.), Maxsuell (Arthur Henrique, 82.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

VASAS: Engedi – Pávkovics, Iyinbor, Csóka D., Doktorics – Hidi M S., Mezei (Banó-Szabó, 61.) – Kovácsréti (Barkóczi, 87.), Urblík J., Horváth R. (Radó, 61.) – Koszta (Pethő B., 87.). Vezetőedző: Erős Gábor

Sárga lap: Kiss B. (73.), ill. Iyinbor (33.), Horváth R. (38.), Csóka D. (46.), Banó-Szabó (74.)

Filipe CELIKKAYA, a ZTE FC vezetőedzője

– Hiába tűnt veszélyesebbnek a ZTE, nem jött össze a győzelem a Vasas ellen.

– Kiegyenlített meccs volt, igazságos eredmény született. Jobban kezdett a Vasas, de ezt követően végig irányítottuk a történéseket – főleg a második félidőben. A támadóink többször eljutottak a kapu elé, ám rendre rossz döntéseket hoztak. Fizikailag kiváló állapotban vannak a futballisták, ráadásul nem emlékszem arra, hogy a Vasasnak lett volna veszélyes lövése, s a kevés kísérletet Gundel-Takács Bence védte.

– Mi kellett volna a győztes gól megszerzéséhez?

– Dinamikában és sebességben szerintem rendben volt minden, az utolsó passzokkal viszont már nem. Matheus Machado két mérkőzéssel ezelőtt jobbal kilőtte a sarkot, most ugyanebben a helyzetben védett a kapus. Nem lehet csak szívvel menni előre, a befejezésekhez higgadtságra és nyugalomra van szükség. Abban kell segítenünk a játékosoknak, hogy sikerrel fejezzék be a támadásokat.

– Jövő héten a Ferencváros otthonában játszanak: várja azt a meccset?

– Rengeteg minőségi futballistája van a Fradinak, a rotáció is működik, tehát nekünk irreleváns, hogy a héten Európa-liga-mérkőzést játszik. Láthattuk, az ETO ellen is más kezdővel állt fel, mint a nemzetközi kupában. Az NB I-ben mindig változatos eredmények születnek, de mi is három pontért megyünk az Üllői útra, és motiváltak leszünk.