12 gólt dobott a Balatonfüred férficsapata ellen Nagy Bence, a Fradi egykori válogatott játékosa, együttese pedig 35–34-re nyerni tudott az Elek Gyula Arénában. Fontos két pont volt, a zöld-fehér csapat ugyanis a nyári változások miatt más célokért küzd, mint az elmúlt években.

„Az elmúlt években a meccsek nagy részén csak a két pont volt elfogadható, reálisan tűzhettük ki a harmadik hely elérését a bajnokságban, az indulást a nemzetközi kupában. Most inkább a stabil bennmaradást kell szem előtt tartanunk – mondta lapunknak az irányító-balátlövő. – A játékunk is változott, a fontosabb meccseket viszonylag kevés cserével hozzuk le, és a rutinos játékosok mellett inkább azokat a fiatalokat vetjük be, akik már bizonyították, hogy éles helyzetben is lehet rájuk számítani. Egyre jobban bírják, egyre több lehetőséget kapnak.”

A taktika is megváltozott, vannak periódusok, amikor a gyors játék dominál, de néha tudatosan lassítanak, mert ellenfeleiknek általában hosszabb a kispadjuk, nekik pedig okosan kell tartalékolniuk a hajrára – így volt a Balatonfüred ellen is. De nemcsak a keret változott, hanem Nagy Bence szerepe is, aki a Tatabánya ellen már a csapatkapitányi karszalagot is viselte – Bujdosó Bendegúz és Lékai Máté után ő a csapat harmadik „csékája”.

„Nem is olyan rég, amikor az öregek játszottak a fiatalok ellen a közös focin, még a fiatalok csapatában voltam, a szerdai labdás edzésen viszont azt vettem észre, hogy a pályán én vagyok a legöregebb… – mesélte a 31 éves játékos. – Igyekszünk támogatni a fiatalokat, szeretnénk, ha ők is minél többet segítenének nekünk azzal, hogy fejlődnek, számíthatunk rájuk, és a meccseken minél több terhet vesznek le a vállunkról. Ez a helyzet nekik és nekünk is előnyös.”

Bár dinamikus és gólerős játéka nem kopott, az elmúlt években úgy érzi, higgadtabb lett a pályán és azon kívül is. A pályán azért is, mert a kevés cserelehetőségük miatt meg kell őriznie a hidegvérét mindenkinek, a magánéletében pedig történt egy fontos változás: a nyáron megnősült. Talán ez is közrejátszott abban, hogy nem az eligazolást választotta, mint kilenc másik csapattársa, hanem maradt a zöld-fehéreknél.

„Tudom, hogy képes lennék nagyobb célokért is küzdeni, de tapasztaltabb játékosként már kétszer is meggondolod, mielőtt váltanál. Most inkább azzal foglalkozom, hogy jó formában vagyok, és a csapat is jobban teljesít, mint vártuk – tette hozzá Nagy Bence, akit a válogatottról is kérdeztünk, amelybe legutóbb 2022-ben hívták be. – Semmi nem rajtam múlik, én igyekszem a lehető legtöbbet kihozni magamból, a kapitány pedig eldönti, ki fér be a csapatába. Sótonyi László vezetésével a fiatalabb játékosoknak lesz inkább lehetőségük, de ez a világ rendje, ezek a srácok ráadásul jó korosztályba tartoznak, junior Európa-bajnokságot nyertek az idén. Inkább nekik nyílik ki az ajtó, de a magyar válogatott szövetségi kapitányának senki sem mondana nemet. Természetesen én sem.”