Tizenegyesből lőtte utolsó válogatottbeli gólját Lionel Messi – videó
LIONEL MESSI GÓLJA
LIONEL MESSI KÉT GÓLPASSZA (0:31-től és 1:40-től)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
ARGENTÍNA–BENIN 3–0 (0–0)
Buenos Aires, Monumental Stadion, 85 000 néző. Vezette: Fernando Véjar (chilei)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Giay, Otamendi (Medina, 52.), Romero (Mastantouno, 79.), Tagliafico (Lisandro, 53.) – De Paul (N. Paz, 60.), Enzo Fernández (Palacios, 79.), Mac Allister (Lo Celso, 79.) – Messi – J. Álvarez, L. Martínez (Flores, 79.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
BENIN: Dandjinou (Allagbe, 76.) – Omora, Roche (Amadou, 90+2.), Tijani, T. Ouorou (Azongnitode, 75.) – D'Almeida – Y. Ouorou (Ahlinvi, 64.), Imourane (Attidjikou, 90.), Olaitan (Olugbade, 64.), Aloko (Ngobi, 90+2.) – Aiyegun (Dossou, 75.). Szövetségi kapitány: Gernot Rohr
Gólszerző: Otamendi (48.), N. Paz (61.), Messi (71. – 11-esből)