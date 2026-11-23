Így is lehet rangadót nyerni, Efraín Juáreznek a jelek szerint nagyjából öt hónapra volt szüksége, hogy az Atlético Nacional és az UNAM Pumas után ezt megmutassa az előző bajnokságot kimagasló játékkal megnyerő, mára teljesen átváltozó ETO kispadján is. Három pontban foglaltuk össze a győriek idénybeli legnagyszerűbb teljesítményének, a Ferencváros idegenbeli 3–1-es legyőzésének hátterét.

1. A KULCSPILLANATOK

ÉS A SZERENCSE SZEREPE

Ritka, hogy egy csapatnak ilyen jól sül el az első néhány másodperc: a ferencvárosi védőknek az egész mérkőzésen kellemetlenséget okozott, hogy Samuel Petrás felívelései után folyamatosan fejpárbajokra kényszerültek a két jó képességű csatárral, a bajnokságban már öt-öt gólnál járó Viktor Djukanoviccsal, valamint a meccs hősével, a duplázó Luka Kulenoviccsal (a kanadai-bosnyák támadó 11-ből hat légi párharcot megnyert). A Fradi mindenféle tervét keresztülhúzta az első fél perc, ráadásul az egyenlítés után bár úgy tűnt, csak a hazaiak nyerhetnek, az ETO szerzett újabb gólt, ismét védelmi megingás után. Mindenféle taktikai, keretminőségi vagy játékfilozófiai szempontnál fontosabb, hogy egy-egy csapat jól jöjjön ki a fordulópontokból, a szerencse miatt pedig kézben tudta tartani a mérkőzést az ETO.

2. LABDA NÉLKÜL IS

URALNI LEHET A MECCSET

Sander Van Praet győri sportigazgató a napokban azt mondta, úgy nem lehet legyőzni a Ferencvárost, hogy az ellenfele ugyanazt játssza. Az ETO Efraín Juárez irányításával rengeteget hagyatkozik az úgynevezett mély blokkra, azaz a kapuhoz nagyon közel meghúzott védővonalra, ennyire szélsőségesen viszont talán a nyári európai kupaselejtezőben sem állt vissza az együttes, amikor még hadilábon állt az erőnléttel. A gyakran alkalmazott módszer nem feltétlenül működött eddig egyik sorozatban sem (az ETO engedte a legtöbb lövést az ellenfeleknek a bajnokságban, legtöbbször pedig Samuel Petrás a meccs embere kapusként), ám ezúttal rendkívül fegyelmezetten zárta a pálya középső területét a bajnokcsapat, engedte a szélekre játszani a labdát, ahonnan ugyan nem érkeztek feltétlenül rossz beadások, a három belső védő, valamint a besegítő középpályások uralták a légteret (a ferencvárosi Osváth Attila ért a legtöbbször a labdába a találkozón, 0.48 várható gólpasszt jegyez, viszont 26-ból csak négy beadása ért célt). Egy nullás előnynél ezt magabiztosabban lehet azért játszani, 1–1 után, amikor úgy tűnt, a Fradi fordít, váratlanul ismét helyzetet alakított ki az ETO, majd néhány perccel később gólt is szerzett – két rögzített játékhelyzet után. Az FTC ugyan 0.13 várható gólt hozott össze lövésenként, és összesen a várható gólok alapján 2–1-es sikert arathatott volna, találata nem kidolgozott helyzetből, hanem Peter Agba óriási hibáját követően született, ami megdobta az adatot. Bamidele Yusuf egyébként a gólján kívül ötször próbálkozott, ezek közül a második félidő legeleji volt a legnagyobb esélye, de fontos megjegyezni, hogy ez is hosszú felívelés után történt, nem a felállt fal elleni, általában hatékony Fradi-játékból. Ezzel együtt az ETO nagyobb helyzeteket alakított ki sokkal kevesebb lövésből (0.14 xG lövésenként), a hátul meglévő koncentráció elöl is jellemezte a játékosokat.

A Fradi ellen duplázó Luka Kulenovic öt gólt szerzett az utóbbi három NB I-es fellépésén (Fotó: Dömötör Csaba)

3. AZ ETO EDZŐJE

NEM CSAK MOTIVÁTOR

Efraín Juárezről az eddig is egyértelmű volt a játékosai, illetve korábbi kenyéradói körüli források alapján, hogy nagyszerű motivátor, ért a futballisták nyelvén (még ha időnként zárt ajtók mögött oda is pirít nekik). Azt viszont magyarországi szerepvállalása eddigi időszaka alapján némi rejtély övezte, hogy a kolumbiai Atlético Nacionalnál, no meg szeretett klubjánál, a mexikói UNAM Pumasnál hogyan lehetett ennyire sikeres. Nos, a saját magába és játékosaiba vetett bizalom minden falat áttör: három csapat, három nagyon különböző játékfelfogás, és mindegyikkel a bajnokság élmezőnyébe tartozik. A futball, főleg az előző idényhez képest, finoman szólva sem a legszebb Győrben, de rendületlenül gyűjti a pontokat az ETO, és öt hónap után az első jelentős sikerét aratta az edző. Tavaly ilyenkor három ponttal kevesebbnél járt a gárda, amely egyre nagyobb önbizalommal futballozik, és az előző évadhoz képest drasztikusan eltérő felfogást is magáévá teszi. Ehhez persze kellenek az egyre javuló produkciók is: Peter Agba a nagy hibáján kívül klasszisteljesítményt nyújtott, ahogyan az előző három mérkőzésen öt gólnál járó Luka Kulenovic is. Még az is előfordulhat, hogy ezzel a felfogással is lehet bajnokságot nyerni…?