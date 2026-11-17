„Ha szeretne idejönni, az egyáltalán nem jelentene problémát” – fogalmazott újságírói kérdésre Scaloni.

A 39 éves Messi október 7-én zárta le pályafutását az argentin együttesben 208 találkozóval és 126 góllal, mindkét összevetésben második a válogatottbeli teljesítményeket illetően a portugál Cristiano Ronaldo mögött. Messi az argentin csapattal 2022-ben világbajnok lett, illetve 2014-ben és idén nyáron vb-döntős volt, továbbá 2021-ben és 2024-ben Copa América-győzelmet ünnepelhetett.

Az albicelestében 2018 óta futballozott Scaloni irányítása alatt, aki azután, hogy klubjából, az Inter Miamiból is visszavonul, szívesen látná a nyolcszoros aranylabdás játékost a stábban. Ebből Walter Samuel az esztendő végén távozik, ám ez még korai időpont lenne Messinek, aki 2028-ig írt alá a floridai klubhoz. Scaloni szerződése a 2030-as világbajnokságig tart a válogatottnál.