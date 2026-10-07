„Nem akarom, hogy ez a pillanat véget érjen” – Messi hosszú beszéddel búcsúzott a válogatottól

​„Nem maradt más hátra, mint hálát érezni; hatalmas megtiszteltetés volt több mint 20 éven át viselni ezt a mezt. Soha nem hagytam abba a küzdelmet, mindig mindent beleadtam. Az, hogy többé nem jöhetek ide, és nem lehetek az argentin válogatott tagja, nagyon fájni fog. Ha rajtam múlna, szívesen maradnék itt egész életemben, mert az argentin válogatottban játszani a legszebb dolog a világon. Azt hiszem, ma többet beszélek, mint valaha, mert egyszerűen nem akarom, hogy ez a pillanat véget érjen” – kezdte búcsúbeszédét Lionel Messi.

A nyolcszoros aranylabdás argentin így folytatta: „úgy gondolom, eljött az ideje, hogy visszavonuljak. Az utolsó világbajnokság nagyon kimerített minket mindazok után, amiken keresztülmentünk. Éppen elég erőnk maradt ahhoz, hogy bejussunk a döntőbe, de a végsőkig küzdöttünk, ahogy mindig is tettük. Nagyon közel álltunk ahhoz, hogy újra megnyerjük a vb-t, és annak ellenére, hogy mindenféle dolgokat mondtak rólunk, semmi furcsa nem történt. Az Anglia elleni mérkőzés nagyon kimerített minket, mert tényleg mindent beleadtunk. 2022-ben az volt az álmunk, hogy nemcsak az én álmomat, hanem egy egész ország álmát is valóra váltsuk: hogy újra világbajnokok legyünk. És sikerült is. Megnyertük a világbajnokságot, a Copa Américát, a Finalissimát… Hihetetlenül hálás vagyok mindenért, amit ezzel a válogatottal átélhettem. De ez az út nem csak a 2022-es évet vagy ezt az utolsó világbajnokságot jelentette. Rengeteg csapattársam harcolt velem együtt ezért a mezért jóval azelőtt, hogy végül világbajnokok lettünk. Soha ne kételkedjetek abban, hogy mindegyikük mennyit küzdött és mennyit áldozott Argentínaért.”

„Kiváltság és megtiszteltetés volt, hogy a pályán együtt játszhattam minden csapattársammal, és hogy a futballon kívül is ennyit oszthattunk meg egymással az életünkből. Valahányszor pályára léptünk, tudtam, hogy bárkivel felvehetjük a versenyt, mert mellettem olyan harcosok álltak, akik hajlandóak voltak a pályán mindent kiadni magukból. Ahhoz, hogy a legnagyobb eredményeket érjük el, erős csapatra van szükség. És a legnehezebb pillanatokban derül ki igazán, milyen csapatunk van. Ez az egyik legfőbb oka annak, hogy mindent el tudtunk érni, amit elértünk. És különösen ennek a csapatnak köszönöm. Ők segítettek megvalósítani azt az álmot, ami gyerekkorom óta kísértett. Ők segítettek abban, hogy világbajnok legyek” – emelte ki a válogatottban 208 mérkőzésen 126 gólt szerző Messi.

Ezt követően a szurkolóknak üzent: „szeretnék köszönetet mondani az embereknek is. Szerencsém volt, hogy Argentína számos városában játszhattam, és bárhová is mentem, hihetetlenül sok szeretetet kaptam. Az elmúlt évek során, bárhol is játszottunk a világon, a stadionok mindig tele voltak argentinokkal. Függetlenül a mérkőzéstől vagy a távolságtól, az emberek hatalmas erőfeszítéseket tettek, hogy ott lehessenek. Tudjuk, milyen nehéz ez. Bárhová is mentünk a világban, úgy éreztük, mintha otthon játszanánk, mert mindig éreztük a támogatásotokat. És ennek a támogatásnak folytatódnia kell. Nehéz pillanatok is jönnek majd, és éppen azok a pillanatok, amikor minden eddiginél jobban kell támogatnotok a csapatot. Erős, összetartó csapatokra van szükség, mert mindig lesznek olyanok, akik a válogatott bukását szeretnék látni, és nem adhatunk nekik ezt az örömöt.”

„Itt, ebben a stadionban éltem át életem egyik legboldogabb napját: az első hazai mérkőzésünket a világbajnoki cím megszerzése után. Gyönyörű élmény volt. A mai pedig talán az egyik legszomorúbb napom lesz, mert itt állok, és búcsút veszek tőletek. Nagyon fogtok hiányozni nekem, de mindig mellettetek leszek. Szurkolni fogok ezeknek a fiúknak és mindenkinek, aki utánuk jön” – mondta a Buenos Aires-i Monumental Stadionban Messi.

Az Inter Miami támadója így zárta közel tízperces búcsúbeszédét: „jelenleg rengeteg érzelem kavarog bennem. Biztosan sok mindent elfelejtek, amit szeretnék elmondani, mert ez egy nagyon nehéz pillanat számomra. Az első ember, aki eszembe jut, az apám. Nagyon fog hiányozni, hogy itt játszhassak. Mindannyiótokat szeretlek, és büszke vagyok arra, hogy argentin vagyok. Hálával, büszkeséggel és békével távozom. Köszönök mindent.”

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

ARGENTÍNA–BENIN 3–0 (0–0)

Buenos Aires, Monumental Stadion, 85 000 néző. Vezette: Fernando Véjar (chilei)

ARGENTÍNA: E. Martínez – Giay, Otamendi (Medina, 52.), Romero (Mastantouno, 79.), Tagliafico (Lisandro, 53.) – De Paul (N. Paz, 60.), Enzo Fernández (Palacios, 79.), Mac Allister (Lo Celso, 79.) – Messi – J. Álvarez, L. Martínez (Flores, 79.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

BENIN: Dandjinou (Allagbe, 76.) – Omora, Roche (Amadou, 90+2.), Tijani, T. Ouorou (Azongnitode, 75.) – D'Almeida – Y. Ouorou (Ahlinvi, 64.), Imourane (Attidjikou, 90.), Olaitan (Olugbade, 64.), Aloko (Ngobi, 90+2.) – Aiyegun (Dossou, 75.). Szövetségi kapitány: Gernot Rohr

Gólszerző: Otamendi (48.), N. Paz (61.), Messi (71. – 11-esből)